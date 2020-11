‘Kinderen en een fulltime baan zijn perfect te combineren’

Nicky: „Gemiddeld sta ik rond zeven uur op. Domino’s hoofdkantoor is in Australië, wat betekent dat ik ook weleens hele vroege meetings heb: om zes, zeven of acht uur. Omgekeerd gebeurt ook: ik had gisteravond een meeting waar ons Japanse hoofdkantoor, ons Australische team en een venture capitalist uit LA aan meededen, dat was om tien uur ’s avonds.

„De kinderen staan ook rond zeven uur op. Lorelei zit in de tweede op het Rijnlands Lyceum, zij doet Engelstalig vwo. Kevin zit in het laatste jaar van het Stedelijk Gymnasium. Kevin is hoogbegaafd en heeft asperger. Ik ben heel erg trots op hoe hij het doet. Doordat hij zo slim is, snapt hij wel hoe sociale interactie moet. Het is mind-boggling dat hij aan het eind van het jaar naar de universiteit gaat.

„Door corona kunnen we meer tijd doorbrengen met elkaar. We hebben het geluk dat we een huis met vier verdiepingen hebben. Iedereen heeft zijn eigen plek en kan ongestoord zijn werk doen. ’s Ochtends zien we elkaar tijdens het ontbijt en babbelen we wat. Daarna gaan de kinderen naar school en ik doe mijn werk in mijn studeerkamer. Toen ze nog online hun lessen volgden, lunchten we ook samen. Dan hebben we heel leuke gesprekken. Dat vind ik fijn. We zijn in die zin ook een beetje een kneuterig gezin. We houden heel erg van gezelschapsspelletjes. Een paar keer hebben we online bordspellen gedaan met een bevriend gezin dat een paar straten verderop woont.

„Na verloop van tijd zag ik dat Lorelei zich begon te vervelen. Zij doet normaal ritmische gymnastiek en traint twaalf uur in de week. Dat is best intens. We hebben heel veel projecten opgepakt. Alle kasten hebben we schoongemaakt. In een kamer lag nog geen laminaat, dat hebben we samen gelegd. We hebben zelf een naaimachine gekocht en geprobeerd van die leuke pakjes met glitters te maken voor haar ritmische gymnastiek.”

In het kort Nicky Claeys (49) is chief marketing officer Noord-Europa bij Domino’s Pizza. Ze woont in Sassenheim met zoon Kevin (16) en dochter Lorelei (13). Ze werd geboren als Griet in België en groeide op in Brugge. Na haar studie bio-ingenieurswetenschappen in Gent werkte ze als marketeer bij Procter & Gamble, Sony Ericsson, bij Philips en later in het verzekeringswezen. Haar man was Amerikaan, het gezin woonde voor zijn overlijden in Durham, in North Carolina in de Verenigde Staten. Nicky verhuisde naar Nederland met haar twee kinderen in 2007. Ze verdient ruim vier keer modaal.

Buurmeisje past op

Nicky: „Mijn man is zes jaar geleden overleden, in 2014. In het begin was het heel lastig. Maar daarna kijk je vooruit, dan ga je kijken naar de mooie dingen die je samen had en dan vind je weer een manier om de dingen te regelen. Tot twee jaar geleden had ik een au pair. Voor corona zat ik één keer in de twee weken in Duitsland, Belgie, Kopenhagen of Frankrijk. Sinds een jaar of twee past het buurmeisje ’s avonds op als ik reis.

„Toen ik terugkwam naar Nederland en opvang zocht voor vijf dagen bleef het vaak even stil. ‘Vijf? Echt vijf?’, werd er dan gezegd. Er was ook heel weinig plek en áls er plek was, bleek het vaak heel duur. Er was en is weinig subsidie in Nederland als je het vergelijkt met landen als België en Duitsland. Het is nog altijd iets wat vrouwen en gezinnen afremt om volledig te werken, dat irriteert me nog steeds mateloos. Ik spreek hier soms over op congressen en ben ook deel van een mentorprogramma dat we bij Domino’s hebben opgezet: The Next Talent Network.”

„Als de kinderen thuiskomen uit school dan stop ik even met werken. We babbelen een kwartiertje en eten een snack, een appel of een banaantje. Zij gaan daarna meestal huiswerk doen en sporten, ik ga terug aan het werk. De ene keer heb ik overleg over productontwikkeling, de andere keer over campagnes of de website. Er zit wel veel variatie in de onderwerpen, maar ik zit wel continu achter hetzelfde scherm.

„’s Avonds eten we samen, als ze er zijn. Lorelei heeft dikwijls van vijf tot half acht ritmische gymnastiek. Kevin is bezorger bij het filiaal van Domino’s Pizza hier om de hoek. In het weekend hebben we wel quality time, maar doordeweeks zijn de avonden best gevuld. Ik ben lid van een atletiekvereniging waar ik ga hardlopen. Ik doe ook nog mee aan een tenniscompetitie, met een groepje. Kevin tennist ook en heeft scouting. Lorelei heeft vier dagen ritmische gymnastiek. We hebben een gezinsagenda waarin we het allemaal bijhouden. Zo weten we van elkaar wat we doen.

De beste klant

Nicky: „Zaterdagavond laten we pizza bezorgen en kijken we een film. Ja, Domino’s. Echt, haha. Ik denk dat ik de beste klant ben van ons filiaal hier. Op zondag maak ik een lijstje met wat we gaan eten voor de volgende week en dan doe ik de boodschappen in een keer. Sommige dagen is het simpel, min of meer kant-en-klaar, sommige dagen is het meer koken. Een van de dagen kookt Kevin, dat is ook leuk. Vorig jaar voor Kerst stond er zelfs een mannenkookboek op zijn wenslijstje.

„Na alle activiteiten kijken we samen nog weleens Netflix of ik doe Zweedse puzzels met Kevin op de bank of overhoor Lorelei met haar Frans. De kinderen gaan doorgaans rond half tien naar bed, ik ga tegen middernacht, soms is het wat later. Ik lees meestal nog wat het laatste uur van de dag, vooral non-fictie om er even helemaal uit te zijn. Maar het kan ook chicklit, sciencefiction of een leuke detective zijn. Het is een beetje escapisme aan het einde van de dag. Er zijn ook een paar vrienden met wie ik Wordfeud-spelletjes speel.

„Sommige mensen vragen: hoe doe je het? Door zaken uit te besteden en het gewoon te regelen. Don’t sweat the small stuff, dat past wel bij mij. Kinderen en een fulltime baan zijn perfect te combineren. Je bent er echt geen slechtere moeder door. Ik denk dat het belangrijk is dat we meer vrouwelijke rolmodellen hebben op dat vlak. Door andere, vaak wat oudere vrouwen werd ik er soms op aangesproken dat ik fulltime werk. Dat idee moet er gewoon uit; genoeg studies hebben bewezen dat kinderen van fulltime werkende ouders echt niet minder gelukkig zijn. Integendeel. Het is schadelijk voor de samenleving als we dat soort waanbeelden in stand houden.”

Hoe doet zij het? Opstaan Iedereen staat rond zeven uur op, tenzij de kinderen het eerste uur vrij hebben. Woning Nicky heeft een koopwoning in Sassenheim en een chalet in de Vogezen met elf slaapplekken. Haast elke vakantie zijn ze er. Grote uitgave De badkamerrenovatie. Het bad, de douche, de tegels, kranen en de badkamermeubels plus het werk zelf kostten samen zo’n 15.000 euro. Boodschappen Nicky doet de boodschappen op zondag bij de Vomar, Dirk of Jumbo, net waar ze zin in heeft. Bedtijd De kinderen gaan meestal rond half tien naar bed, Nicky om half twaalf.