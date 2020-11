Al 50 jaar dat ene jurkje

Fotograaf Maartje ter Horst heeft een wollen vest in de kast liggen, grijs, dat ze op de middelbare school al droeg. Toen was ze dertien jaar oud, misschien veertien. Dit jaar werd ze dertig. Dus dat vest is zo’n zeventien jaar oud. Op koude winterdagen doet ze het nog steeds aan. Net als een paar leren handschoenen, ook uit die tijd. Met de jaren hebben haar vingertoppen de voering uitgedund.

Maar dat was het wel. Al haar andere kledingstukken zijn minder oud en zien er niet uit alsof ze de respectabele leeftijd van het wollen vest en de handschoenen ooit gaan halen.

Ondertussen voelt ze al een tijdje „ongemak”, zegt ze, „bij het gevoel dat ik elke keer iets nieuws nodig heb”.

In een onderzoek van Greenpeace uit 2016 zei meer dan de helft van de ondervraagden meer kleding te hebben dan nodig. Ongeveer de helft gaf toe dat het geluksgevoel dat winkelen geeft binnen een dag weer weg is. En volgens onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation is de wereldwijde productie van kleding tussen 2000 en 2015 verdubbeld, terwijl het gemiddeld aantal keren dat een kledingstuk gedragen werd in die periode met ruim een derde daalde: van 200 naar 130 draagbeurten. Vooral in China wordt kleding nu veel eerder weggegooid; in Europa (rond de 100) en de VS (slechts 40!) ligt het aantal draagbeurten al langer laag.

Grotendeels verantwoordelijk is, volgens beide onderzoeken, fast fashion: een snelle vertaling van catwalk-trends naar goedkope mode in de rekken van grote ketens. Kleding die ook snel weer uit de winkels én de kledingkasten verdwijnt om plaats te maken voor het volgende.

Om „zichzelf en anderen aan het denken te zetten” wilde Ter Horst het onderwerp gebruiken voor een fotoserie. Maar hoe?

„Ik had shopaholics kunnen fotograferen”, zegt ze. „Met de impliciete boodschap: dit is slecht. Maar ik wilde inspireren, in plaats van er een aanklacht van maken.” Dus zocht ze naar mensen die al decennia hetzelfde kledingstuk hebben en het nog stééds dragen. Ze ging langs bij een kaartclubje, ze deed een oproep in ’t Groentje, het lokale blaadje van Houten, waar ze woont, ze toog op een zaterdagochtend naar de Utrechtse lapjesmarkt. En ze belde lukraak aan bij huizen waarvan ze dacht: dáár woont vast iemand die spullen lang bewaart.

Ze fotografeerde kledingstukken die de maanlanding of de moord op John Lennon nog hebben meegemaakt en inmiddels aan hun duizendste of tweeduizendste draagbeurt toe zijn. En ze sprak met de dragers: mensen, zo merkte ze, die vaak niet eens bezig zijn met ‘het klimaat’. „Ze vinden gewoon dat elke week winkelen absurd zou zijn. Je hébt toch kleren?”