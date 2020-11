Deze vis heeft Finnenspitzengefühl

De borstvinnen van zwartbekgrondels zijn zo sensitief dat ze ermee kunnen aftasten, net zoals wij dat kunnen met als onze vingertoppen. Dat concluderen twee Amerikaanse biologen na experimenteel onderzoek met deze bodemvisjes. Het was ze opgevallen dat als grondels stilzitten op de bodem, de contour van hun borstvinnen netjes de oneffenheden van het oppervlak volgen. Eerder onderzoek liet al zien dat langs de vinstralen zenuwvezels lopen naar het uiteinde van de vinnen.

Laten we dat eens meten, dachten de Amerikanen. Dus ze lieten verschillende maten tandwieltjes over een borstvin van een dode grondel rollen, maten en maten de elektrische reactie in de hersenen. Daaruit bleek dat de vissen inderdaad gevoel voor textuur hebben in hun vinnen.