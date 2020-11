Ethiopië stevent af op een burgeroorlog

Afrika’s machtige Ethiopië, met 109 miljoen inwoners, stevent sinds deze week af op een burgeroorlog die desastreuze gevolgen kan hebben voor de Hoorn van Afrika. Drie vragen over premier Abiy Ahmeds militaire invasie in de Tigray regio.

1 Waarom zou Abiy Ahmed, die vorig jaar de Nobelprijswinnaar voor de Vrede won, een oorlog beginnen?

Hij zegt er toe te zijn gedwongen door de eigengereide autoriteiten in Tigray. Sinds de premier in 2018 de macht overnam in Ethiopië van een toen door Tigreeërs gedomineerd regime, ligt hij overhoop met de deelstaat. Sinds kort erkennen de Tigrese autoriteiten Abiy Ahmed niet meer als leider, omdat hij wegens corona verkiezingen uitstelde en zijn mandaat verlopen zou zijn. Ze hielden zonder toestemming hun eigen verkiezingen en dat noemde de premier een provocatie. Abiy Ahmed noemt de autoriteiten in Tigray illegaal en weigert nog geld naar de deelstaat over te maken.

Het huidige tot militair geweld ontplofte machtsconflict is mede het gevolg van fundamentele onenigheid over hoe Ethiopië bestuurd moet worden. Onder het voormalige, door Tigreeërs gedomineerde bewind werd een federaal stelsel ingevoerd. Abiy Ahmed benadrukt juist de pan-Ethiopische identiteit.

Als hij de naar volgend jaar verplaatste verkiezingen zou winnen gaan de regio’s mogelijk aan macht verliezen. Dat leidt bij veel etnische groepen tot onrust, niet alleen bij de Tigreeërs, maar evenzeer bij Abiy Ahmeds eigen bevolkingsgroep: de Oromo.

Het federalisme leidde tot groeiende etnische identiteit, een tijdbom die de afgelopen tijd is ontploft in en tussen deelstaten, met meer dan een miljoen ontheemden als gevolg. Iedere deelstaat controleert een eigen politiemacht en kan met geallieerde milities tienduizenden strijders op de been brengen. Meer etnische groepen voelen zich gemarginaliseerd, en met de talrijke strijders en wapens levert dat een giftig cocktail voor een burgeroorlog, zoals in Joegoslavië.

Vrijdag zei Abiy Ahmed dat hij maandenlang heeft geprobeerd de geschillen op een geduldige manier op te lossen, maar dat dit is „mislukt” vanwege de „criminele overmoed en onverzettelijkheid” van de regionale leiding. Het doel van zijn missie, zei hij op Twitter, is „het herstellen van de rechtsstaat en de constitutionele orde”.

2 Kunnen we al spreken van een oorlog?

Vliegtuigen hebben gebombardeerd in Tigray en aan de deelstaatgrens is met artillerievuur geschoten, maar het verloop van de strijd is onbekend. Nadat Abiy Ahmed woensdagochtend een invasie aankondigde, werden alle communicatiekanalen in de Tigray regio afgesneden. Vrijdag zijn luchthavens in de regionale hoofdstad Mekele, samen met de regionale steden Shire, Axum en Humera, afgesloten. Het Ethiopische leger zei dat het troepen uit het hele land naar Tigray stuurde, en de leider van Tigray beweerde dat straaljagers delen van de regionale hoofdstad hadden gebombardeerd. „We zijn klaar om martelaren te worden”, zei Debretsion Gebremichael.

Beide kanten hebben dodelijke slachtoffers gemeld, maar die zijn lastig te verifiëren. De informatievoorziening in die regio is überhaupt slecht omdat van alle kanten nepnieuws wordt ingezet als strijdmiddel.

Brandhaard Tigray

3 Wat betekent dit conflict voor de stabiliteit van de regio?

De grootste angst is dat Eritrea, dat grenst aan Tigray, zich in het conflict mengt. De Eritrese president Isaias Afwerki leeft al langer in onvrede met de Tigrese autoriteiten en is een bondgenoot van Abiy Ahmed. Een oorlog in Ethiopië kan verdere instabiliteit teweeg brengen in de toch al roerige buurstaten Somalië en Soedan. Soedan heeft al versterkingen leger naar het grensgebied gestuurd om bewapende binnendringers buiten de deur te houden.

De internationale gemeenschap roepen op tot dialoog, maar de Afrikaanse Unie, gevestigd in Ethiopië, heeft nog geen verklaring afgelegd over de huidige situatie. Hulporganisaties hebben gewaarschuwd dat er een humanitaire ramp in de maak is.