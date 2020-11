Daling zet door, maar heel voorzichtig

Het heeft even geduurd, maar inmiddels dalen praktisch alle coronacijfers. Het aantal gemelde positieve tests bereikte vorige week vrijdag een hoogtepunt van 11.097; inmiddels is dat aantal gezakt naar rond de 7.000. Het percentage positieve tests is nog altijd hoog (16,6 procent van het totaal) maar daalde afgelopen week voor het eerst in maanden. En ook het aantal ziekenhuisopnames begon de afgelopen dagen te dalen. Er lagen vrijdag 2.445 patiënten in het ziekenhuis, 67 minder dan de dag ervoor. De twee dagen daarvoor daalde het aantal opgenomen patiënten ook al, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Maar de verschillen tussen de regio’s zijn groot. Niet overal daalt het aantal besmettingen. Die verschillen zijn vaak moeilijk te verklaren. In op het oog vergelijkbare gebieden zijn andere trends zichtbaar. ‘Brandhaarden’ Rotterdam en Amsterdam ontwikkelden zich lang op dezelfde wijze. Maar nu is in Amsterdam een veel sterkere daling te zien dan in Rotterdam.

In de noordelijke provincies bleef de besmettingsgraad relatief laag, net als in Zeeland en Limburg-Zuid. Maar in die laatste twee regio’s stijgt het aantal gevallen terwijl in Groningen en Drenthe anderhalve week geleden een daling werd ingezet. Afgelopen week kwamen twee regio’s nog in een hoger waarschuwingsniveau terecht. Zeeland ging van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’, Noord- en Oost-Gelderland ging van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’.

Het RIVM en het kabinet maken zich grote zorgen over regio’s waar het aantal besmettingen blijft oplopen. Er worden speciale maatregelen „klaargezet” voor regio’s waar de „besmettingscijfers langere tijd hoog zijn” en de cijfers „niet of onvoldoende” dalen. Daar kan onder meer een avondklok komen en worden middelbare scholen mogelijk gesloten.

Zeeland nu ook ‘ernstig’

Waarschijnlijk hoeft Zeeland zich daar minder zorgen over te maken dan Rotterdam-Rijnmond. De cijfers stijgen weliswaar in Zeeland, maar de besmettingsgraad ligt er een stuk minder hoog. Zeeland was de laatste regio die naar het niveau ‘ernstig’ ging. Alle andere regio’s waren daar al – inclusief de noordelijke provincies.

Dinsdag noemde premier Rutte naast Rotterdam de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Twente als risicogebieden. Dat waren de drie gebieden met meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners binnen een week én waar meer dan 20 procent van de afgenomen tests positief waren. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt hiervoor een richtlijn aan van maximaal 5 procent.

De afgelopen dagen zien we in die drie regio’s de cijfers weer wat naar beneden lopen. De vraag is of dat genoeg is. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wil binnen een week een „significante daling” zien. Daar lijkt nog geen sprake van. De cijfers dalen, maar niet hard. In Rotterdam-Rijnmond is het aantal positieve tests nauwelijks lager dan het hoogtepunt van 625 positieve tests in zeven dagen per 100.000 inwoners. Vrijdag stond de teller nog op 543. Het percentage positieve tests ligt ook nog altijd ruim boven de 20.

Voor Zuid-Holland-Zuid geldt hetzelfde. Ook daar is de piek net geweest en ligt het percentage positieve tests nog boven de 20 procent van het totaal. In Twente lijkt de daling iets definitiever, ze is een paar dagen langer bezig en gaat ook iets steiler omlaag. Vrijdag zijn er in de laatste zeven dagen 449 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

De regio Midden- en West-Brabant, rond Breda en Tilburg, werd niet genoemd door Rutte en De Jonge maar daar is de situatie vergelijkbaar. Het percentage positieve tests ligt net onder de 20 en er zijn afgelopen week iets minder dan 500 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Ook daar is sprake van een voorzichtige daling. Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, houdt er toch rekening mee dat een avondklok en het sluiten van de middelbare scholen nodig is, zegt hij tegen het Brabants Dagblad. De daling gaat in vergelijking met andere regio’s „niet snel genoeg”.

M.m.v. Erik van Gameren