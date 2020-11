Amsterdamse politiemedewerker ontslagen vanwege criminele contacten

Een politiemedewerker van de Landelijke Eenheid is afgelopen donderdag ontslagen vanwege ‘zeer ernstig plichtsverzuim’. Dat meldt de politie vrijdag. De vrouw, die werkzaam was in Amsterdam, onderhield „contacten met personen uit het criminele milieu”. Ook gebruikte ze volgens de politie drugs; of dat tijdens het werk gebeurde, is niet bekendgemaakt.

„Het gebruik van verdovende middelen door politieambtenaren, ook in vrije tijd, is onacceptabel en wordt daarom ook aangemerkt als zeer ernstig plichtsverzuim”, aldus de politie. Uit intern onderzoek is bovendien gebleken dat de vrouw omging „met personen die een imago hebben dat in strijd is met haar functie als politieambtenaar”. De politiemedewerker werd in februari buiten functie gesteld en afgelopen donderdag officieel ontslagen.

Vorig jaar werden 150 politiemedewerkers vanwege plichtsverzuim ontslagen en werd 309 keer een disciplinaire straf opgelegd, maakte de politie in mei bekend. Dat is een flinke toename ten opzichte van de voorgaande twee jaren, toen tussen de 119 en 121 medewerkers moesten vertrekken vanwege plichtsverzuim. Het gaat in meer dan de helft van de gevallen om het lekken of het bewust achterhouden van informatie. Een bekend voorbeeld is politiemol Mark M., die jarenlang vertrouwelijke informatie doorspeelde aan de Limburgse en Brabantse onderwereld. Hij werd in mei veroordeeld tot vijf jaar cel.

NRC onthulde eind vorig jaar dat de Landelijke Eenheid, waar de donderdag ontslagen vrouw werkte, kampt met ernstige misstanden door interne spanningen, zoals discriminatie, en machtsmisbruik. Volgens betrokkenen is er sprake van vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden. Die onrust binnen de politiedienst heeft volgens meerdere agenten een negatieve invloed op de aanpak van zware misdaad en terrorisme, waarvoor de dienst verantwoordelijk is. Zo zouden er fouten zijn gemaakt bij het beschermen van de identiteit van informanten.

