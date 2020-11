De zakdoek die van immense betekenis was voor de fysica

Op een warme zomeravond in 1784 besloot Francis Hopkinson eens door zijn zijden zakdoek naar een verre straatlantaarn te kijken. Hij zat voor zijn huis in Philadelphia en de lantaarn in kwestie stond honderd meter verderop. Hopkinson trok de zakdoek strak tussen zijn handen en hield hem voor zijn gezicht. En keek naar de verre vlam.

„Ik verwachtte de zijden draden van mijn zakdoek heel groot te zien”, schreef hij een paar maanden later, „en ik zag ook iets wat daarop leek maar kennelijk waren het niet de zakdoekdraden zelf want als ik de doek wat heen en weer bewoog bleven de draden stilstaan”. Hij kwam er niet uit en vroeg de astronoom David Rittenhouse om hulp.

Over Hopkinson zelf is nog heel veel meer te vertellen, hij was jurist, componist en auteur en ontwierp de Amerikaanse vlag, maar vandaag gaat het erom dat Rittenhouse onmiddellijk het belang van de waarneming inzag. Hij maakte de zakdoek na in de vorm van een raamwerkje waarin hij haren spande, 106 per inch, en richtte dit traliewerk op een nauwe spleet in de gesloten luiken van een overigens pikdonkere kamer. Haren evenwijdig aan de spleet. Achter de spleet (80 bij 0,8 mm) scheen de heldere hemel. Wat hij te zien kreeg was een uitwaaierend regelmatig patroon van witte lijnen waarin, wat verder uit het midden, ook zwakke kleuren optraden.

„Kennelijk buigen de haren het licht af, vooral het rode licht”, concludeerde Rittenhouse, die nog achter Newton stond. Later bleken de verschijnselen makkelijker en eleganter te verklaren met behulp van de theorie van Huygens die licht als een golfverschijnsel beschouwde. Zoals water- en geluidsgolven kunnen lichtgolven elkaar in zogenoemde ‘interferentie’ versterken en verzwakken en zelfs uitdoven. Lichtonderzoek met buigingstralies (‘diffraction gratings’), maar dan bij wijze van spreken met tienduizenden ‘haren’ per inch, is van immense betekenis geweest voor de fysica.

Intrigerend vlekkenpatroon

Het optisch effect van een ragfijn traliewerk was al ruim een eeuw vóór Rittenhouse opgemerkt door de Britse wiskundige en astronoom James Gregory. Die had zonlicht door een gaatje in de gesloten luiken van een overigens pikdonkere kamer laten vallen op een witte veer, het zal een ganzenveer geweest zijn, en een intrigerend vlekkenpatroon achter de veer waargenomen. „Benieuwd wat Mr. Newton daarvan vindt”, schreef hij. Het is niet helemaal duidelijk of het het haar van Rittenhouse of de veer van Gregory is geweest die Joseph von Fraunhofer heeft gebracht tot het ontwerp van zijn vermaarde buigingstralie.

In de latere drukken van Marcel Minnaerts De natuurkunde van ’t vrije veld (deel I) vinden we de zakdoek van Hopkinson terug in de vorm van een droge paraplu waardoor de late wandelaar in een stille straat naar een verre lantaarn kijkt. Minnaert roept hem op uit het waargenomen interferentiepatroon de golflengte van het licht te berekenen. „De elementaire theorie staat in elk schoolboek.” Hij had geen zin het zelf uit te leggen.

Het was vorige week vijftig jaar geleden dat Minnaert stierf, hij is op veel plaatsen herdacht. Zijn ‘vrije veld’ is sinds 1970 nog wel herdrukt, maar de unieke en uitputtende verzameling waarnemingen werd nooit meer bijgewerkt, aangepast of uitgebreid. Ze zijn bevroren in de staat waarin ze verkeerden toen Minnaert vanaf zijn ziekbed de laatste drukproeven corrigeerde. Het werk is inmiddels bijna even onaantastbaar als de Bijbel, ook al was dat volgens direct betrokkenen nooit Minnaerts bedoeling. Wel heeft het ‘vrije veld’ anderen geïnspireerd tot het aanleggen van identieke verzamelingen. Lynch en Livingston laten dit in Color and Light in Nature ook duidelijk weten.

Zonbeschenen tentdaken

Op vijftig jaar afstand van Minnaert durf je wel eens op te merken dat hem wonderlijk weinig buigingseffecten, in het bijzonder tralie/interferentieverschijnselen, in zijn directe omgeving zijn opgevallen. In de eerste druk van het ‘vrije veld’ (1937) ontbrak de verwijzing naar de paraplu en was er nog geen aandacht voor de interferentiekleuren die in spinnenwebben te zien zijn. De veer van Gregory heeft het ‘veld’ nooit gehaald, terwijl veel vogelveren zowel in opvallend als in doorvallend licht interferentiekleuren vertonen. Bedenk hierbij dat Minnaert zelf in zijn onderzoek van het zonnespectrum lange tijd sterk afhankelijk was van de goede werking van een wetenschappelijk buigingstralie (een Rowlandtralie van 600 groeven per mm).

Dat Minnaert de buigingskleuren op zonbeschenen tentdaken van nylon en polyester nooit zelf te zien kreeg, ligt voor de hand. En dat hij de kleurontwikkeling op ham en rookvlees niet kende is ook begrijpelijk: hij was vegetariër. Maar zag hij dan nooit kleureffecten in de groeven van vinyl langspeelplaten? Of werden in huize Minnaert geen platen gedraaid? Zag Minnaert nooit regenboogkleuren in de haartjes op zijn hand als hij, zittend in de zon, een glas witte wijn, nu ja: een kop thee dronk? (Hij was geheelonthouder.) Of had hij geen handharen? En als hij vette vingervegen achter liet op een wijnglas, nee: waterglas, zag hij dan dáár geen kleur in? Of had hij nooit vette vingers? Dat was het AW-probleem van afgelopen week: je wilde per se een bewonderend herdenkingsstuk over Minnaert schrijven en merkte opeens hoe weinig je van zijn dagelijks leven wist. Alleen al daarom had je hem graag gekend willen hebben.