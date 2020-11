Artsen omarmen sinds corona e-health

Anesthesioloog Naomi Verstoep is gewend op een spreekurendag zo’n vijfentwintig mensen te zien. Zo was het althans begin dit jaar nog, vóór corona. Nu ziet ze de helft van hen niet meer ‘live’, maar vanachter een scherm.

In haar ziekenhuis, het BovenIJ in Amsterdam, verleent elke vakgroep inmiddels digitale zorg: artsen chatten en voeren videogesprekken met patiënten. Door de coronacrisis is digitale zorg, ofwel e-health, in tal van ziekenhuizen in een stroomversnelling gekomen.

Ondernemers en ict-deskundigen vertellen dat ziekenhuizen na jaren van vooral experimenteren nu serieus met digitale zorg aan de slag zijn. Het ministerie van Volksgezondheid roept al jaren op tot verdere digitalisering, in de hoop dat het tot kostenbesparingen zal leiden. Tot dusver ging de transformatie trager dan verwacht, maar corona geeft de ontwikkelingen een onverwachte zet in de rug. Artsen omarmen de mogelijkheden voor digitale communicatie met patiënten, soms noodgedwongen omdat wachtlijsten anders te lang worden en wachtkamers te vol raken.

Voordat corona uitbrak, draaide de app van het Nederlandse bedrijf BeterDichtbij in 24 ziekenhuizen. Nu zijn dat er al 34, en aan het eind van het jaar vermoedelijk veertig. BovenIJ is een van die ziekenhuizen waar in mei, toen de rust wat terugkeerde, heel hard is gewerkt om in alle vakgroepen te gaan werken met de beeldbel- en berichtendienst. Het ziekenhuis had geen keuze, vond het zelf. Of er een tweede golf zou komen of niet, in de wachtkamers is vanwege de anderhalvemeterregel voorlopig toch minder plek.

Beeldbellen met de dokter

Van mei tot en met oktober gebruikten alleen al in het BovenIJ elke maand negenhonderd patiënten méér BeterDichtbij om een gesprek te voeren met een arts. NaomiVerstoep is zo’n arts. Voor corona kwamen patiënten altijd naar het ziekenhuis om hun operatie vooraf met haar te bespreken. Zij wil dan onder meer weten welke verdoving hun voorkeur heeft en hoe gezond de patiënt is. Bij mensen die eenvoudige operaties ondergaan, zoals bij botbreuken of aan de galblaas, bleek dat prima digitaal te kunnen. Ook na corona houden ze het erin, heeft haar afdeling al besloten.

Verstoep had verwacht dat veel patiënten hun dokter liever niet digitaal wilden zien. Maar op enkele uitzonderingen na – wie wil, mag nog langskomen – valt dat erg mee. „Je merkt dat mensen gewend zijn een webcam of iPad te gebruiken. Sommigen stappen op de thuiswerkplek even uit een Zoom-bespreking om er, na het gesprek met de dokter, weer mee verder te gaan.”

Patiënten wordt gevraagd voor de camera hun mond wijd open te sperren. Verstoep moet namelijk weten of mensen goed te beademen zijn; ze kijkt naar hun mond, kaak, hals en nek. Dat gaat van afstand prima. Maar andere informatie mist Verstoep soms. „Normaal gesproken zie ik aan de manier waarop een patiënt meeloopt vanuit de wachtkamer hoe fit hij is.” Twijfelt ze, dan laat ze iemand alsnog naar het ziekenhuis komen.

Inzakker na de eerste golf

Een andere Nederlandse onderneming die profiteert van corona, is Luscii. Via de gelijknamige app kunnen mensen eenvoudig onder meer hun bloeddruk, gewicht en zuurstofgehalte doorgeven aan de arts. Een algoritme ‘kijkt’ mee of een patiënt extra aandacht nodig heeft. Vóór corona werd er enthousiast geëxperimenteerd met de app, maar daar bleef het vaak bij. Nu draait Luscii niet alleen in meer ziekenhuizen, maar gebruiken ook veel meer vakgroepen er de app.

Na een flinke opleving, tijdens de eerste golf, zakte het gebruik in de zomer bij sommige ziekenhuizen weer snel terug. „De energie was eruit en ziekenhuizen hadden weer wat ruimte om patiënten in het echt te zien”, zegt Daan Dohmen, de oprichter van Luscii.

Andere ziekenhuizen gebruikten de zomer juist om digitale zorg gemeengoed te maken. Onder meer het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gingen hard aan de slag met Luscii. Het OLVG in Amsterdam besloot hartpatiënten via de app op afstand te begeleiden. Zij monitoren nu hun eigen bloeddruk, hartslag en klachten. Als die meetwaarden reden geven tot zorg, belt een verpleegkundige de patiënt.

Luscii groeide niet alleen in Nederland, het is nu ook in zeven andere landen actief. In Ghana, Kenia en Nigeria begonnen artsen in coronatijd met Luscii om contact te houden met patiënten in buitengebieden.

De tweede golf heeft digitale zorg opnieuw in een versnelling gebracht, merken ondernemers. „Het verschil met de eerste golf is dat het minder ad hoc en paniekerig gaat”, zegt directeur Godfried Bogaerts van Beterdichtbij. Hij ziet dat digitale zorg het beste werkt bij artsen die patiënten lang begeleiden. Denk aan mensen met diabetes, en aan de vakgebieden reumatologie, oncologie en dermatologie.

Middenmoot

Liep Nederland nu voor of achter op digitaal zorggebied? Volgens Lucien Engelen, expert digitale zorg voor onder meer adviesbureau Deloitte, doet Nederland het „niet slecht. Met het elektronische patiëntendossier lopen we mijlenver voor op andere Europese landen. Dat is al gemeengoed in ziekenhuizen. Ook met apps en wearables lopen we licht voor”.

Eenduidig is het beeld niet. „Ziekenhuizen willen hier het wiel vaak zelf uitvinden”, zegt Engelen. „Nu, tijdens de pandemie, zijn we eindelijk bereid om van elkaar te leren. En verzekeraars zijn minder geduldig geworden: ze willen niet eindeloos voor pilots betalen. Wat werkt, moeten ziekenhuizen als ze enthousiast zijn maar echt invoeren.”

Bogaerts van BeterDichtbij benadrukt het belang van schaalgrootte bij digitalisering is. „Daarom is e-health niet heel groot in Nederland, anders dan bijvoorbeeld online bankieren. Er worden veel verschillende apps gebruikt. Sommige artsen gebruiken zelfs Microsoft Teams of Zoom, bij gebrek aan een alternatief.” In Aziatische landen gaat het sneller, ziet hij, omdat de overheid de regie neemt.

BeterDichtbij – voortgekomen uit een samenwerkingsverband van regionale ziekenhuizen – werd júíst opgericht om versnippering tegen te gaan. Bogaerts: „We vonden het zonde om te wachten op techjongens uit het buitenland. Doordat ziekenhuizen aandeelhouder zijn van BeterDichtbij, blijft de prijs laag.” Een groot ziekenhuis betaalt nu maximaal 7.000 euro per maand, terwijl ict in de zorg vaak peperduur is.

Volgens Frans van Houten, topman van zorgconcern Philips, kan Nederland op het gebied van e-health „nog wel een tandje bijzetten”. Naast beeldbellen en chatten zijn er al veel geavanceerder toepassingen. Zo introduceerde Philips afgelopen zomer een draagbare biosensor die een ziekenhuis bij coronapatiënten op de borstkas kan plakken. Die sensor meet de ademhalingsfrequentie en hartslag en voorspelt met wie het slechter zal gaan.

Koploper Israël

Welk land vooroploopt in digitale zorg? Israël, volgens Van Houten. „Ik ben daar altijd zeer van onder de indruk. Dat land heeft betere economische prikkels. In Nederland verdient een ziekenhuis zijn geld vaak tussen de ziekenhuismuren. In Israël wordt een zorgaanbieder veel meer beoordeeld op de gezondheid van de populatie. Dat levert snellere beslissingen op over preventie en zorg op afstand.”

Dat in Nederland zoveel projecten in de pilotfase bleven steken, komt volgens Van Houten „mede doordat de vergoeding van zorg op afstand niet goed geregeld was”. Dat veranderde tijdens de eerste coronagolf; de Nederlandse Zorgautoriteit werd toen schappelijker met vergoedingen voor e-health. Iets vergelijkbaars gebeurde in veel andere landen. Van Houten: „ Over de hele wereld worden vergoedingenstelsels nu geëvalueerd en wordt zorg op afstand omhelsd.”