In cohort gestopt

Ik kreeg een telefoontje. „Uw moeder zit in cohort.” Ik wist niet beter dan dat een cohort een legioen in het Romeinse leger was. Misschien dat ze in gedachten op weg was naar Napels. Maar dat was het niet. Mijn moeder (89) was in het verzorgingstehuis spontaan door ‘haar hoeven’ gezakt. Geen reden voor paniek: er zakken in verzorgingstehuizen dagelijks bewoners door hun hoeven, dat is waarom ze daar zitten, maar ze was wel verzwakt en ze moest zo snel mogelijk worden getest. Omdat ook ‘een medewerker’ met klachten positief was getest op het virus was ze uit voorzorg in cohort geplaatst op de begane grond.

We kregen daarover een mail:

‘We zijn met ons eigen expertteam in gesprek gegaan en hebben besloten geen risico’s te nemen en begane grond als cohort in te richten.’

Er was nadrukkelijk geen reden tot paniek, juist dan moet je opletten. Ik ging dan ook in overleg met mijn eigen expertteam: mijn zus.

„Ze wordt vandaag of morgen getest”, zei mijn zus. „Voordeel van zo’n cohort is dat iedereen die daar in- en uitgaat in beschermende pakken zit, nadeel is dat alle risicogevallen bij elkaar worden gezet, waardoor ze het misschien eerder van anderen oploopt. Maar ze hebben mama in haar eigen appartement opgesloten, dus dat is prettig.”

Met het voorjaar nog in het achterhoofd besloot ik maar meteen af te reizen, want misschien was de uitslag dit keer wel ‘positief’ en dan was het nog maar afwachten of ik haar ooit nog te zien kreeg.

De hoofdingang was gesloten, zei mijn zus. Ik moest in Mook maar even zoeken naar ‘de achterom’ en daar op een knop drukken. Dan kwam er iemand en kreeg ik in een ‘veilige sluis’ een schort, een mutsje en een mondkap om.

Het was de eerste keer dat ik alleen met het openbaar vervoer van Wormer naar het verzorgingstehuis Mook reisde, ook de laatste keer trouwens. Het voelde alsof ik in de middeleeuwen op bedevaart was gegaan en na dagen stapvoets dwalen opeens stadsmuren zag opdoemen.

Onderweg belde ik mijn moeder: ik kwam eraan!

Ze vloog niet van enthousiasme uit het raam.

Gekreun en wat zacht, onverstaanbaar gemompel, daarna opeens veel harder: „Met wie spreek ik eigenlijk? Ik versta er niets van! Ik lees het voor, ze hebben het op papier gezet. Ik zit in cohort gestopt!”

- „Ja!” schreeuwde ik terug, „je zit in cohort! Je oudste zoon is onderweg!”

- „Maar ik zit eigenlijk televisie te kijken, jongen! Er was hier juist een astronaut, die heeft ’m op het nieuws gezet en ik mag niet meer in de keuken eten! En verder weet ik niets, ik ben doodmoe.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 november 2020