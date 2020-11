Wenen: acht arrestanten eerder veroordeeld, Duitse politie doet invallen

Acht arrestanten die vastzitten in verband met de terroristische aanslag van maandag in Wenen waren bij justitie bekend vanwege ernstige vergrijpen. Minister Karl Nehammer van Binnenlandse Zaken maakte dat donderdag bekend. Vier verdachten werden eerder veroordeeld voor terreurgerelateerde misdaden. Twee van hen hebben veroordelingen voor geweldsdelicten en twee voor een poging tot moord.

Onderzoek naar eventuele andere verdachten, ook buiten Oostenrijk, gaat vrijdag door. Zo hebben Duitse politie-eenheden vrijdagochtend huiszoekingen gedaan in de steden Osnabrück en Kassel en in Pinneberg nabij Hamburg. De Duitse federale recherchedienst BKA heeft vrijdag via Twitter laten weten dat er onderzoek wordt gedaan naar vier mensen. Zij zouden niet zelf hebben deelgenomen aan de aanslag, maar wel contacten hebben met de aanslagpleger. Het is niet bekend of er vrijdag arrestaties zijn verricht. De Duitse autoriteiten werden donderdag door de Oostenrijkse justitie op de hoogte gebracht van mogelijke verbanden.

De aanslagpleger zelf, een 20-jarige man, werd vorig jaar veroordeeld tot 22 maanden cel omdat hij had geprobeerd zich bij Islamitische Staat in Syrië aan te sluiten. Hij kwam vervroegd vrij. Maandag schoot de man vier mensen dood en verwondde hij meer dan twintig personen in het centrum van Wenen, waar hij het vuur opende op voorbijgangers en mensen in cafés. De dader werd doodgeschoten door de politie. In totaal zijn in Oostenrijk de afgelopen dagen zestien mensen opgepakt vanwege betrokkenheid.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben de afgelopen dagen veel kritiek gehad op hun optreden rondom de aanslag. Buurland Slowakije zou hebben gewaarschuwd voor signalen dat een aanslag zou worden voorbereid.