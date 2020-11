Een gruwel die naar meer smaakt

Wanneer Ghareeb Ali Mohammed Abushousha aan het graven is, gebeuren er altijd bijzondere dingen. De ene keer stuit hij op een enorme kattenmummie (die later heel iets anders blijkt te zijn), dan weer vindt hij de stoffelijke resten van een lang geleden gestorven Egyptische hoogwaardigheidsbekleder. In de Netflix-documentaire Secrets of the Saqqara Tomb is Ghareeb (iedereen wordt bij zijn voornaam aangeduid in de film) degene die altijd moet werken in de diepste schachten. Daar liggen kennelijk de fraaiste schatten.

James Tovell (regie): Secrets of the Saqqara Tomb Netflix ●●●●●

Saqqara is een grote necropolis in de buurt van Caïro waar de oude Egyptenaren hun doden te ruste legden. Er staat een aantal piramides, maar veel stoffelijke resten bevinden zich in graven die verborgen liggen onder het woestijnzand. In november 2018 ontdekte een team Egyptische archeologen er een intacte grafkamer, die volgens de hiëroglyfen toebehoorde aan Wahtye, een priester die leefde in de 25ste eeuw voor Christus. In Secrets of the Saqqara Tomb documenteert regisseur James Tovell hoe het graf vervolgens werd blootgelegd.

De drijvende krachten in deze film zijn de kleurrijke hoofdpersonen die werken op de vindplaats. We leren de archeologen kennen als ze vertellen over hun motivatie om dit werk te doen. Netflix-documentaires worden nogal eens uitgesponnen over te veel afleveringen, maar deze ene film van een kleine twee uur smaakt juist naar meer. Hoe gaat het verder met deze mensen en hun vondsten?

Of Secrets of the Saqqara Tomb een goed inzicht geeft in hoe de wetenschappelijke archeologie anno 2020 werkt, is een andere kwestie. Collega’s zullen wellicht met afgrijzen toekijken als artefacten met blote handen uit het zand worden getrokken, zonder dat de vindplaats zorgvuldig lijkt te worden gedocumenteerd. En de op zich interessante theorie over de doodsoorzaak van Wahtye en zijn familie wordt wel bijzonder summier onderbouwd.

Toch is de documentaire zeker het bekijken waard, al was het maar omdat de passie voor de archeologie van het scherm spat.