Hoe geef je eigenlijk je nederlaag toe? Gracieus of verbitterd?

Wie de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen mag worden, ook de verliezer heeft een belangrijke rol te spelen. Dat is: zijn nederlaag in het openbaar toegeven met een toespraak, de zogeheten concession speech.

De vorm staat niet in steen gehouwen. Het kan ultrakort of minutenlang, en er zijn ook gradaties in luchtigheid over het eigen verlies of hartelijkheid jegens de overwinnaar. Twitter speculeert er al op los hoe (en of) Donald Trump, zal erkennen dat zijn verhuizing uit het Witte Huis aanstaande is, mocht zijn tegenstander genoeg kiesmannen hebben verzameld.

Maar dát die speech wordt gehouden is het allerbelangrijkst: het stelt de kandidaten en hun achterban in staat om na een harde campagne de strijdbijl voor vier jaar te begraven. Waartoe ook de winnaar een gracieus gebaar moet maken door de verslagene een waardig tegenstander te noemen. Wanneer dat niet zou gebeuren, blijft verbittering hangen.

Niet zomaar een toespraak dus, maar een ritueel. Na de wedstrijd geef je elkaar de hand. „De campagnes zijn geformaliseerd oorlogvoeren”, zei Paul Corcoran, een Australische politicoloog en auteur van de studie Political Endings, Conceding Defeat, deze week tegen National Public Radio. „Een concession speech dient een belangrijk politiek doel: er moet een ceremoniële erkenning komen dat de strijd ten einde is.”

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft elke verliezer zo’n speech gehouden. Aanvankelijk voor de radio of het filmjournaal, later voor de tv-camera’s. Vaak een paar uur na middernacht, als de uitslag helder is, op een geïmproviseerd podium, omringd door familie en politieke vertrouwelingen, onder wie de kandidaat-vicepresident.

Het korte telegram waarmee William Jennings Bryan in 1869 William McKinley feliciteerde, geldt als de eerste concession speech. Het bevatte nog een cruciaal zinnetje: „We hebben de kwestie [van het presidentschap] voorgelegd aan het Amerikaanse volk en hun wil is wet.”

Daarmee zijn twee van de vaste ingrediënten gegeven: een gelukwens en de eigen nederlaag – waarbij het woord ‘verloren’ overigens zelden valt – geframed als overwinning van de democratie als hoogste goed. „Ik heb een diep respect voor het systeem […] dat het volk in staat stelt elke vier jaar vrij te kiezen wie het voor de komende vier jaar als leider kiest”, zei Jimmy Carter, die in 1980 in een onvoorziene landslide verloor van Ronald Reagan. Zo’n formule stelt de verliezer in staat om „verlies om te zetten in eer”, aldus Corcoran.

Carters speech werd wel een tragikomische klassieker. Zodra de nederlaag onvermijdelijk was, verscheen hij achter de microfoons. Maar hij vergat of negeerde het feit dat de stembussen aan de westkust toen nog open waren. Zodat veel kiezers daar in arren moede maar thuisbleven, en daarmee vermoedelijk ook een aantal Democratische kandidaat-senatoren, over wie ook gestemd werd, een zetel onthielden.

Vreedzame machtswisseling

Een concession speech kent een derde vast element: een oproep tot eenheid, om na een vreedzame machtswisseling samen verder te gaan onder de nieuwe president. „Ik hoop dat hij een succesvolle president voor alle Amerikanen zal zijn”, zei Hillary Clinton in 2016 na de winst van haar rivaal. „We zijn Donald Trump een open mind verschuldigd en de kans om te leiden.”

Om er aan toe te voegen dat zij en haar medestanders de moed niet moeten verliezen, omdat de campagne ‘niet voor niets’ is geweest. En dat is het laatste vaste element van zo’n toespraak: we hebben gevochten voor nobele idealen en die zullen we blijven nastreven.

Clintons speech zal worden herinnerd door het ontroerende moment waarop ze zei hoe trots ze was op alle vrouwen die vertrouwen in haar hadden gesteld, hoewel „we het hardste glazen plafond nog niet hebben doorbroken”. In het bijzonder sprak ze „all the little girls who are watching this” toe: „Twijfel nooit dat je niet waardevol en krachtig genoeg bent of elke kans verdient om je dromen te vervullen”.

‘Gestolen verkiezingen’

Als beste verliezer in de recente geschiedenis is John McCain een goede kandidaat. Nadat president Trump donderdagavond opnieuw ongefundeerde verwijten over fraude en „gestolen verkiezingen” maakte, en zo de suggestie versterkte zich niet bij een vreedzame machtswisseling te willen neerleggen, werd massaal een video gedeeld van de grootmoedige toespraak waarin McCain in 2008 zijn nederlaag tegen Barack Obama erkende.

Zodra de naam ‘Obama’ valt maant McCain de boeroepers tot stilte, en hij spreekt minutenlang over gedeelde waarden en de trots die het hele land zou moeten voelen bij de verkiezing van de eerste zwarte president, die „de inspiratie was voor miljoenen Amerikanen die ooit onterecht geloofden dat ze geen belang of invloed hadden bij de verkiezing van een president”.

Volledig zonder slag of stoot gaat dat toegeven overigens niet altijd. Een uur nadat Al Gore op 8 november 2000 George W. Bush had gebeld om hem te feliciteren met zijn fotofinish-overwinning, bedacht hij zich en eiste een hertelling in Florida. Waarna het Hooggerechtshof een maand later alsnog de weg vrij zou maken voor Bush’ presidentschap, en Gore nog jarenlang elk publiek optreden zou beginnen met het wrange grapje: „I am Al Gore, I used to be the next American president.”

Voor de verliezer is dit een speech die hij nooit hoopt uit te spreken. De tragische finale na maanden van hoop en beloftes die nu loos blijken, het kaartenhuis zijgt ineen. „Als hij naar de microfoons loopt”, schrijft Corcoran aan het eind van zijn studie, heeft hij in zijn hand „het script voor de ergste, droevigste en meest pathetische speech die hij in zijn leven heeft gegeven. […] Het onthult de prijs die betaald moet worden voor een poging het hoogste ambt van het land te bereiken.”