Geharnast taalgebruik speelt terroristen in de kaart

President Macron krijgt momenteel veel kritiek van de moslimgemeenschap in binnen- en buitenland. Die gemeenschap steunt zijn veroordeling van de moord op de leraar Samuel Paty en de slachtoffers in de basiliek in Nice, maar keert zich tegen zijn opmerking van 2 oktober jl. dat de islam over de hele wereld in crisis verkeert. Dat de president van een seculier land met beperkte kennis van de islam zo’n sweeping statement maakt, geeft blijk van neokoloniale arrogantie.

Tom Zwart is hoogleraar crosscultureel recht, Universiteit Utrecht.

In dezelfde toespraak riep Macron ook op om een ‘islam van de Verlichting’ te bouwen, waarmee hij de indruk wekte dat de islam en westerse waarden onverenigbaar zijn. Veel moslims voelen zich door dit soort uitspraken, die ervan uitgaan dat de islam inferieur is aan de westerse cultuur, geschoffeerd. De Verlichting is niet superieur maar schatplichtig aan de islam: de grote denkers van de Verlichting hebben, vaak zonder bronvermelding, beginselen uit de islam overgenomen, waaronder tolerantie en rationalisme.

Macron benadrukt voortdurend het belang van de laïcité, de strikte scheiding van kerk en staat. Dat beginsel beperkt het dragen van religieuze symbolen, zoals de hoofddoek en de nikab, in het publieke domein. Maar diezelfde laïcité belet hem kennelijk niet om vergaande uitspraken over religie te doen. Door nu flink te doen in de richting van de islam zou Macron wel eens een voorschot kunnen nemen op de presidentsverkiezingen van 2022, die een nek-aan-nek race beloven te worden tussen hem en Marine Le Pen.

Vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief

Een tweede bezwaar van de moslimgemeenschap is dat de president te vuur en te zwaard de vrijheid van meningsuiting verdedigt van het weekblad Charlie Hebdo om spotprenten te publiceren waarin de profeet Mohammed belachelijk wordt gemaakt. Daarin wordt hij inmiddels gesteund door zijn Europese collega’s, inclusief premier Mark Rutte. Volgens hen behoort het tot de Europese traditie dat gelovigen moeten tolereren dat hun religieuze gevoelens worden gekwetst.

Maar het tegendeel is waar. Volgens de constante jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt het drijven van de spot met religie juist niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Het Hof heeft bovendien benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief vormt om de profeet of de islam te beledigen en dat staten de plicht hebben religieuze vrede te beschermen.

Het geharnaste taalgebruik speelt terroristische organisaties, die aansturen op een burgeroorlog tussen moslims en niet-moslims, in de kaart. Het is dan ook veel beter om de verbinding te zoeken. Het goede nieuws is dat besturen van moskeekoepels en moskeeën, imams en islamgeleerden hebben besloten het terrorisme actief te gaan bestrijden, in samenwerking met de overheid en met behulp van de islam. Er ligt een uitgewerkt voorstel voor een pilot bij de overheid.

Een uitgestoken hand

In het kader van gemeenschaps-geëngageerd onderzoek ben ik actief betrokken bij dit initiatief, dat beoogt jonge moslims te stimuleren om deel te nemen aan de democratische rechtsstaat door hen te laten zien dat de islam hen daartoe aanmoedigt. Er wordt een canon opgesteld die illustreert dat de Europese en Nederlandse geschiedenis sterk door de islam zijn beïnvloed. Zo maakten de Ottomaanse sultan en die van Marrakech mede de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden mogelijk.

In hetzelfde plan worden moskeeën beter toegerust om de aantrekkingskracht van terroristische organisaties meer te kunnen weerstaan. Jongeren worden met behulp van de islam weerbaar gemaakt tegen de wervingsverhalen van ronselaars. En degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische geweldsmisdrijven, worden door middel van intensieve begeleiding door islamitische geleerden weer op het geweldloze pad gebracht.

Neemt de overheid deze door de moslimgemeenschap uitgestoken hand aan, dan wordt het terrorisme bestreden – niet de islam.