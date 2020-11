Aanhouding in bedreigingszaak Rotterdamse docent

De Rotterdamse politie heeft vrijdagochtend een 18-jarige vrouw aangehouden op verdenking van opruiing. Een post van haar op sociale media zou anderen hebben aangezet tot „het plegen van strafbare feiten richting het Emmauscollege en een docent.” Wat ze gepost heeft, waar ze woont en of de vrouw een (ex-)leerling van het Emmauscollege is, wil een politiewoordvoerder niet zeggen.

Een docent van de school in stadsdeel Prins Alexander moest deze week onderduiken na ernstige bedreigingen. In een lokaal had de docent een spotprent van tekenaar Joep Bertrams hangen, waarop te zien is hoe jihadist met kapmes net een man heeft onthoofd die een Charlie Hebdo-shirt draagt en zijn tong uitsteekt.

Godslastering

De docent kreeg een groepje meisjes die hem van „godslastering” beschuldigden maandag niet uitgelegd dat de man met baard op de cartoon niet de profeet Mohammed moest voorstellen, maar een jihadist. Een foto van het prikbord met de prent belandde op sociale media en werd daar breed gedeeld. Al snel volgden bedreigingen van zo’n aard dat de docent maandag in de loop van de middag moest onderduiken.

„Deze situatie heeft een verkeerde dynamiek gekregen, die losstaat va de inhoud van het gesprek over de desbetreffende spotprent”, schrijft rector Raoul Majewski van de school in een verklaring, Dat gesprek met de leerlingen is volgens hem „gekaapt door buitenstaanders, om ongefundeerde bedreigingen te uiten.

Donderdagmiddag werden journalisten van PowNed die voor het Emmauscollege stonden te filmen belaagd. Omroep-baas Dominique Weesie zei tegen de NOS dat zij ondanks het aanbod beelden te wissen, zijn uitgescholden en geslagen. Op dit voorval wilde de rector niet ingaan.

Ook in Den Bosch belandden beelden van een docent die in zijn lessen spotprenten vertoonde op het internet. Het Pierson College, waar de docent Maatschappijleer werkt, heeft naar aanleiding van „reacties en emoties” op sociale media, contact opgenomen met de politie.

Samuel Paty

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) sprak donderdag zijn steun uit voor de docent en het Emmauscollege. „Het is verschrikkelijk dat de docent heeft moeten onderduiken na een les over de vrijheid van meningsuiting”, schreef de minister op Twitter. „Wij staan vierkant achter deze leraar.”

Scholen in Nederland, ook het Emmauscollege, stonden maandag stil bij de moord op de Franse docent Samuel Paty. Die werd in een voorstad van Parijs vermoord omdat hij tijdens een les spotprenten van de profeet Mohammed had getoond.