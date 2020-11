Drie keer levenslang voor bloedige kwartetmoord in growshop Enschede

Een vader en zijn twee zoons zijn vrijdag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de moord op vier mannen in een growshop in Enschede in november 2018. Dat meldt de rechtbank in Almelo. Ook moeten de drie samen een schadevergoeding van zo’n 877.000 euro betalen. De rechter sprak van „koelbloedige executies”.

Twee jaar geleden werden de huidige en vorige eigenaar van de growshop en twee andere mannen die op dat moment in de zaak waren vermoord. De vader en zijn zoons hebben de mannen samen met voorbedachten rade om het leven gebracht, zo oordeelde de rechter. „Zonder ook maar een greintje mededogen schoten zij de kansloze en weerloze slachtoffers meerdere keren door hun hoofd”, aldus de rechter.

De daders hebben geen verklaring afgelegd waardoor de nabestaande met „talloze onbeantwoorde vragen” achterblijven, aldus de rechtbank. Het Openbaar Ministerie concludeerde eerder dat de drie mannen de oud-eigenaar geld afhandig wilden maken. Ze zouden een zakelijk conflict hebben gehad over de kwaliteit van eerder geleverde wiettoppen. De andere mannen zouden zijn vermoord om sporen uit te wissen.