De Groningers zijn gefrustreerd over de bestuurlijke spaghetti

Een afkoopsom of eindafrekening is het absoluut niet. „Dat moeten de mensen niet zo voelen”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag over een nieuwe miljardendeal voor de Groningse gedupeerden in het gaswinningsgebied in noordoost-Groningen. „Dit is een kans om door te gaan met het leven”, zei commissaris van de koning René Paas (CDA)

Na Haagse beloftes, versnellingsmaatregelen en subsidie voor bewonersinitiatieven, gaat er nog eens 1,5 miljard euro extra naar de provincie voor de versterking van woningen. Vrijdagmiddag kondigden regiobestuurders en ministers Wiebes en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) een ‘akkoord op hoofdlijnen’ aan over de traag verlopende versterkingsprocedure in Groningen. Maar trekt deze deal het proces uit het slop?

Extra geld Bewoners, gemeenten Inwoners van het gaswinningsgebied krijgen compensatie voor de jarenlange onduidelijkheid en het wachten. Er is 17.000 euro voor bewoners wier huis aanvankelijk op de versterkingslijst stond, maar door de nieuwe afspraken niet meer. En 10.000 euro voor de bewoners wier huis niet op de versterkingslijst staat, maar die wel in het gebied wonen. Beide bedragen moeten worden besteed aan het opknappen en verduurzamen van huizen. Er komt 300 miljoen vrij voor gemeenten voor het inrichten van de openbare ruimte. Er komt extra geld voor schrijnende gevallen: mkb’ers, boeren en cultureel erfgoed; en woningcorporaties. 2.000 huizen worden toegevoegd aan de versterkingsoperatie om ongelijkheid tussen buren te voorkomen.

Met het besluit van vorig jaar om de gaskraan in 2022 dicht te draaien, neemt de kans op zware bevingen af. En dus hoeven er minder huizen te worden versterkt in Groningen. Een logische gedachte, maar een klap voor de bewoners in het gebied, die al jaren in onzekerheid leven over hun veiligheid. Dus moest er een deal komen tussen het Rijk en de regio waarbij de huizen veilig zijn en de bewoners gecompenseerd worden voor de jarenlange onzekerheid – maar wel onder nieuwe strengere versterkingsnormen, waardoor minder huizen op een minder indringende manier hoeven worden aangepakt.

Lees ook: Hoe een warmtenet voor één buurt er een wordt voor de halve stad Groningen

De belangrijkste afspraak is dat woningen die onder de oude normen vallen, volgens de oude normen worden versterkt. Afspraak is afspraak, zeiden de regiobestuurders vrijdag. Maar, als bewoners zelf een herbeoordeling willen onder de nieuwe strengere versterkingsnormen, dan krijgen ze, ongeacht de uitkomst, 30.000 euro.

Hiermee kunnen – zonder dat de ministers het uitspreken – kosten worden bespaard. Op dit moment staan 26.000 huizen op de nominatie om te worden versterkt. Dat is ongeveer een kwart van alle woningen in het gebied. Alleen al de beoordeling van de woningen, die vaak niet meer waard zijn dan twee ton, kost nu tussen de 10.000 en 100.000 euro en dan moet de aannemer nog langskomen om het huis te verbouwen. Met de nieuwe deal is de kans groot dat veel bewoners ervoor kiezen hun huis niet te versterken en tevreden zullen zijn met de tegemoetkoming van 30.000 euro.

Derde Groningse miljardendeal

Het is de derde miljardendeal sinds de eerste zware aardbeving in 2012 (Huizinge) bestuurders in Groningen en Den Haag wakker schudde. Eerst kwam het ‘miljard van Max’ (2013), vernoemd naar toenmalig commissaris van de koning Max van den Berg (PvdA), voor het afhandelen van de schade. In 2019 volgde er een miljard voor projecten in de regio (het Nationaal Programma Groningen, NPG). En nu is er 1,5 miljard beschikbaar voor de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Maar verlicht de nieuwe deal de zorgen van bewoners écht?

Dat de gaskraan in 2022 dichtgaat, betekent niet dat de kans op een zware aardbeving nul is. Tussen de eerste zware beving in Huizinge (3,6 op de schaal van Richter; 2012) en de tweede grote klap in Zeerijp (3,4; 2018) zat zes jaar. In die jaren gebeurde er qua versterking van woningen weinig en nog steeds verloopt het proces uitermate traag: in totaal zijn slechts 1.202 woningen versterkt. Een nieuwe zware klap kan betekenen dat de nieuwe versterkingsnormen toch weer aangepast moeten worden, met mogelijke vertraging tot gevolg.

Daarnaast is het de vraag hoe de nieuwe afspraken worden uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft het onveiligheidsgevoel van Groningers over hun woningen plaats gemaakt voor frustratie over de bestuurlijke spaghetti waarin ze verwikkeld zijn.

Lees ook de reconstructie over de versterking: Ondanks Haagse beloftes wil versterking van Groningse huizen niet vlotten

Voor elk probleem is er een ander loket. Bij veel Groningers liggen op de keukentafel vuistdikke rapporten over hun huis, die ze avondenlang bestuderen, om vervolgens te horen dat het nog maanden tot jaren duurt voordat er daadwerkelijk aan hun huis gewerkt gaat worden.

En dan rest nog de vraag hoeveel van het nieuwe geldbedrag in de zakken van de bewoners belandt. Het ‘miljard van Max’ ging grotendeels op aan organisatiekosten. De NPG-gelden gaan de komende jaren naar bedrijven, gemeenten en lokale initiatieven waar bewoners vaak slechts indirect mee te maken hebben. En bij de huidige versterkingsoperatie is volkomen onduidelijk hoeveel geld er daadwerkelijk aan het versterken van huizen wordt besteed en hoeveel aan organisatie-, adviseurs- en ingenieurskosten.

Over hoe lang de operatie in Groningen gaat duren, laten de ministers zich niet uit. En of dit nieuwe pakket de aangekondigde verlichting voor bewoners brengt, moet nog blijken. „Het is nog altijd geen feestje”, vatte burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl de versterkingsoperatie vrijdag samen.