Amsterdam wil erotisch centrum openen en minder ramen op de Wallen

De gemeente Amsterdam wil een deel van de ramen op de Wallen sluiten en een erotisch centrum aan de rand van de stad openen met prostitutie, horeca en ander entertainment. Dat heeft burgemeester Femke Halsema vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. Als mogelijke locaties noemt de burgemeester plekken in Zuidoost, Nieuw-West, Zuid, Noord en Oost.

De gemeente kiest voor een erotisch centrum in plaats van een prostitutiehotel, met alleen sekswerk en een klein café, omdat een aantal geïnteresseerde marktpartijen een „duidelijke voorkeur” hebben voor een locatie met niet alleen prostitutie. In een voorlopige schets van het nieuwe erotische centrum is te zien dat bezoekers via een hellingbaan in het pand langs de ramen, horeca en ander entertainment lopen. Volgens de burgemeester wordt het zo makkelijker om „overlast en onveilige situaties” te voorkomen.

Amsterdam hoopt met het plan de drukte op de Wallen te verminderen en de positie van sekswerkers te verbeteren. In het erotisch centrum krijgen de sekswerkers een nieuwe werkplek waar meer mogelijkheden zijn voor het tegengaan van „ongewenste bejegening en overlast”. Naar verwachting duurt het z’n 3,5 tot tien jaar tot het project ook daadwerkelijk verwezenlijkt kan worden.

De gemeente kondigde vorig jaar aan dat het gebied rond de Wallen op de schop moest. Burgemeester Halsema zei toen dat door drukte en mensenhandel de situatie onhoudbaar was geworden.