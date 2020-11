Dit keer was de verborgen Trump-stem de latino

Hadden de peilers de steun voor Donald Trump dit jaar niet weer zo spectaculair willen onderschatten, dan hadden ze María Aguilar en Luz Maisonette moeten bellen. De Puertoricaanse moeder en dochter wonen in Pennsylvania, een cruciale swing state die in verkiezingstijd zo platgebeld wordt door enquêteurs en robocalls, dat veel mensen er maandenlang geen onbekende nummers opnemen. Maar Aguilar en Maisonette kregen dit jaar geen enkel belletje. „Helemaal niets”, zegt Aguilar in de autospeciaalzaak Napa van haar zoon, in het plattelandsdorpje Kennett Square.

En dat terwijl de twee vrouwen, beiden al decennia in de VS wonend, dinsdag voor het eerst in hun leven opkwamen bij een Amerikaanse presidentverkiezing. Hun keus: Donald Trump. En zoals hen hebben de peilers miljoenen ‘verborgen’ Trump-kiezers gemist. Ook doorgaans gerenommeerde bureaus voorspelden de weken voor de stembusgang een voorsprong van Biden, oplopend tot rond de 10 procentpunt. Nu de laatste stemmen in de VS geteld worden, lijkt het verschil circa 2,5 procentpunt te bedragen.

Een verklaring voor die nieuwe peilblunder is dat de enquêteurs dit jaar niet de witte arbeidersstem misten, zoals in 2016, maar Trumps gegroeide populariteit onder latino’s. Dit heeft niet alleen consequenties voor de geloofwaardigheid van de peilers. Maar ook voor Joe Biden als hij, zoals het er naar uitziet, het presidentschap wint. En voor de vraag of zijn partij niet te ver naar links is opgeschoven om ook de conservatievere latino’s te behagen.

De ex-vicepresident en zijn partij mobiliseerden dit jaar een eenzijdiger electoraat dan hun ‘party of diversity’ had gehoopt. Biden heroverde deels de oude, witte arbeiders die Hillary Clinton in 2016 verloor, maar wist een etnisch minder diverse kiezerscoalitie te smeden dan hij en Obama in 2008 deden. En dat terwijl Democraten de laatste jaren ervan overtuigd raakten dat de demografie electoraal sterk in hun voordeel zou werken. Nu nieuwe generaties de VS etnisch veel diverser maken, zou het wegjagen van Trump minstens een ‘Democratisch decennium’ inleiden. Dinsdag bleek die hoop voorbarig.

Paddenstoelenhoofdstad

Wat beweegt latino’s op Trump te stemmen, die hen wegzet als bad hombres, verkrachters en erger? Een bezoek aan Kennett Square, alias de Mushroom Capitol of the World, biedt aanwijzingen. De helft van de bevolking (6.139) is hier van Latijns-Amerikaanse afkomst. In Pennsylvania als geheel is dat nog geen 5 procent. Je waant je in Mexico als je de supermarkt binnenstapt, waar verse tortilla’s, papaya’s en pittige salsa’s hoog zijn opgetast. Er klinkt het vette Caraïbisch-Spaans van Puertoricanen. Bij de champignonschuren zie je gedrongen Midden-Amerikanen met inheemse gelaatstrekken.

De paddenstoelenindustrie werd hier vorige eeuw opgezet door Quakers. In principe kun je schimmels overal kweken waar je een donkere schuur en paardenmest hebt. Maar Kennett Square domineert de helft van de jaarlijkse Amerikaanse paddenstoelenoogst. Om die te plukken trekt het dorpje al decennia arbeidsmigranten aan. Eerst Italianen, toen Puertoricanen, daarna Mexicanen en recent Salvadoranen en Guatemalteken. Hun komst blies het kwijnende dorpje nieuw leven in.

Biden won nog wel de gemeente waarin Kennett Square valt, maar je hoeft er niet lang te zoeken naar Trump-stemmers. Manuel Lara bijvoorbeeld, die 36 jaar geleden geboren werd in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato en op zijn tiende naar de VS kwam, stemde eerder op Democraten als Obama en Gore. Dit jaar ging zijn stem naar Trump, vertelt hij in de autogarage waar hij zijn pick-up net heen heeft gebracht.

Lara geeft vele redenen voor zijn stem. Economisch: „Het ging hartstikke goed met de economie, totdat die pandemie toesloeg. De prijzen waren lager.” Hij had werk en toen hij dat kwijtraakte kon hij zich op kosten van de overheid laten omscholen tot trucker. Dat werk verdient beter dankzij de pandemie. „Ik krijg per mijl betaald, 52 dollarcent, en omdat het rustig is op de weg, rijd je sneller door.” Hij zag gebreken in het Democratische alternatief: „Biden is dement en niet gezond, die haalt 2022 niet.” En hij heeft duidelijk niet veel op met een vrouw als president. „Dan krijg je die Kamala Harris. Kan zij ook praten zónder te schreeuwen?”

Verder deelt hij de kritiek van Trump op immigranten uit Midden-Amerika, op wie ook in zijn geboorteland Mexico vaak wordt neergekeken. „In die karavanen reizen ook rotte appels mee. Hier hebben we er ook een paar van, al zijn de meesten oké. Die knippen zo hun elektronische enkelband door en foetsie zijn ze.”

Dit alles weegt op tegen de evidente nadelen van Trump, meent hij. De schandalen: „Hij is een marionet van Poetin.” Het racisme: „Ik reageer wel eens op zijn tweets. Dan schrijf ik: Mr. President dit kost u stemmen.” Ook was Lara bang dat Trumpfans zich niet neerleggen bij een nederlaag. „En ik wil geen rellen.” Om zijn keuze samen te vatten, citeert hij een Spaans spreekwoord: „Beter het slechte dat je kent, dan het goede dat je nog moet leren kennen.”

Een slapende reus

Zulke behoudzucht kenmerkt meer latino’s. Biden overtuigde hen niet als alternatief. En in Trumps eerste drie jaar, zeggen zij, draaide de economie prima. Dat maakt hem ook de beste man om de coronarecessie te bestrijden.

Bovenal toont Lara’s waslijst aan argumenten dat hispanics net gewone kiezers zijn. Door Democraten is hun blok vaak aangeduid als slapende reus. Die hoefden ze alleen nog even wakker te porren, dan stond hij op en sleepte hij grote staten als Florida en Texas voor hen binnen. Maar bij de recordopkomst van dinsdag stemden zij niet collectief Democratisch.

Ook latino’s moeten actief gemobiliseerd worden, zo bleek. En Biden, die op slechts een halfuurtje rijden van Kennett Square in Wilmington, Delaware woont, wist María Pérez in ieder geval niet te verleiden, vertelt de Mexicaanse serveerster achter de kassa van het restaurantje El Rinconsito. „Ik wil echte verandering. En dat zag ik bij geen van beide kandidaten.”

„Trump wakkert het racisme aan”, legt ze uit, onderwijl aan de telefoon bestellingen noterend. „Sinds hem kijken de Amerikanen ons weer als rare wezens aan.” Bidens plannen leken haar op zich goed. „Bijvoorbeeld om voor meer mensen zorg te betalen. Maar de Democraten moeten ook niet aan iedereen een uitkering geven. Er zijn nu al te veel mensen die niet werken en alleen hun hand ophouden.” Het was de reden dat ze, hoewel ze Biden beter vond, toch niet ging stemmen.

Dan begint ze over „wat in Philadelphia gebeurde”, de metropool nabij, waar onlangs heftige Black Lives Matter-protesten waren. „Iedereen verdient respect. Maar de politie doet ook haar werk maar. Het kan zijn dat er agenten zijn die hun boekje te buiten gaan, maar die activisten maken het onderscheid met de goeden niet.” En dat terwijl de Amerikaanse politie „een stuk schoner is dan die in Mexico”.

Liever pro-life dan Black Lives Matter

Hoewel latino’s vaker dan blanken mikpunt zijn van discriminatie door autoriteiten, hebben velen niks met het woke discours van witte en zwarte progressieven in de Democratische Partij. Ze hebben een heel eigen vertrekpunt in de samenleving. De voorouders van Afro-Amerikanen kwamen aan boord van slavenschepen naar een al eeuwen door blanken bestuurd land. Latino’s zijn geen partij in die beladen relatie: zij kwamen recenter en vrijwillig.

Daardoor bepaalt niet ras, maar eerder hun migratie- of economische status hun identiteit. Pérez: „Ik zeg niet dat alleen zwarten hun hand ophouden. Ook latino’s leren snel de weg kennen in de VS, hoor. Maar wij zien onszelf als ondernemende, harde werkers die niet zeuren.”

En van sommigen mag – nu zij binnen zijn – de deur van Amerika op slot. Dit sentiment leeft zeker, maar niet alleen, onder latino’s uit Puerto Rico (een vrijstaat waaruit je probleemloos naar de VS kan) en Cubanen (die lange tijd slechts een voet in de Amerikaanse branding hoefden te zetten om papieren te krijgen). Geraldo Rivera, een Mexicaans-Amerikaanse commentator op Fox News, riep de president al op „alle Dreamers [jonge illegalen met een gedoogstatus] staatsburgers te maken. Dan wint zijn partij voortaan altijd. Het zijn perfecte Republikeinse kiezers.”

Toch stemden dinsdag nog altijd ruim meer latino’s Democratisch dan Republikeins. En bleek Trump geen serieuze optie voor Neff Aguilar, onderdelenspecialist in autozaak Napa, hoewel hij vroeg in de campagne een Trump-bord in zijn tuin zette. „Mijn vrouw pleitte ertegen en mijn zoon ging ook Biden stemmen.” Tegelijk bleken zijn moeder en zus voor Trump te gaan stemmen. Omdat ze in hun pinksterkerk hadden gehoord „dat Biden overal transgendertoiletten wil en wil dat kinderen van vijf al van geslacht mogen veranderen”.

Aguilar wilde niet tussen beide kampen belanden, en stemde dus helemaal niet. Op verzoek belt hij zijn moeder en zus, opdat ze hun stem toelichten. „Trump is zo goed voor ons land geweest”, vertelt zus María even later in de winkel. „Hij verdedigt als enige nog de kerk in dit land. Hij is tegen abortus en het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Hij heeft de bijbel terug in de klas gebracht. Hij is goed voor het volk Israël. Trump is geen christen, maar de wegen van God zijn ondoorgrondelijk en Hij heeft hem in het Witte Huis neergezet. We bidden nu dat Trump toch wint. En als het niet gebeurt, is dat omdat God een ander plan heeft.”