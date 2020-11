In suburbia zijn vrouwen het geruzie zat

De bomen zijn bijna kaal, maar de buitenwijken van Waukesha, Wisconsin liggen er stralend bij deze donderdagmiddag. Bewoners van de wijk Chestnut Hill zitten op de gazons voor hun kleine villa’s of bungalows. De vijf zit in de klok. Karen Pohl haalt haar vriendin Sue Armour op met de auto om een cocktail te drinken bij Taylor’s in Main Street, het enige terras dat nog in de namiddagzon ligt. Pohl bestelt een wodka-lime, Armour een wodka-Diet Coke.

„Je zou het bijna vergeten”, zegt Sue Armour. En dan bedoelt ze de verkiezingsuitslag. „Ik ben Republikein”, licht ze toe. „Dus je begrijpt dat ik een slechte week heb.” Donald Trump heeft verloren in Wisconsin. Nadat de jonge, zelfbenoemde burgerwacht Kyle Rittenhouse twee maanden geleden in Kenosha Jacob Blake doodschoot, dacht ze al: Trump gaat het niet redden in deze staat.

„Godzijdank”, zegt Karen Pohl. „Hij heeft corona over het land gestrooid. Hij laat een staatsschuld achter – alsof hij Monopoly heeft gespeeld.”

De dochter van Karen Pohl is getrouwd met de zoon van Sue Armour. Zo zijn ze vriendinnen geworden. „Tegen wil en dank”, zegt Pohl, terwijl ze Armour een stomp geeft. „Soms kunnen we elkaar wel schieten”, antwoordt Armour.

Joe Biden heeft swing state Wisconsin nipt gewonnen, maar in het kiesdistrict Waukesha won Trump, met 268.000 stemmen van de 405.000 bewoners. Exitpolls van de Amerikaanse marktonderzoeker Edison Research onder ruim 15.000 kiezers, lieten zien dat 48 procent van Trumps electoraat in suburbia woont en dat 43 procent vrouw is, relatief meer dan in 2016. Toch is Bidens aanhang nog steviger vertegenwoordigd in de voorsteden. Van zijn kiezers (56 procent is vrouw) woont 51 procent even buiten de stad.

En zo zitten we donderdagmiddag met Karen Pohl en Sue Armour bij Taylor’s. De twee zeventigers hebben hun hele leven gewerkt, Pohl als brilontwerper, Armour als secretaresse op een middelbare school. Pohl heeft op Biden gestemd en zegt dat tegen wie dat maar horen wil. „Ik vind Trump een ramp voor het land”, zegt ze.

Armour zegt dat haar hele familie altijd al Republikein was. „Het had een zekere standing hier.” In 1960 mocht ze voor het eerst stemmen. „Ik stemde voor Nixon, hij leek mij een fatsoenlijke politicus. Kennedy vond ik over het paard getild. Hij won.”

„Heb je op Nixon gestemd?” vraagt Pohl. „Daar kwam je later vast van terug.” Ze doelt op de Watergate-affaire die in 1974 leidde tot het aftreden van president Nixon. Armour haalt haar schouders op. „Ik ben een geboren Republikein.” Precies zo zeggen ook andere vrouwen op het terras het. Pohl en Armour wijzen hen aan. „Het is geen kwestie van kiezen, maar van afkomst”, zegt Tess Clark. „Veel goede, welvarende families hier zijn Republikein. Dat laat je niet zomaar los.”

Uitgetreden non Tess Clark heeft op Joe Biden gestemd, maar stemt ook weleens Republikeins. Foto Youngrae Kim

Zeegroen

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zit sinds afgelopen week weer een nieuwe Republikein uit Waukesha. In het Huis van Afgevaardigden van de staat Wisconsin zit ook een Republikein uit Waukesha en in de statelijke senaat óók. „We willen graag de grandeur vasthouden”, zegt Lisa Hall (59), die de pui van de plaatselijke kungfu-school schildert. Ze is restaurateur en heeft zo ongeveer elk monumentaal pand in het centrum onder handen genomen. De kungfu-school geel met blauw. De Winkel van Sinkel ernaast: zeegroen.

„Alles wat Trump heeft gedaan, heeft mij geholpen”, zegt Lisa Hall. „Mijn bedrijf is onder zijn presidentschap tot bloei gekomen. De belastingverlaging, de lage benzineprijs – fabriekjes zijn teruggekomen naar Waukesha, een winkel in ijzerwaren, een heel nieuw industrieterrein.”

Tess Clark (75) is een uitgetreden non. Nog dagelijks wandelt ze langs het episcopale klooster waar ze zeventien jaar woonde. Met een mondkapje voor, wat in Waukesha een zeldzaamheid is. „Ik houd niet van verbroken vriendschappen”, zegt ze. „Ik probeer met iedereen common ground te vinden.”

De kerkgemeenschap van de episcopale Sint Matthias, waar Clark deel van uitmaakt, heeft een oecumenisch karakter. Baptisten, Lutheranen, katholieken – ze zijn allemaal welkom. Dominee Simmons slaagt erin de eenheid te bewaren, daarom komen er volgens Clark zowel Democraten als Republikeinen bij hem in de kerk. Ze drinken elke zondag na de dienst samen koffie.

Tot in 2014 het homohuwelijk in Wisconsin mogelijk werd gemaakt. Ook de kerk besloot huwelijken tussen gelovigen van hetzelfde geslacht in te zegenen. Dat besluit leidde tot ruzie onder de gelovigen en uiteindelijk tot een uittocht van het conservatiefste deel van hen. „Ik heb ontzag voor de dominee die met zijn gevoel voor rechtvaardigheid de rust heeft teruggebracht in de kerk”, zegt Tess Clark. Het koffieritueel is weer terug.

Tess Clark wil niet dat anderen voor haar denken. Ze heeft regelmatig op Republikeinse presidentskandidaten gestemd. Bijvoorbeeld op John McCain toen die het in 2008 tegen Barack Obama opnam. „Ik vond McCain een fatsoenlijke man, een mens. Ik dacht: met hem kan ik leven.”

Nu werd het Biden. Ze ziet dat Trump mensen in haar omgeving heeft veranderd. „Mensen die houden van ruziemaken, zijn dat meer gaan doen. Ook Democraten die hem voortdurend uitlachen. Of hij heeft iets gedaan, of hij heeft het juist niet gedaan. Trump is de maat der dingen geworden.”

Een vriendin van Tess Clark heeft wel op Trump gestemd. Dat zag Clark al aankomen. „Ze leest The Wall Street Journal, niet The New York Times. Ik wel. Ze is niet blij met CNN of MSNBC. Ik wel. Zij vindt Trump capabel, ik niet. Als ze zegt dat het goed is dat Trump geen politicus is, zeg ik: ‘Daar gaat het niet om. Hij kan niet communiceren.’ Als ik dat zeg, is het pijnlijk.”

Politiek mag vriendschap niet in de weg staan, zegt Tess Clark. Daarom heeft ze een oplossing gevonden voor haar en haar vriendin. „Ik kijk nu af en toe naar Fox en zij naar CNN. We gaan eens kijken of dat helpt.”

Uitgetreden non Tess Clark heeft op Joe Biden gestemd, maar stemt ook weleens Republikeins. Foto Youngrae Kim

Politiek enthousiasme

Veertiger Liz Christensen, met haar dochter onderweg naar het zwembad, wil „twee geweldig nieuwe inzichten” delen. „Ik heb nog nooit eerder zo’n politiek enthousiasme gezien in mijn directe omgeving. Mijn buren stemmen nu los van de partij, op een kandidaat. Dat doe ik ook. Ik heb op Reagan, Bush en Bill Clinton gestemd en nu was het Biden. Hij kan luisteren. Ik ben klaar voor een verandering.”

Karen Pohl en Sue Armour zijn aan hun tweede wodka-cocktail toe. „Zal ik de brandkraan opendraaien”, stelt Karen Pohl baldadig voor als een automobilist zo langzaam zijn passagiers uitlaadt dat er een lange rij achter hem ontstaat.

Lees ook: De week waarin de democratie terugvocht

„Ik was ook Republikein”, zegt ze dan ineens. „Maar mijn kleinkinderen denken zelfstandig. Ze zetten zich in voor gelijke rechten voor alle burgers. Zij hebben me geïnspireerd.”

Op de vraag of ze gelukkig is met de uitslag, doet een vrouw die op Main Street boodschappen doet, haar mond open om iets te zeggen. Maar dan kruist ze haar armen over haar borst. „Laat ik maar niets zeggen.”

„Kom op”, zegt restaurateur Lisa Hall naast haar. „Als Trump verliest, verliest hij. Dat is democratie.” Ze kijkt om zich heen de straat in. „Mijn opdrachtgever is Democraat. Straks is de verkiezingsmachine weer tot stilstand gekomen. Dan ga ik een biertje met hem drinken.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020