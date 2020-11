Briefstemmen in Nederland? Niet zonder risico

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Dat moet ook Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66), gedacht hebben bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Maart 2021, want een enkele datum zal allicht niet volstaan om naar de verkiezingsdag te verwijzen. Het uitsmeren van de gelegenheid te stemmen over enkele dagen is een van de gesuggereerde oplossingen om hindernissen die de coronaproblematiek voor het electorale proces opwerpt het hoofd te bieden.

Joop van Holsteyn Galen A. Irwin zijn verbonden aan de Universiteit Leiden

Er is meer. Om de risico’s voor de gezondheid verder te beperken, stelt Ollongren voor post- of briefstemmen mogelijk te maken.

Mede in reactie op een motie van Tweede Kamerlid Julius Terpstra (CDA) heeft zij er blijkens haar schrijven aan de Tweede Kamer (30 oktober) voor gekozen om voor kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder het stemmen per brief mogelijk te maken. Met ongeveer 2,4 miljoen kiesgerechtigden in deze leeftijdsgroep, kan dan een substantieel deel van het Nederlandse electoraat de stem per brief uitbrengen. Via de post, of door de stem af te leveren bij een afgiftepunt.

Dat briefstemmen is echter niet zonder risico. Daarbij denken we niet direct aan grootschalige fraude die briefstemmen bijna als vanzelf met zich mee zou brengen, een suggestie van president Trump die het debat rondom de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen kleurde, of beter: vervuilde. Want hoewel briefstemmen inderdaad relatief kwetsbaar is voor manipulatie en andere dubieuze handelingen met een negatieve impact op de integriteit van het electorale proces, is het empirische bewijs ervoor in gevestigde democratieën nog altijd zeer gering.

Dubieuze reputatie

Ollongren kent uiteraard het debat over briefstemmen en de hoe dan ook enigszins dubieuze reputatie ervan. Is versturen per post voldoende veilig en, bovenal, staat vast dat het stemmen dan in het geheim en volle vrijheid geschiedt?

Dat laatste is niet gegarandeerd, erkent Ollongren. Maar de voordelen vanwege de volksgezondheid wegen bij haar zwaarder dan dergelijke nadelen voor het verkiezingsproces.

Misschien is heroverweging wenselijk, als we opvattingen van de Nederlandse kiezers in ogenschouw nemen. Want het Nederlandse electoraat heeft weinig op met briefstemmen. In het zogeheten Nationaal Kiezersonderzoek dat rondom de Kamerverkiezingen van 2017 is uitgevoerd, waren enkele vragen opgenomen naar diverse manieren van stemmen. Briefstemmen blijkt dan niet populair, zacht gezegd: een meerderheid van ruim 50 procent heeft een voorkeur voor de stemmethode waarbij, zoals gebruikelijk, het stembiljet in het stembureau wordt ingevuld en achtergelaten.

Ruim een kwart van de kiesgerechtigden prefereert het stemmen met een stemcomputer in het stemlokaal, en bijna een vijfde deel wenst vanuit huis via internet te stemmen. De briefstem, vanuit huis en met de post, heeft de voorkeur van 1 procent van de Nederlandse kiesgerechtigden.

Briefstemmen is te meer problematisch omdat deze stemmethode als weinig betrouwbaar wordt gezien

Dat briefstemmen geen voorkeur geniet, is te meer problematisch omdat deze stemmethode, zeker vergeleken met andere manieren van stemmen, als weinig betrouwbaar wordt gezien. Het klassieke stemmen in het stemlokaal heeft de beste reputatie: ruim 60 procent acht deze manier van stemmen de meest betrouwbare. En juist die vormen waarbij vanuit huis wordt gestemd, worden twijfelachtig geacht: de internetstem vanuit huis is de meest betrouwbare manier van stemmen volgens slechts ongeveer 6 procent van de kiesgerechtigden, en de briefstem vanuit huis moet het doen met een uiterste schamele 1 procent.

Integriteit

Kennelijk leeft het vermoeden of de angst dat mensen in hun eigen, huiselijke omgeving makkelijker beïnvloedbaar zijn, of simpelweg hun stem uit handen (moeten) geven, breed. Trouwens, de oudere kiezers zien zelf niks in briefstemmen: als er al een leeftijdsgroep is die iets in deze manier van stemmen ziet, zijn het juist jongeren tot ongeveer 25 jaar. Maar ja, die krijgen deze optie niet en worden geacht om volgend jaar gewoon de gang vaar het stemlokaal te maken. Suggestie: biedt ouderen die kans om ‘ouderwets’ te stemmen, op een van de extra verkiezingsdagen, zoals zij ook exclusief kunnen winkelen op gereserveerde uren.

De integriteit van het electorale proces staat op de politieke en maatschappelijk agenda. Er is vrees voor buitenlandse inmenging, via nepnieuws of anderszins. In een eerder opiniestuk in NRC (25/9) lieten we zien dat die vrees misschien niet gerechtvaardigd is – maar wel degelijk aanwezig.

Echter, dat de integriteit van het verkiezingsproces extra onder druk wordt gezet door de minister die politiek verantwoordelijk is voor dat proces, is opmerkelijk en bitter ironisch. Dat briefstemmen leidt tot een aantasting van de veiligheid en vrijheid van het individuele stemgedrag is weliswaar verre van evident, maar Nederlandse kiezers hebben er bepaald weinig vertrouwen in.

In een opinieklimaat, meer in andere landen maar toch ook in Nederland, waarin het in twijfel trekken van verkiezingen en verkiezingsuitslagen kan gedijen, kan de constructie van briefstemmen die minister Ollongren biedt gemakkelijk verkeerd worden opgevat en ingeschat. Wat verstandig lijkt met het oog op de volksgezondheid, is dat niet als het gaat om de gezondheid van het electorale democratische proces.