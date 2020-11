De week waarin de democratie terugvocht

Oproep op het mobieltje van bondskanselier Merkel. ‘Hi Angela. Joe, hier. Ik bel je even om te zeggen: de VS zijn terug.’

Na vier jaar Donald Trump, een president die niets geeft om de Europese Unie, weinig geeft om de NAVO en die Duitsland niet ziet staan, dromen Europese atlantici van het verlossende telefoontje. Met Joe Biden keren de VS, is de vurige hoop, terug op het wereldtoneel. Zeker in Duitsland, dat voor wereldzaken altijd eerst naar Washington kijkt, wordt met smacht op Biden gewacht.

De Amerikaanse kiezer had in de gaten dat er veel op het spel stond en zorgde voor een historisch hoge opkomst. Maar meteen na het sluiten van de stembus schoot de inzet van het politieke gevecht tussen Donald Trump en Joe Biden omhoog. Houdt de Amerikaanse democratie wel stand onder dit gevecht?

Biden belde nog niet. Het tellen van de stemmen werd een thriller.

De Amerikaanse verkiezingen waren tijdens de campagne wel afgeschilderd als een strijd om de Amerikaanse ziel. Welk idee van Amerika zou winnen? Maar meteen na het sluiten van de stembus schoot de inzet van het politieke gevecht tussen Donald Trump en Joe Biden omhoog. Houdt de Amerikaanse democratie wel stand onder dit gevecht? Opeens ging het om de ziel van de democratie.

De stembusgang begon goed. De Amerikaanse kiezer had in de gaten dat er veel op het spel stond en zorgde voor een historisch hoge opkomst. Maar vlak na het sluiten van de stemlokalen liet Trump het staatsbestel in zijn voegen kraken. Hij riep op het tellen van de stemmen te staken en betichtte de Democraten van fraude – zonder ook maar het geringste bewijs. Hij had al maanden gezegd dat hij het stemmen per post fraudegevoelig vond en daarmee geknaagd aan de legitimiteit van de verkiezingen. Hij had ook in het midden gelaten of hij zich bij de verkiezingsuitslag zou neerleggen. Toch kwam de duistere verongelijktheid waarmee hij zijn achterban voorhield dat de Democraten bezig waren de verkiezingen te stelen, als een shock. Er is een verschil tussen de aankondiging van een schandaal en de uitvoering ervan.

Bewaken

Bij die ene aanval bleef het niet. Familieleden en vertrouwelingen van de president reisden naar de swing states om het tellen van de stemmen persoonlijk van dichtbij te bewaken en om vermeende ongeregeldheden aan te kaarten bij de rechter. En, natuurlijk, om voor de camera’s de mare van de gestolen verkiezingen steeds maar weer te voeden. Voorlopig dieptepunt was de persconferentie van vrijdagochtend. De president maakte gewag van „geheime telkamers, mysterieuze stembiljetten en illegale stemmen die worden uitgebracht na verkiezingsdag”. Het grootschalig stemmen per post, zei de president, heeft „het systeem verwoest.”

Maar het systeem bleek veerkrachtig, de democratie vocht terug. De autoriteiten die in de omstreden staten de stemmen moesten tellen, bewaakten de procedures en maakten regelmatig bekend hoe ver ze waren, met welke – kleine – problemen ze kampten en hoe ze die zouden oplossen. Hier was de inkt op, daar waren biljetten niet goed geformatteerd, en er crashte ergens een memorystick met vierhonderd stemmen. Rechters bogen zich over de klachten. Soms kreeg Team Trump gelijk, soms niet. Aanhangers van beide kandidaten demonstreerden voor stembureaus. ‘Tel elke stem’ was het motto van de Democraten. ‘Stop met stemmen’, scandeerden Trump-aanhangers.

Tot ongeregeldheden tussen de kampen kwam het vooralsnog niet. Wel drong de vraag zich op wat er gebeurt als Trump zijn verlies niet erkent. Hoe wordt de teleurstelling dan verwerkt? Gaat dan het militante deel van zijn achterban alsnog de straat op? Dit is ook de president die in het eerste verkiezingsdebat geen afstand nam van de extreem-rechtse Proud Boys, die de superioriteit van het blanke ras propageren. „Proud Boys, hou je gedeisd en blijf paraat”, zei Trump toen.

Het was geen fraai gezicht, demonstranten die op de ramen van de tellokalen bonkten. Maar een failed state met een burgeroorlog was het niet. De sfeer werd wel grimmiger, het tafereel absurder. De zoons van de president adviseerden de president om een totale oorlog over de verkiezingen te beginnen. Stokebrand en voormalig Trump-adviseur Steve Bannon was het even helemaal kwijt. Hij riep in een video op om de viroloog Anthony Fauci en de baas van de FBI, Christopher Wray te onthoofden.

Acties van de media

De Amerikaanse media waren niet van plan om Trumps destructieve koers te volgen. Twitter blokkeerde accounts, van Steve Bannon bijvoorbeeld, en plaatste dagenlang waarschuwingen bij tweets van Trump.. Fox News, Trumps lievelingszender, viel in ongenade bij de Trumpisten door al héél snel Arizona aan Biden toe te kennen. De grote tv-zenders onderbraken vrijdagochtend de briefing van de president omdat hij te veel leugens verkondigde.

De Republikeinen, uit wier naam Trump per slot van rekening president is en wil blijven, hielden zich in eerste instantie opvallend stil. De redding van de democratie lieten ze even over aan anderen. Er waren uitzonderingen. Chris Christie, voormalig gouverneur van New Jersey en voormalig Trump-adviseur, keurde de koers van de president onmiddellijk af en hield voet bij stuk. Lindsay Graham, met steun van Trump net herkozen in de Senaat, maakte donderdag daarentegen een half miljoen dollar over naar het fonds waaruit Trump de juristen betaalt die de uitslagen aanvechten. De familie Trump riep de Republikeinen op de president, hun president, te steunen.

Vraag is wat zich intussen in het Witte Huis afspeelde. Dinsdag verscheen Trump nog met vice-president Mike Pence aan zijn zijde. Pence steunde de president in algemene termen, maar herhaalde de aantijging van fraude niet. Vrijdagochtend was Trump alleen.

Met een overwinning van Joe Biden is Trump niet meteen weg en de druk niet van de ketel. Maar met zijn overwinning wordt wel voorkomen dat een autoritaire president een tweede termijn krijgt. Voor liegen en corruptie is er geen nieuw mandaat. Maar het zal nog wel even duren voordat de VS in volle glorie terug zijn op het wereldtoneel.