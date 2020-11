Hoe nauwkeurig is je smartwatch?

Type gebruiker: de lifetracker

De comfortabele Fitbit Sense meet de hele dag door. Ook ’s nachts, via een goede slaapregistratie. De stressmeting gaat via handpalmoplegging (elektrodermale activiteit). De Sense kan dagen zonder opladen, maar is als sporthorloge minder geschikt: de gps wijkt af, waardoor ook je gemiddelde snelheid lager uitvalt. Het scherm oogt prachtig maar is lastig te bedienen.

Software: Fitbit (evt. premium)

Batterijduur: tot vijf dagen

Scherm: 1,58 inch oled

Gewicht: 33 gram

Meer Fitbit- specificaties

Testmethode

Om te kijken hoe de smartwatches meten hebben we de horloges gedragen tijdens een fietstest bij het Sportmedisch Adviescentrum Utrecht.

Inspanningsfysioloog Angelo Antonietti van InspanningLoont had het volgende testprotocol samengesteld: 2,5 min op 100 watt, 1 minuut op 200 watt, 30 seconden op 250 watt en daarna 1 minuut op 50 watt vermogen. De ECG is afgenomen met de Welch Allyn CardioPerfect, saturatie met de Masimo forehead Pulse Oximeter. Tijdens alle tests was de zuurstofsaturatie (SaO2) 99-100%, maar de horloges registreerden allemaal lagere waarden, tot 94 procent. Antonietti: „Vaak wordt 94 à 95% SaO2 als afkapwaarde gebruikt voor normaal/abnormaal. Je ziet ook weleens waarden die even kort hieronder liggen, bijvoorbeeld bij topsporters die een maximale inspanning leveren.”

De hartslag

De afwijking van gemiddelde en maximale inspanning waren (percentages):

Apple Watch Series 6: 0,2 en 1,7 %

Garmin Fenix 6 Pro: 2,32 en 0,8%

Garmin VivoActive 4: 0,6 en 2,5 %

Polar Vantage V2: 0,9 en 1,6 %

Samsung Galaxy Watch 3: 9,9 en 10,6%

Fitbit Sense: 1,5 en 2,4 %.

Vaak wordt rond de 87-90% van iemands maximale hartslag als intensief bestempeld. Bij deze test was de maximale hartfrequentie 125, terwijl die bij de proefpersoon in werkelijkheid rond de 165 ligt. De foutmarges bij intensieve inspanning kunnen groter zijn, door meer zweten en meer beweging van armen en polsen. Polsmetingen zitten er soms compleet naast; soms tot wel 40 slagen per minuut, is Antonietti’s ervaring. Metingen met een borstband zijn accurater.

Calorieën

De test gaf ook uiteenlopende inschattingen van het energieverbruik. Angelo Antonietti: „Het verschil tussen de hoogste en laagste is 21 kilocalorie (kcal) en 10,4 kval t.o.v. het gemiddelde, in 5 minuten. Dat is 21×12 = 252 kcal verschil tussen de hoogste en laagste bij een uurtje matig intensief fietsen. Oftewel: een dubbele volkorenboterham met kaas of 3 glazen cola.”

Het daadwerkelijke verbruik is te berekenen vanuit het getrapte vermogen (in Watt of J/s) en de tijd en een reëel te schatten mechanische efficiëntie van 17 -22%: 41-53 kcal. „Toch wel een stukje hoger dan de meeste van de horloges”, aldus de inspanningsfysioloog.