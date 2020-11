De razende wereld. Alles claxonneert door elkaar. Een radeloze Trump wiens leugenspeech door Amerikaanse televisiezenders wordt weggedraaid, waarna zijn aanhang furieus is en zijn zoon min of meer officieel de burgeroorlog uitriep. Een oorlog waar zijn psychotische vader ongetwijfeld weer trots op is. En diens gewapende aanhang zeker. Zij snakken bloeddorstig naar rechtvaardigheid. Hun rechtvaardigheid.

„Stop het tellen van de stemmen”, riep de democratische dictator van de Republikeinen die zich nog even president mag noemen. Stop het tellen van de stemmen! Als dat geen humor is? Zeker voor iemand met een psychose. Welke leraar geschiedenis of maatschappijleer legt dit ooit aan zijn leerlingen uit? Als hij het nog kan uitleggen. Als hij niet ondergedoken zit omdat zijn hoofd opgeëist wordt door radicale moslims. Opgeëist omdat een van hen een cartoon niet heeft begrepen, maar het beledigende plaatje wel op het internet heeft geplaatst. De zeer geestige tekening had ooit een prijs gewonnen. De wereld botst. De vonken vliegen. De lontjes zijn kort. Ik denk na.

Waarover? Over de Franse onthoofder die achttien was. Achttien! Toen sleutelde ik aan brommers en meisjes. De brommers kreeg ik aan de praat. De meisjes niet. Ben sowieso verbaasd over de jeugd. Een jongen die bejaarden naaide door hun bankrekening leeg te laten vissen is opgepakt. Hij is negentien en had een doorgeladen wapen bij zich. Hoe kom je op je negentiende aan een revolver of kalasjnikov? Marktplaats? Catawiki?

Ondertussen zag ik Eva Jinek deze week in topvorm. Zij ondervroeg Thierry over een meneer op zijn kandidatenlijst. Die had de Holocaust niet zozeer ontkend, maar wel gerelativeerd. En we weten allemaal: die Holocaust die relativeer je niet! De Forumblaag probeerde zich eruit te stotteren. Maar het is voorbij met Baudet. Het lukt niet meer. Herhaling van zetten. Uitgebluste ogen. Hij had ook nog heel trots twee meisjes bij zich. Een blonde en een dokter. Vooral die blonde had een mediacursus gedaan en gaf geoliede antwoorden. Maar niet op de gestelde vragen. De dokter wist veel van corona. Volgens Thierry dan. Haar antwoorden verraadden dat niet. Wat ik dacht? Als dit maar nooit mijn huisarts wordt.

Terwijl ik die wel nodig heb. Ik moet praten omdat ik werkloos ben. De theaters zijn dicht. Ik snap dat. De druk op de zorg is namelijk te groot. Maar ik wil werken. „Bel Ikea”, zegt mijn vrouw, „daar zoeken ze mensen”. Ik lach mijn vrouw uit. Ikea is dicht.

„Als je niet met dertig mensen in een theater van negenhonderd man mag zitten en ook niet met een handvol zachtaardige boekenliefhebbers door een bibliotheek mag stiefelen, dan is de Ikea zeker dicht!”, roep ik zelfverzekerd. Zij vraagt welke kranten ik lees en wil wedden om een stapelbed dat de Zweedse woongigant gewoon open is. Ze heeft gelijk. Ik word gek. Waanzinnig zelfs. Ik vraag me af wat ik moet doen. Voor CNN gaan hangen? Mabel feliciteren met het feit dat haar vermogen met 93 procent gestegen is? Ze is nu goed voor 560 miljoen. Volgens haar zwager Willy zijn dat 280 speedboten. Tegen een vriend heeft de koning laatst gezegd: „Dat er komieken zijn die zich daar druk over maken? Over een lullig bootje van twee miljoen. Pauper! Vroeger werd dit soort gewoon onthoofd!” Daarna vertrok hij naar de Veluwe om de laatste hazen te schieten. Dit jaar kan het nog. Volgend seizoen zijn ze op.

Ik vind het vol. Vol en veel. Amerika, de dreigende oorlog daar, de onthoofdende radicalen hier, de vrijheid van meningsuiting, de eeltloze zielen van de gelovigen, de werkloosheid van iedereen inclusief mijzelf. Ik wil weg! Maar waarheen? Is er een piloot die mij tegen een redelijk bedrag naar een onbewoond eiland zonder virus kan brengen? Of zijn de piloten inmiddels ook alweer onder de pannen? Moest zo lachen om het woord ‘loonoffer’ dat de KLM-piloten gebracht zouden hebben. Ik zie ze bij de voedselbank van Aerdenhout en Blaricum staan.

Heeft u ook foie gras? Is de kaviaar alweer op? Mijn hoofd een flipperkast! Leve de president!

