Macron heeft gelijk, de islam ís in crisis

Emmanuel Macrons verdediging van het recht karikaturen te publiceren, is niet de enige reden waarom de Franse president zich de woede van grote delen van de islamitische wereld op de hals heeft gehaald. In een opzienbarende rede twee weken voor de moord op de Franse leraar Samuel Paty, wees hij de opkomst van het islamitisch fundamentalisme aan als de oorzaak van de „diepe crisis waarin de islam zich vandaag de dag overal ter wereld bevindt”. De Turkse president Erdogan reageerde per kerende post en noemde Macrons bewering „respectloos en een regelrechte provocatie”. Het soennitische rechtsinstituut Al-Azhar in Caïro hekelde Macrons uitspraken als „racistisch, en van een aard om de gevoelens van twee miljard moslims in de wereld te doen ontvlammen”.

Ruud Koopmans is onderzoeksdirecteur aan het Wissenschafstzentrum WZB en hoogleraar sociologie aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij schreef het boek Het vervallen huis van de Islam: Over de crisis van de islamitische wereld.

Macrons woorden mogen dan door sommige moslims als pijnlijk worden ervaren, zij verwijzen naar een nog veel pijnlijkere realiteit. Sinds het islamistische revolutiejaar 1979, waarin onder andere de Islamitische Republiek Iran werd uitgeroepen, de burgeroorlog in Afghanistan uitbrak en Pakistan het shariarecht invoerde, heeft het islamitisch fundamentalisme steeds meer aan invloed gewonnen. Saoedi-Arabië speelde daarin een belangrijke rol. Daar werd eind 1979 de Grote Moskee van Mekka door honderden jihadisten bezet, die het aftreden van het in hun ogen verwesterde Huis van Saoed eisten. De opstand werd bloedig neergeslagen, maar niet nadat de Saoedische geestelijken hadden bedongen dat het regime zich sterker zou inzetten voor de wereldwijde verbreiding van het salafi-wahabisme, de fundamentalistische staatsgodsdienst van het land.

Zo geschiedde. Naar schatting hebben de Saoedi’s sindsdien twee tot drie miljard dollar per jaar gespendeerd aan de verbreiding van hun versie van de islam, door de bouw van moskeeën en koranscholen, het sturen van fundamentalistisch lesmateriaal en imams, alsmede tienduizenden studiebeurzen voor buitenlanders om aan de wahabistische Universiteit van Medina theologie te studeren. Ook in niet-islamitische landen werden bijna 1400 moskeeën, ruim 200 universiteiten en 2000 koranscholen met Saoedisch geld gefinancierd.

Explosie van politiek geweld

In de strijd om de hegemonie in de islamitische wereld bleven de concurrenten en bondgenoten van de Saoedi’s niet achter: wie van Senegal tot Zuidoost-Azië door de islamitische wereld reist, ziet overal bordjes op splinternieuwe moskeeën met de naam van de gulle gevers erop: Koeweit, Qatar, de Emiraten en sinds enige tijd ook het Turkije van Erdogan.

De opkomst van het fundamentalisme heeft diepe wortels. Na de ontmanteling van het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog en de Brits-Franse verdeling van het Midden-Oosten, verloor de islamitische wereld niet alleen haar enige politieke grootmacht maar ook haar religieuze leiderschap – in 1924 schafte Mustafa Kemal Atatürk het Kalifaat af. De psychologische wonden van die gebeurtenissen zijn tot op de dag van vandaag niet geheeld.

Naarmate het aanvankelijk dominante antwoord op die vernedering (modernisering en secularisering van bovenaf, bijvoorbeeld onder Atatürk, de Perzische sjahs en Nasser) aan aantrekkingskracht verloor, werd de fundamentalistische oppositie sterker, vooral na pijnlijke nederlagen van de Arabische regimes tegen Israël.

Het fundamentalistische antwoord is dat de oude glorie hersteld kan worden door een letterlijke uitleg van de Heilige Schriften en het aangaan van de strijd met de (vermeende) vijanden van islam. Zoals voor fundamentalisten van elke pluimage zijn die vijanden niet alleen buiten de gemeenschap te vinden, maar ook bij ‘verraders’ en ‘afvalligen’ in eigen kring.

Dat heeft geleid tot een explosie van politiek geweld. In het nieuwe millennium is het wereldwijde aantal terreurdoden sterk toegenomen – en 85 procent van hen komt voor rekening van islamistische groepen. Oorlogen woeden tussen sjiieten en soennieten, tussen de Moslimbroederschap en zijn tegenstanders, tussen fundamentalisten en seculiere regimes, of, zoals in Syrië, tussen allemaal tegelijk. De collatoral damage die wij in Europa van dat geweld meekrijgen, betreft maar een klein deel.

Het fascisme van onze tijd

De opkomst van het fundamentalisme heeft er ook voor gezorgd dat de opmars van democratie aan de islamitische wereld voorbij is gegaan. Het toch al geringe aantal democratieën is er sinds de jaren zeventig verder afgenomen. Wanneer rechtsregels uit de sharia de wet van het land worden (zoals in 29 van de 47 islamitische staten in meer of mindere mate het geval is) en wanneer ook in andere landen grote delen van de bevolking deze regels als richtsnoer voor het maatschappelijke leven nemen, is het met de positie van vrouwen en minderheden slecht gesteld. Islamitische landen domineren daarom vrijwel alle foute lijstjes van schendingen van fundamentele mensenrechten.

Dit heeft ook economische gevolgen. Waar geweld aan de orde van de dag is, waar vrouwen van het maatschappelijk leven zijn uitgesloten en waar aan regels uit de zevende eeuw meer waarde wordt gehecht dan aan moderne, seculiere kennis, stokt ook de economische ontwikkeling. Nu de petrodollars niet meer zo rijkelijk vloeien, raakt de islamitische wereld ook economisch steeds verder achterop, niet alleen bij het Westen, maar ook bij opkomende economieën in Oost-Azië en Latijns-Amerika.

In zijn meedogenloze onderdrukking van andersdenkenden en andersgelovigen, zijn gewelddadige expansiedrift en zijn absolute geloof in de eigen superioriteit, is het islamitisch fundamentalisme het fascisme van onze tijd. Ook de oorzaken zijn vergelijkbaar: verloren oorlogen, utopische dromen over het herstel van oude glorie en een wijdverbreid geloof in complottheorieën die de eigen misère aan een samenzwering van interne en externe vijanden (onder wie ook nu weer de Joden) toeschrijven. Als we een historische les willen trekken, laat het dan deze zijn: totalitaire bewegingen bestrijdt men niet door vertrouwen in hun goede bedoelingen en appeasement met concessies. Men moet ze zien en benoemen als wat ze zijn en ze standvastig bestrijden. Dat is wat Macron in zijn recente statements eindelijk als eerste westerse leider heeft uitgesproken. Het islamitische fundamentalisme is geen probleem van Frankrijk; het is de inspiratiebron voor wereldwijde onderdrukking en geweld. Daarom verdient Macrons aanpak brede steun en navolging, ook in de islamitische wereld.