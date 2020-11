‘De veerkracht van Amerikaanse instituties wordt nu getoetst’

De hele dinsdag reisde Farah Karimi door swing state Wisconsin. Van ’s ochtends half zeven tot laat op de avond bezocht ze in totaal twaalf stemlokalen, in zowel de Democratische gezinde stad Milwaukee als in het overwegend Republikeinse Washington County. Ze zag het stemmen én het tellen. En tijdens die lange dag was er maar één moment dat de spanning rond de verkiezingen heel even aan de oppervlakte kwam.

„Een man beweerde dat hij zich wel geregistreerd had, terwijl hij niet op de lijst bleek te staan”, vertelt Karimi telefonisch vanuit Washington DC. „En toen werd hij boos, riep dat er bedrog in het spel was.” Lang duurde het incident niet. De man kon zich ter plekke registreren en gewoon zijn stem uitbrengen. „Maar ik dacht toen wel: de lontjes zijn misschien wat kort”, zegt Karimi.

De GroenLinks-senator vertrekt vrijdagavond naar huis, na een week als waarnemer namens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) de Amerikaanse verkiezingen te hebben gevolgd. Woensdag publiceerde de OVSE vast een voorlopig rapport over de verkiezingsgang. Die verliep rustig, zonder „onrust of intimidatie” en was „goed georganiseerd” – ondanks de uitdaging die de coronapandemie met zich meebracht.

Ik dacht wel: de lontjes zijn misschien wat kort

Het sluit aan bij de ervaringen van Karimi. Bovenal, zegt ze, was ze onder de indruk van hoe „uitstekend” alles georganiseerd was. „Ik heb echt grote bewondering voor de massale participatie van gewone Amerikanen bij deze verkiezing. Al die vrijwilligers, die massale opkomst, hoe ze dat allemaal in goede banen hebben geleid. Daar kun je hoop uit putten.”

In een verklaring oordeelde de OVSE woensdag fel over de „ongegronde aantijgingen” over fraude, „met name door de zittende president”, die „het vertrouwen van het publiek in democratische instellingen” zouden schaden. Ook Karimi noemt de uitspraken van president Trump „uitermate zorgelijk. Hij tast het vertrouwen in de democratie aan en dat is schadelijk. Het is pijnlijk om te zien dat dat in de VS gebeurt.”

En, benadrukt Karimi: bewijzen van fraude zijn er tot nu toe niet. Ze ervoer zelf hoe makkelijk het was om als waarnemer bij het tellen van de stemmen aanwezig te zijn. „In alle lokalen, voor alle burgers, van beide partijen. Je hoefde je alleen maar te registreren. En bij alle lokalen beantwoordden ze netjes al onze vragen.” Ook de lokale Republikeinse waarnemers die ze sprak uitten tegenover haar geen kritiek.

Zelf is Karimi vanaf zaterdag weer in Nederland, maar namens de OVSE blijven waarnemers de nasleep van de verkiezingen de komende weken volgen. Meer dan rapporteren en aanbevelingen doen kan de organisatie uiteindelijk niet. Momenteel, zegt Karimi, is het vooral een kwestie van hoe goed de Amerikaanse instituties zich weren. „Tot nu toe lijkt dat allemaal goed te gaan, maar de veerkracht wordt getoetst. Ik heb er na deze week wel vertrouwen in dat die stand houdt, maar die uitkomst voorspellen kan ik natuurlijk niet.”

Farah Karimi Foto Comenius

CV Politica Groen Links Farah Karimi is sinds 2019 lid van de Eeerste Kamerfractie van Groen Links. Voordien was ze directeur van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib en Tweede Kamerlid.