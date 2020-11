Hoofd Weense antiterreureenheid geschorst na aanslag

Het hoofd van de antiterreureenheid in Wenen is vrijdag geschorst, in afwachting van het onderzoek naar de aanslag van afgelopen maandag. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie, meldt persbureau Reuters. De veiligheidsdiensten hebben volgens de minister „duidelijke” en „ontoelaatbare fouten” gemaakt. Eerder werd al bekend dat Slowakije de veiligheidsdiensten had gewaarschuwd dat het signalen had dat er een aanslag werd voorbereid.

De 20-jarige aanslagpleger had bovendien contact met vier Duisters die in de gaten werden gehouden door de Duitse veiligheidsdienst. Deze informatie gecombineerd met de inlichtingen uit Slowakije had tot een andere inschatting kunnen leiden van de dreiging die de dader vormde, aldus de Oostenrijkse politie.

Intussen hebben de Oostenrijkse autoriteiten een moskee en een islamitische vereniging gesloten, maakte minister van Integratie Susanne Raab bekend. Beide werden bezocht door de aanslagpleger en zijn bezoeken zouden hebben bijgedragen aan zijn radicalisering. De aanslag, waarbij vier mensen om het leven kwamen, werd gepleegd door de 20-jarige man Kujtim F., een voormalige Syriëganger. Hij werd maandagavond doodgeschoten door de politie.

Afgelopen week zijn huiszoekingen gedaan in achttien woningen en zijn vijftien mensen aangehouden in verband met de aanslag. Eerder op de dag werd bekend dat acht arrestanten al bij justitie bekend waren vanwege ernstige vergrijpen. Vier van hen werden eerder veroordeeld voor terreurgerelateerde misdaden. Twee zijn veroordeeld voor geweldsdelicten en twee voor poging tot moord.