150 doden en vermisten in Guatemala door tropische storm Eta

In Guatemala zijn de afgelopen dagen zo’n 150 mensen omgekomen of vermist geraakt door de gevolgen van de tropische storm Eta. Dat heeft president Alejandro Giammattei vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Veel van hen zijn gestorven of vermist geraakt toen massale modderstromen tientallen huizen verwoestten in het dorpje Queja in de bergachtige regio Alta Verapaz.

De hevige regenval en sterke wind van Eta heeft op verschillende plekken in Guatemala geleid tot modderstromen en aardverschuivingen. Op beelden is te zien dat volledige dorpen zijn ondergelopen, huizen zijn weggevaagd en bruggen en wegen zijn verwoest. Dat laatste bemoeilijkt ook de reddingswerkzaamheden. Volgens een telling van de Guatemalteekse reddingsorganisatie Conred lopen momenteel nog tienduizenden mensen in Guatemala direct gevaar door Eta, de zwaarste storm die de regio treft in jaren.

Eta kwam dinsdag in Nicaragua aan land als orkaan. Hierop zwakte de storm af tot een tropische storm en vervolgde het zijn weg over Honduras en Guatemala. Eerder werd al bekend dat in Nicaragua twee mensen om het leven zijn gekomen door het noodweer en in Honduras dertien. In Panama worden dertien mensen vermist. Volgens de Amerikaanse orkanendienst NHC zal Eta zondag aankomen in Cuba, waarna mogelijk ook het zuidoosten van Mexico, Jamaica, de Kaaimaneilanden en Florida geraakt zullen worden.

Gevreesd wordt dat de storm grote gevolgen zal hebben voor de landen in Latijns-Amerika. De landen kampen al jaren met maatschappelijke en economische problemen als corruptie en drugscriminaliteit en zijn ook de klap van de coronapandemie nog lang niet te boven.

Quaja ligt in het centraal gelegen gebied Alta Verapaz, bij benadering.