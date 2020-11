Miljardendeal voor versterking huizen Groningen

Het Rijk en Groningse bestuurders hebben een akkoord bereikt over de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Daarmee is 1,5 miljard euro gemoeid, blijkt uit het akkoord dat in handen is van NRC. Vrijdagmiddag wordt het akkoord gepresenteerd in Groningen door de regiobestuurders en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, D66).

Door de gaswinning in Groningen moeten mogelijk 26.000 huizen in het gebied worden versterkt, zodat mensen bij een zware aardbeving levend hun huis kunnen verlaten. Dat proces loopt al jaren moeizaam: tot nu toe zijn pas ruim duizend huizen daadwerkelijk versterkt.

De kans op aardbevingen neemt af, omdat de gaskraan naar verwachting in 2022 wordt dichtgedraaid. Daardoor hoeven veel huizen volgens de nieuwste normeringen niet te worden versterkt. Maar aan veel bewoners zijn al toezeggingen gedaan en verwachtingen zijn al geschept. Daarom komen het Rijk en de regio nu met een nieuw akkoord.

De belangrijkste afspraak is dat gedane toezeggingen worden uitgevoerd. Dus huizen die volgens de oude normen moeten worden versterkt, worden ook onder dit nieuwe akkoord versterkt. Wel mogen bewoners er zelf voor kiezen om af te zien van de versterking van hun huis, als het volgens de meest recente normen veilig genoeg is. Kiezen bewoners voor zo’n herbeoordeling dan kunnen ze, ongeacht de uitkomst, 30.000 euro krijgen om hun huis te renoveren.

Vergeten hoekjes

Daarnaast worden 2.000 huizen toegevoegd aan de versterkingsoperatie. Het gaat om de zogeheten ‘vergeten hoekjes’: In sommige straten worden hele rijen huizen versterkt, terwijl sommige panden in dezelfde straat erbuiten vallen omdat deze wel voldoen aan de normen, ook aan de oude. Om ongelijkheid tegen te gaan worden de panden in deze ‘vergeten hoekjes’ nu meegenomen in de versterkingsoperatie.

Lees ook de reconstructie over de versterking: Ondanks Haagse beloftes wil versterking van Groningse huizen niet vlotten

Ook worden Groningers die nog geen versterkingsadvies hebben gekregen gecompenseerd voor de jarenlange onduidelijkheid en het wachten. Zij krijgen 17.000 euro voor het opknappen en verduurzamen van hun woning. Bovendien kunnen mensen die helemaal buiten de versterking vallen 10.000 euro subsidie verwachten voor de verduurzaming van hun huis.

Tot slot komt er geld vrij voor dorpen die op de schop moeten. In sommige gevallen moeten hele straten en wijken worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. Gemeenten krijgen 300 miljoen euro voor het inrichten van de openbare ruimte.