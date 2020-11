Henny Huisman spoelde de softporno met een Zwarte Piet in lingerie haastig vooruit

‘Het gaat niet allemaal over seks hoor”, zei presentator Marijn Frank toen ze vorige week bij M reclame kwam maken voor Een programma over de jaren negentig (VPRO). Haar sidekick Henny Huisman toonde daar wat Margriet van der Linden snedig „een pornopen” noemde. Het was een ballpoint waarop achter een klein venstertje een vrouw te zien was. Als je de pen ondersteboven hield, verdween haar kleding. „Die pen namen we vroeger mee naar het schoolplein”, twinkelde Huisman.

De jaren negentig zitten ruim in hun jasje in het programma. Ga maar na: als Huisman (1951) zich destijds op een schoolplein had gemeld met zijn ‘pornopen’ waren waarschijnlijk de autoriteiten gebeld. De oud-presentator van de Soundmixshow en (Mini-)Playbackshow fungeert als een wandelend stukje nostalgie – wat extra geaccentueerd wordt doordat hij aan het begin van elke aflevering uit de koelcel van een Chinees restaurant komt gestommeld. Slok uit de heupfles en klaar voor de uitzending, die zich hoofdzakelijk in dat etablissement afspeelt.

Veel meer dan om Huisman draait die om de gesprekken die Marijn Frank (1982) voert, consequent in tuinbroek gekleed. Donderdag belde ze met een vrouw die in de jaren negentig werkte bij een 06-lijn – niet alles in de reeks gaat over seks, maar de tweede aflevering wel. Zakelijk legde de vrouw uit wat de fantasieën van haar bellers waren. „Gepijpt worden, neuken en dan klaarkomen”, zei de vrouw. „Net als in het echt”, mompelde Frank. Daarna deed de voormalige telefoniste met twee plastic bekertjes voor hoe het geluid van plasseks werd nagebootst. Frank: „Het is toch een beetje in welke staat je bent als je luistert.”

Een programma over de jaren negentig ademt een grote liefde voor het buitenissige. Misschien is dat wel een eerbetoon aan het ultieme tv-programma van de jaren negentig, Jiskefet. Het schiet soms zijn doel voorbij. Bijvoorbeeld als mensen met een grote papieren zak over hun hoofd vertellen over seksafbeeldingen in de jaren negentig of wanneer (in de eerste aflevering) een man om onopgehelderde redenen teksten vanaf een scooter voorleest voor een bord waarop alle 73 ‘no’s’ uit de hit No limit van 2 Unlimited staan opgesomd.

Op andere momenten is het net Andere tijden, bijvoorbeeld als over eurodance wordt uitgelegd hoe die muziekstroming voortkwam uit min of meer toevallige ontmoetingen tussen Duitse producenten en in hun land gestationeerde Amerikaanse soldaten. Captain Jack liet tijdens het interview zijn loempia koud worden.

Het verlangen naar vervreemding zit de historische accuratesse soms in de weg. Zo beweerde Huisman dat Veronica in 1991 begon met het uitzenden van erotiek op tv, waarna hij een oude VHS-band in een videospeler duwde. In werkelijkheid kwam die omroep al in 1986 met Erotische verhalen en in 1987 met de Pin Up Club (mensen uit 1971 weten dingen).

Intussen stond er op Huismans banden met oude softporno wel degelijk iets opmerkelijks: een scène waarin een Zwarte Piet een vrouw bleek met lingerie onder haar pietenpak. Van het een kwam het ander, maar het wild geraas werd door Huisman haastig vooruit gespoeld. Juist op dat moment begon een van de medewerkers van het Chinese restaurant Clouseaus hit Daar gaat ze (1990) te zingen.

Al met al een zotte boel. Het plezier waarmee Een programma over de jaren negentig wordt gemaakt, maakt de momenten van spijtige verwarring ruimschoots goed. Bovendien geniet de enigszins in de marge van de showbusiness belande Henny Huisman zichtbaar van elke seconde in beeld – iets wat geen mens hem zal misgunnen.