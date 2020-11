Bedreiging en intimidatie van politici

Bedreigingen, intimidatie en geweld aan het adres van politici. Helaas geen nieuw fenomeen in Nederland, maar het afgelopen jaar lijken de spanningen en daarmee bedreigingen in Nederland toe te nemen. Politici worden klemgereden, staande gehouden op het Binnenhof, of krijgen via sociale media bedreigingen binnen.

In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die bedreigingen. Je hoort hoe politici zelf de toename ervaren, wat mensen drijft tot deze daden en wat er aan gedaan kan worden. Dat doen we met politiek redacteur Mark Lievisse Adriaanse en redacteur Binnenland Floor Rusman.