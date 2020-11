Het Kremlin kreeg zelfs Irina Slavina stil

Twee weken geleden is het weer definitief omgeslagen: een straffe wind jaagt regenwolken over de Wolga, onder de muren van de middeleeuwse citadel kruipen voorbijgangers weg in de kraag van hun jas.

Maar vrijdag 2 oktober was een prachtige dag, het slotakkoord van een nazomer zoals ze die maar zelden meemaken in Nizjni Novgorod.

Op die zonovergoten middag nam de 47-jarige journalist Irina Slavina plaats op het bankje met de drie bronzen agenten, het monument voor het hoofdbureau van de politie aan de Gorkistraat 2. Met een touw bond ze zich vast aan de beeldengroep, zodat ze niet kon ontsnappen. Daarna overgoot ze zich met benzine en stak ze zichzelf in brand. Op videobeelden is te zien hoe ze, in lichterlaaie al, een omstander die haar wil redden van zich af duwt.

Irina Slavina’s zelfverbranding was een wanhoopsdaad, maar het was geen gewone zelfdoding. „Ik vraag u de Russische Federatie verantwoordelijk te houden voor mijn dood”, schreef ze op haar Facebookpagina. Haar advocaat Jevgeni Goebin wil niet spreken van suïcide. „Dit was geen afrekening met het leven. Dit was heel duidelijk een daad van protest.”

Irina Slavina stak zichzelf in brand op het bankje met de drie bronzen agenten, voor het hoofdkantoor van de politie. Haar website Koza Press was vernoemd naar ‘de vrolijke geit’, het officieuze symbool van Nizjni-Novgorod.

FotoSteven Derix Bij het standbeeld op de Grote Pokrovka-straat liggen nog altijd bloemen.

Foto Steven Derix Irina Slavina stak zichzelf in brand op het bankje met de drie bronzen agenten voor het hoofdkantoor van de politie. Haar website Koza Press was vernoemd naar ‘de vrolijke geit’, het officieuze symbool van Nizjni-Novgorod. Bij het standbeeld op de Grote Pokrovka-straat liggen nog altijd bloemen.

Foto’s Steven Derix

Irina Moerachtajeva (Slavina was haar nom de plume) was een journalist van de oude stempel: kritisch, vasthoudend en compromisloos. Voor zulke journalisten is geen ruimte meer in Rusland. Al vanaf de eerste jaren van zijn presidentschap legde Poetin zijn wil op aan de staats-tv. En in de zes jaar dat ik hier correspondent was, kreeg het Kremlin ook de laatste kwaliteitsmedia onder controle. De onafhankelijke zakenkrant Vedemosti verschijnt nog elke dag, maar de toon van de krant is anders – volgzamer.

Intussen snakken Russen naar objectieve informatie. Toen Irina Slavina overal ontslagen was, begon ze een eigen nieuwssite, die ze vernoemde naar ‘de vrolijke geit’ – de spottende bijnaam voor het rode edelhert in het stadswapen van Nizjni Novgorod. Binnen enkele maanden groeide Koza Press uit tot het meest invloedrijke medium van de stad. Bijna dagelijks bracht Irina Slavina primeurs over misstanden en corruptie – tot grote woede van de lokale autoriteiten. In de afgelopen twee jaar werd ze systematisch vervolgd door de Russische justitie.

Op de vroege ochtend van 1 oktober, de dag voor haar dood, werd ze van haar bed gelicht door gemaskerde en zwaargewapende agenten. Slavina’s huis werd ondersteboven gekeerd, maar de journalist mocht niet bellen met haar advocaat. „Als ze dat wel hadden toegestaan, had ze dit misschien niet gedaan”, zegt Goebin.

Stad van Sacharov

Nizjni Novgorod is niet de eerste stad die bij je opkomt als je denkt aan een reportage over de toenemende repressie van het Poetin-regime. Met zijn schilderachtige kremlin en statige koopmanshuizen is Nizjni Novgorod een toeristische trekpleister. Voor het WK voetbal in 2018 werd een schitterend stadion opgetrokken op de landtong tussen Oka en Wolga. Je zou haast vergeten dat Nizjni Novgorod in sovjettijden was vernoemd naar de socialistische schrijver Maksim Gorki en dat de stad vanwege de wapenindustrie een verboden plek was.

In 1980 werd dissident en Nobelprijswinaar Andrej Sacharov (1921-1989) verbannen naar Gorki. In het appartement waar hij met zijn vrouw woonde – nu een museum – is bijna alles nog zoals het was: de echtelijke sponde met de oranje sprei, de eettafel, gerepareerd met lijm en ijzerdraad. Naast de zwart-wit-tv in de woonkamer staat nog de telefoon die in 1986 op last van sovjetleider Michaïl Gorbatsjov werd geïnstalleerd. Twee dagen konden de Sacharovs gratis bellen met familie en vrienden. Daarna belde Gorbatsjov zelf om Sacharov te vertellen dat zijn ballingschap was opgeheven.

Maksim Lebedev (23) is voor het eerst in het museum aan de Gagarinstraat. Tot zijn zeventiende jaar kende hij de naam Sacharov alleen van de gelijknamige bushalte op de hoek. „Als ze het op school hadden over de terreur, dan schakelden ze zo snel mogelijk op de industriële vooruitgang die onder Stalin werd geboekt.”

Lees ook Slachtoffers van Stalin herdenken is te politiek in Poetins Rusland

Inmiddels is Lebedev zelf dissident, een beetje tegen wil en dank. Afgelopen zomer zamelde hij handtekeningen in tegen de wijziging van de Russische grondwet waardoor Poetin aan de macht kan blijven tot 2036. Telkens als hij de straat opging, schreven agenten een proces-verbaal. Inmiddels is justitie drie zaken tegen hem begonnen en kunnen de overtredingen worden omgezet in een heuse strafzaak – met gevangenisstraf tot gevolg.

Ook na zes jaar wonen en werken in Rusland is het moeilijk niet uit je vel te springen bij het horen van Lebedevs verhaal. Ne bis in idem, niet twee keer worden veroordeeld voor dezelfde zaak, is een basisnorm voor elke rechtstaat. Zou hij het weer doen, vraag ik hem. Lebedev moet even nadenken. Dan knikt hij. „Ik denk het wel.”

Ook Arkadi Galker is geroerd. De plaatselijke voorzitter van mensenrechtenorganisatie Memorial heeft Lebedev uitgenodigd om een brug te slaan tussen heden en verleden. „Ik probeer altijd jonge activisten mee te nemen naar deze plek. Zij zijn de geestelijke opvolgers van degenen die streden tegen het sovjetregime.”

Volgens Galker begint het Poetinistische Rusland steeds meer te lijken op de Sovjet-Unie onder Leonid Brezjnev (secretaris-generaal van 1964 tot 1982). Met een belangrijk verschil: Poetin lijkt voorlopig niet op weg naar de uitgang. „Het huidige Rusland beschikt over veel meer inkomsten dan de sovjets destijds”, zegt Galker. „Ik ben pessimistisch.”

Galker en ik zijn oud genoeg om te weten dat het ook anders had kunnen lopen. In het voorjaar van 1992 studeerde ik Russisch in Moskou. De Sovjet-Unie was net opgeheven, de Russische hoofdstad was een zee van verwaarloosde woonkazernes. Een shot wodka hielp tegen een lege maag, maar de geestelijke honger van jonge Russen was niet te stillen. De toekomst lag aan hun voeten, zoveel was zeker.

Tegenwoordig is Nizjni Novgorod een toeristische trekpleister. Foto Steven Derix

In 1991 werd Boris Nemtsov, amper 32, de speciale gezant van president Jeltsin in Nizjni Novgorod. Onder de leiding van de charismatische Nemtsov werd Nizjni Novgorod een proeftuin voor de radicale hervormingen die later in heel Rusland zouden worden doorgevoerd. Nemtsov privatiseerde de collectieve boerderijen en democratiseerde het bestuur. De pers kon altijd bij hem terecht. „We stonden te boek als de regio met de brutaalste journalisten van Rusland”, zo herinnert journalist Aleksandr Pitsjoegin zich.

Boris Nemtsov werd op 27 februari 2015 doodgeschoten bij het Rode Plein in Moskou.

Cri de coeur

Tegenwoordig worden journalisten in Nizjni Novgorod strafrechtelijk vervolgd. Aleksandr Pitsjoegin bezocht een klooster waar gelovigen schouder aan schouder stonden en noemde dat een „bijeenkomst voor het verspreiden van het coronavirus”. Nu kan hij in de cel belanden voor het verspreiden van ‘fake news’ over Covid-19, sinds dit voorjaar strafbaar gesteld.

„De situatie in Rusland verslechtert met de dag”, zegt Roman Tregoebov (26), die leiding geeft aan de lokale staf van Aleksej Navalny. Aan de muur van zijn kantoor hangen grote gesigneerde foto’s van de oppositieleider, die nog altijd in Duitsland verblijft nadat hij in augustus werd vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Vorig jaar al begon de Russische justitie een grote strafzaak tegen Navalny’s organisatie wegens ‘witwassen’. Ook in Nizjni Novgorod is de politie twee keer binnengevallen. Tregoebov legt spottend zijn wijsvinger op de lippen en wijst naar het plafond van het kleine keukentje. „We worden constant afgeluisterd.”

Lees ook dit interview met Aleksej Navalny ‘Als Poetin zegt: maak een miljard over, dan doet men dat’

Tregoebov was goed bekend met Irina Slavina. „Ze had overal haar bronnen, kwam overal binnen. Andere journalisten namen haar nieuws altijd over.”

„Haar website was meteen onvervangbaar”, vertelt haar collega Natalja Rezontova. „De stukken die ze publiceerde waren altijd feitelijk. Tegelijk waren ze een cri de coeur tegen de onrechtvaardigheid en willekeur van de autoriteiten.”

Advocaat Jevgeni Goebin kreeg vaak berichten van Slavina’s lezers: „Zeg haar alstublieft dat ze iets voorzichtiger moet zijn.” Maar Goebin wist dat dat geen zin had. Irina Slavina was een vrouw van principes.

Toen in de plaats Sjachoenja een plaquette werd onthuld voor Stalin verbasterde Slavina de plaatsnaam in ‘Sjachoejnja’ – ‘choejnja’ betekent zoveel als bullshit. Een belegen woordgrap in de regio, maar volgens de justitie een „belediging van de autoriteiten” – sinds kort een strafbaar feit. Slavina moest 70.000 roebel (760 euro) boete betalen – ruim twee keer haar maandinkomen. Toen Slavina dit voorjaar onthulde dat lokale cijfers over het aantal coronabesmettingen niet klopten, werd ze veroordeeld wegens het verspreiden van ‘fake news’ over Covid-19.

Spionnetje eruit geramd

Sinds 2017 zijn groeperingen als ‘Open Rusland’ van voormalig oligarch Michaïl Chodorkovski tot ‘ongewenste organisaties’ verklaard Samenwerken met een ‘ongewenste organisatie’ strafbaar. Verslag doen van een bijeenkomst van ‘Open Rusland’, zoals Slavina deed in 2019, kan volgens het openbaar ministerie van Nizjni Novgorod eveneens worden opgevat als ‘samenwerking’. De rechter was het daarmee eens. „Het grootste probleem in Rusland is dat de rechtbank niet onafhankelijk is”, zegt Goebin.

Toen er geen enkel verband was met Open Rusland, verzon de politie dat zelf wel. In de aanloop naar de lokale verkiezingen in september organiseerde de onafhankelijke organisatie Golos, die toeziet op eerlijke verkiezingen, een training voor waarnemers. Navalny’s organisatie deed ook mee, Open Rusland niet. Maar een van de aanwezigen bij de training, een provocateur van de politie, stelt in een aangifte dat Open Rusland organisator was.

Lees ook deze reportage over de lokale verkiezingen Het spoor van de aanslag op Navalny voert terug naar verkiezingen in Novosibirsk

Op de vroege morgen van 1 oktober werd coördinator Roman Tregoebov wakker van een enorm lawaai. Toen hij naar zijn voordeur liep, zag hij dat het spionnetje uit de deur was geramd: door het open gat loerde een oog naar binnen. Er werd gebonsd, geschreeuwd: ‘Doe open!’. Op zeven verschillende adressen deden zwaar gewapende agenten huiszoekingen. Ook bij Irina Slavina. „ Ze wilden de actieve mensen in de stad de stuipen op het lijf jagen”, denkt Arkadi Galker.

Al in 2019 had Irina Slavina gezinspeeld op zelfmoord. „Als ik zelfverbranding bega voor de ingang van het gebouw van de geheime dienst”, schreef ze op haar Facebookpagina, „zal dat een betere toekomst voor ons land dichterbij brengen of zal mijn offer tevergeefs zijn?” Vele vrienden en bekenden lazen het bericht. Velen voelen zich nu schuldig.

In 1969 stak de Tsjechische student Jan Palach zichzelf in brand uit protest tegen de communistische dictatuur in zijn land. Na zijn dood gingen in Praag 200.000 mensen de straat op, maar het zou tot 1989 duren voor er een einde kwam aan het communisme in Tsjechoslowakije.

De bossen rond Nizjni Novgorod waren vroeger een toevluchtsoord voor de ‘oudgelovigen’, die werden vervolgd door de Russisch-Orthodoxe Kerk. Bij het dorp Elfimovo herinneren vijf houten palen aan een pogrom uit de achttiende eeuw. Vijf monniken wilden zich niet overgeven aan de troepen van tsaar Peter de Grote, liever staken ze zichzelf in brand.

Irina Slavina kende het verhaal, zo denkt haar collega Natalja Rezontova. „De autoriteiten dachten dat je mensen eindeloos kunt onderdrukken. Maar eentje heeft ze getrotseerd.”

Dit is het laatste artikel van Steven Derix als correspondent. Hij keert terug naar de redactie en wordt in Moskou opgevolgd door Eva Cukier.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020