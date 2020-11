Het mysterieuze ongeluk van zijn moeder

Het is alsof de moeder van Didier nooit bestaan heeft. Sinds de dag waarop ze verongelukte, hij was toen zeven jaar oud, herinnert hij zich niets meer van haar, behalve dan dat ze Monique heette. Wat wil je ook, nergens is een foto van haar te vinden. Bovendien heeft niemand het nog over haar. En inmiddels zijn er meer dan veertig jaar verstreken.

Die verdwenen herinneringen vormen de kern van Eenzaam, de dapperen. Herinneringen aan een verzwegen moeder, het tweede boek van Olga Majeau, die in 2015 debuteerde met Een schitterend isolement. Een familiegeschiedenis. Net als in die zoektocht naar haar Hongaarse en Duitse adellijke voorouders probeert ze ook nu een verborgen verleden te achterhalen, dat van haar Franse echtgenoot. En opnieuw is ze daar op een originele manier in geslaagd, ook omdat ze voor een vertelvorm kiest waarbij ze de feiten met fictie aanvult om dat verleden tot leven te kunnen roepen. Het geheugen is tenslotte onbetrouwbaar, zoals ze terecht opmerkt naar aanleiding van de Alain Resnais’ speelfilm Hiroshima mon amour (1959), waarin valse herinneringen een grote rol spelen. Daarbij vraagt ze zich af in welke mate feit en fictie in een mensenleven tegen elkaar aanschurken en in elkaar overlopen totdat de fictie het uiteindelijk wint. ‘Zo wordt fictie dan feit, en feit weer langzaam fictie, in een oneindige herhaling.’

Geheugenverlies

Majeau raakt gefascineerd door het ‘geheugenverlies’ van haar man als Didier begin 2016 van slag raakt door het nieuws over een auto-ongeluk op de Route Nationale 116, dichtbij zijn ouderlijk huis in de Franse Pyreneeën. Een man en een vrouw zijn daarbij omgekomen; hun twee jonge kinderen hebben het overleefd. Didier wil er alles over weten, vooral vanwege het lot van die twee kinderen, waarmee hij zichzelf en zijn broer Bernard vergelijkt.

De reden voor die obsessie is dat hij kort daarvoor een krantenartikel uit 1974 in handen heeft gekregen over het dodelijk auto-ongeluk van zijn moeder, in diezelfde streek, op diezelfde route. Vanaf dat moment verlangt hij ineens naar antwoorden op vragen die hij nooit heeft durven stellen. Het is zijn vrouw die hem daarbij helpt door zijn levensverhaal op te schrijven en zijn trauma te ontrafelen.

Majeau begint die geschiedenis bij hun kennismaking, vijfentwintig jaar eerder in Canada. Didier, die er als geoloog werkt, blijkt voor zijn familie te zijn gevlucht. Als hij haar vertelt dat zijn moeder is verongelukt en hij zich niets van haar kan herinneren, is er nog weinig aan de hand. Maar wanneer ze twintig jaar later op bezoek zijn bij Didiers vader, een gepensioneerde huisarts die net wederom weduwnaar is geworden, verandert dat als een dorpeling tegen Didier zegt dat hij zo op zijn moeder lijkt.

Middenklasse

Bij haar schoonvader thuis gaat Majeau op onderzoek uit. Ze neemt waar, analyseert, vraagt zich van alles af en vult hiaten in haar kennis in. Ze doet dat met een mooie literaire pen. Zo beschrijft ze de levensmoeheid van Didiers vader aan de hand van de manier waarop hij de trap op- en afloopt met een zin als ‘De trap is de metafoor voor het leven in huis.’

Geleidelijk aan moet Majeau vaststellen dat de leden van haar schoonfamilie zich ieder in hun eigen verhaal hebben gewenteld, waarmee ze Monique ‘dubbeldood’ hebben gemaakt, een mooie waarneming.

Om Didiers jeugd te reconstrueren graaft ze steeds verder terug in de tijd. Zijn snobistische stiefmoeder, zijn botte broer Bernard en zijn afstandelijke vader Gustave zet ze daarbij genadeloos neer. Desondanks gebeurt er weinig opwindends, want het verhaal is dat van een doorsnee middenklasse-gezin in de Franse provincie. Over emoties wordt gezwegen, ergernissen over elkaar zijn er volop, zo nu en dan is er ruzie. Maar juist daardoor begrijp je op een gegeven moment zo goed wat er mis is. Vooral als Didiers vader op een bepaald ogenblik zijn tranen niet meer kan bedwingen en tegen zijn zoontje zegt: ‘Soms moet je het voor je houden, als je verdriet hebt.’

Het wordt Majeau steeds duidelijker dat Didiers vader een sleutelrol speelt bij het uitwissen van de nagedachtenis aan Monique. Het brengt haar tot de conclusie dat je nooit zelf naar de doden hoeft te zoeken, omdat die op een gegeven moment gewoon bij je aankloppen.



Olga Majeau: Eenzaam, de dapperen. Herinneringen aan een verzwegen moeder. Querido, 288 blz. € 20,99 Eenzaam, de dapperen. Herinneringen aan een verzwegen moeder. Querido, 288 blz. € 20,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 november 2020