De tijdcapsule die veel te snel de Noordpool verliet

Even vreesden ze dat de koker een bom was. Maar er stond een inscriptie op het ding dat Sophie Curran en Conor McClory vonden bij Bloody Foreland, een surfstrand in Donegal in het noorden van Ierland. Via via kenden ze iemand die Russisch kon lezen: het bleek om een tijdcapsule te gaan.

De capsule was gevuld met brieven, foto’s, kaarten met een reisroute, menukaarten en andere parafernalia zoals onderzetters en kurken. Een deel van de inhoud verwees naar een poolexpeditie in de jaren 90 met de ijsbreker 50 Jaar Overwinning, een 150 meter lang Russisch nucleair aangedreven schip dat met haar 74.000 pk door ijs van 2,5 meter dik kan breken.

De meeste brieven waren in het Russisch, twee brieven bevatten tekst in het Engels. En een van de auteurs had enkele contactgegevens erbij gezet: een Russische uit Sint Petersburg die Curran en McClory op Instagram vonden onder de naam Sveta.

Sveta was „shocked” toen Curran en McClory haar benaderden, vertelden ze aan de Irish Post. De capsule bleek in 2018 gevuld te zijn, op een toeristische poolexpeditie. Nabij het noordelijkste deel van de aarde, op 90 graden noorderbreedte, lieten de expeditieleden de capsule achter in het ijs.

Het is een bericht waar je eerst om lacht, en daarna om huilt. In een van de Engelse brieven, gedateerd op 4 augustus 2018, staat: „Alles is hier bedekt met ijs. We denken dat tegen de tijd dat deze brief wordt gevonden er helaas geen ijs meer op de Noordpool is.”

„Dat betekent dat het ijs is gesmolten en de capsule 4.000 kilometer richting ons in Donegal is gereisd, in minder dan twee jaar tijd. Dat is angstaanjagend”, zegt Curran. Curran maakt zich na haar vondst extra zorgen om de opwarming van de aarde. Van Sveta hoorden ze dat de expeditieleden hadden verwacht dat het 30 tot 50 jaar zou duren voor de capsule gevonden zou worden.

Het arctisch gebied warmt inderdaad sneller op dan jaren terug gedacht, ruim twee tot drie keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde, concludeerde het Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) vorig jaar.

Curran en McClory hopen dat de inhoud van de capsule in een museum terechtkomt. „Maar de onderzetters houden we als souvenir.”

