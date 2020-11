Klimaatdeuger

Zolang onze leiders economische groei belangrijker vinden dan het leven op de planeet en we fossiele brandstoffen het luchtruim in blijven sissen, hebben watersporten de toekomst. Als Nederland, dat bij gebieden die zullen overstromen vooraan staat bij de natste jongetjes van de klas, nog iets wil betekenen op sportgebied, doen we er goed aan de focus te verleggen naar de watersport.

U vindt misschien dat ik overdrijf, maar als de ijskappen telkens sneller smelten dan de modellen hadden berekend, kunnen de slechtste scenario’s zomaar werkelijkheid worden en kan West-Nederland uiteindelijk onder water komen. Grond zal peperduur worden, een voetbalveld onbetaalbaar en voor wielrennen alles te nat. Onze sporttoekomst ligt daarom in en op het water. Geef uw kleinkind deze kerst geen voetbal, maar een peddel.

Met deze gedachten ga ik dit weekend naar kanoën kijken, ondanks het slot van de Vuelta, alle simultaan spelende leagues en liga’s en Maradona die geopereerd aan de hersenen in een kliniek ligt.

In Pau, Frankrijk, begint zaterdag de World Cup kanoslalom. Nederland wordt vertegenwoordigd door Maartje en Joris Otten. De voor de Olympische Spelen gekwalificeerde Martina Wegman, en TeamNL’s Lena Teunissen konden vanwege de lockdown niet naar Frankrijk reizen, dus gaan Maartje en Joris de Nederlandse eer verdedigen. Zij wonen en trainen al een jaar in Pau. Daarmee tonen ze hoe het ook kan.

Het is misschien wat extreem om alle sporters in een gecentraliseerd wedstrijdgebied te laten wonen, maar het andere extreem is wat de voetballerij doet. Elftallen worden over heel Europa heen en weer gevlogen, want elke club moet per kampioenschap per se bij elke tegenstander op het veldje spelen alsof de door de mens veroorzaakte klimaatverandering geen probleem is en topsport geen voorbeeldfunctie heeft.

Ajax liet zich naar Denemarken vliegen. Die club kan zich heus wel een paar bussen veroorloven met wat fitnessruimtes waarin de spelers onderweg een beetje kunnen doortrainen als ze zo wars zijn van tijdverlies. Over land was het naar Denemarken negen uur rijden geweest, maar nee, Ajax moest de glorieuze toekomst van het kanovaren dichterbij brengen.

Focus terug naar Maartje: die kwalificeerde zich vorig jaar niet voor Tokio en brak zelf met haar sponsors omdat ze vond dat ze niet voldoende had geleverd. Dat zij wel bezorgd is over het leven op de planeet is te zien op haar sociale media waar het wemelt van hashtags als #savethefishies en #marinelifepreservation. Hoe ik dat moet rijmen met de mededeling waarin ze ‘Net gegeten, vis’ schrijft, weet ik niet. Mogelijk was het een typefout en bedoelde ze ‘niet gegeten’ omdat vis de enige optie was.

Het kan ook zijn dat Maartje aan hetzelfde lijdt als profvoetballers en gewone stervelingen die hun kleinkinderen een zorgeloze toekomst gunnen, maar wel onnodig blijven vliegen. Dit resulteert in cognitieve dissonantie: ongemak omdat je handelen niet strookt met je overtuiging. Die aandoening is niet operabel zoals de subdurale bloeding van Maradona dat wel was. Zijn arts zegt dat hij het goed maakt. Ik vrees dat hij ‘goed’ bedoelt zoals het met het leven op de planeet goed gaat.

Carolina Trujillo is schrijfster.