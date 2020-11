Dagelijks een stukje ‘Alice in Wonderland’ is zinvol en welkom corona-escapisme

Theater online Alice in Wonderland van Internationaal Theater Amsterdam i.s.m. Het Parool. Dagelijks nieuwe afleveringen. ●●●●●

Het ziet er onwerkelijk uit. De ‘Rotonde’, foyer van Amsterdamse stadsschouwburg die nu in verband met de coronamaatregelen gesloten is, doet zonder het gebruikelijke rumoer van bezoekers unheimisch aan.

De komende weken is dit het decor van een nieuwe dagelijkse estafettevertelling van Internationaal Theater Amsterdam. Acteurs van het ensemble en wisselende gastacteurs – onder andere Nasrdin Dchar, Pierre Bokma en Wende Snijders – nemen daar om beurten een stuk uit Alice in Wonderland (1865) van Lewis Carroll voor hun rekening. Kunnen we Alice’s onbevangen verwondering aangrijpen voor meer grip of berusting in deze turbulente tijd? Kunnen we van haar leren om de chaos en verwarring te omarmen en zodoende weer veilig – wie weet zelfs wijzer – uit deze onwerkelijke rabbit hole te ontsnappen?

ALICE IN WONDERLAND AFL1 HALINA REIJN from Internationaal Theater Amsterdam on Vimeo.

Tot en met 23 december verschijnt elke middag om vijf uur een nieuwe aflevering van circa zes minuten online. Actrice Halina Reijn beet vorige week het spits af. Na een speelse buiging neemt ze plaats op de roodbruine leren bank, werpt een weelderige blik richting de kijker en begint met zichtbaar plezier te vertellen. Af en toe gluurt ze verlekkerd naar de schaal bonbons die voor haar staat.

Deze reeks is een vervolg op ITA’s Decamerone, de online videoserie die ITA dit voorjaar bracht toen de theaters ook gesloten waren. Dagelijks las een acteur een verhaal voor uit Giovanni Boccaccio’s Decamerone.

Dit nieuwe project is in veel opzichten vergelijkbaar. Ook nu is de setting strak en statisch: één acteur, steeds dezelfde bank achter die grote schaal bonbons. En elke acteur gaat verder waar de vorige was gebleven.

Het grote verschil is echter dat de acteurs deze keer allemaal ook één handeling verrichten: het uitkiezen (en eten) van een bonbon. Het klinkt misschien nietszeggend, maar het is verbazingwekkend hoe zo’n schijnbaar futiele handeling door elke acteur op een volstrekt andere, maar steeds even verrassende manier wordt vormgegeven. Van nieuwsgierig en licht uitdagend (Maria Kraakman), ingehouden verlekkerd (Jacob Derwig) tot weloverwogen en dan aangenaam verrast (Reijn).

Uit dat subtiel ingeleefde spelmomentje toont zich die heerlijke vindingrijkheid die we deze weken zo moeten missen. Het zijn kleine snoepjes voor de theaterliefhebber: compacte ogenblikken van troost en verleiding, waar de acteurs (en daarmee hun publiek) zich dankbaar aan kunnen vastklampen.

Voor wie behoefte heeft aan omvangrijker werk van het ITA-ensemble, biedt het gezelschap onder de noemer ‘ITALive’ sinds eind oktober ook integrale voorstellingen uit het repertoire aan als livestream. De voorstellingen – binnenkort onder andere de productie van De stille kracht uit 2015 – worden live gespeeld vanuit de schouwburg in Amsterdam, met meerdere camera’s opgenomen en rechtstreeks via internet uitgezonden. ITA is van plan dit ook na de coronacrisis te blijven doen.

In de tussentijd biedt het gezelschap met ‘ITA in Wonderland’ ook in de tweede coronagolf weer een welkom portie dagelijkse verpozing.