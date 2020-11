Zo voorkom je dat je na een lockdown een derde golf krijgt

Terwijl Italië zich opmaakt voor een landelijke avondklok zit Andrea Crisanti zich te verbijten. Hij is microbioloog en viroloog en heeft er dit voorjaar voor gezorgd, met zijn aanbeveling om een heel dorp te laten testen en zijn pleidooi voor heel uitgebreid testen, dat de noordoostelijke regio Veneto niet net zo zwaar werd getroffen door de coronapandemie als de regio Lombardije.

Lockdown Italië Avondklok In heel Italië geldt vanaf vrijdag een maand lang een avondklok van tien uur ’s avonds tot vijf uur in de ochtend. Verder gaan musea dicht, winkelcentra sluiten op zaterdag en zondag. Bussen en ander OV mogen maar voor 50 procent vol zijn. Middelbare scholen mogen alleen op afstand les geven. Voor sommige regio’s gelden nog strengere regels. Lombardije, Piemonte, Valle d’Aosta en Calabrië gaan twee weken in lockdown, met een uitgaansverbod en winkelsluiting. Dat is het gevolg van een onderverdeling van het land in gele, oranje en rode regio’s.

Vanaf morgen geldt een reeks nieuwe, strengere maatregelen, waaronder een lockdown in vier regio’s (zie inzet). Maar Italië zit op de verkeerde weg, vindt Crisanti. Volgens hem kan dit pakket maatregelen misschien even helpen, maar is nu al te voorspellen dat er in januari en februari een derde golf zal komen.

„Ik ben bezorgder dan in maart”, zegt hij in een gesprek via Facebook met een groepje buitenlandse journalisten. „Niet voor het virus, maar door het onvermogen van de politieke klasse om dit probleem op een resolute manier aan te pakken.”

Italië hoopte even aan een tweede golf te ontkomen. De schrik van het voorjaar zat er nog goed in. Veel mensen hielden zich aan de regels, mondkapjes bleven verplicht voor publieke ruimtes binnen, en er was redelijk strenge handhaving. Maar nadat de scholen weer waren opengegaan, half september, en de bedrijven weer gingen draaien, namen de besmettingen in de tweede helft van oktober razendsnel toe.

Openbaar vervoer

Woensdag waren er 30.550 positief geteste mensen bij gekomen en 353 doden. In de ziekenhuizen liggen 24.408 Covid-patiënten, van wie 2.292 op de intensive care.

In het publieke debat wordt nu verwijtend gekeken naar het kabinet. Had niemand kunnen voorzien dat het openbaar vervoer niet coronaproof is, bijvoorbeeld? Had er niet harder aan gewerkt moeten worden om scholen op verschillende tijden te laten beginnen? Had de horeca niet sneller weer dicht gemoeten toen de besmettingen begonnen te stijgen?

De beste manier om met het virus te leven, is zonder het virus

Belangrijk, maar niet de kern van het probleem, zegt Crisanti. „We hebben vijf maanden verloren en zijn nu volledig onvoorbereid terechtgekomen in de tweede fase”, zo opent hij het gesprek. „Dit was volledig voorspelbaar.”

Er moeten drie dingen gebeuren om effectief de pandemie een halt toe te kunnen roepen, zegt hij. Meer moleculaire tests doen, de zogeheten PCR. Integratie van de resultaten daarvan met informaticasystemen die een actueel en gedetailleerd beeld kunnen geven van de verspreiding van het virus. En de logistiek verbeteren zodat mensen zich snel kunnen laten testen.

„Geen van deze drie pijlers onder een echt coronabeleid is gerealiseerd”, zegt hij. „We staan voor een nieuwe lockdown zonder een plan om de resultaten daarvan te consolideren. Met de nieuwe maatregelen blokkeer je de overdracht van het virus en kom je misschien tegen Kerst aan een lage besmettingsgraad. Maar we zijn er niet op voorbereid om iets te doen met dat resultaat. Er zal dan weer enorme politieke en economische druk komen om de beperkingen op te heffen. Vervolgens zullen de maatregelen weer worden versoepeld en hebben we eind januari, februari weer een nieuwe golf – in de verwachting dat er dan nog geen breed beschikbaar vaccin en geen betere behandelmethode is.”

In de buurt van nul

Volgens Crisanti is er maar één manier om het virus blijvend in te dammen. Om te beginnen moet het aantal besmettingen omlaag. Niet om daarna de teugels weer te laten vieren, maar om dan een effectief testbeleid in te voeren. Met de huidige aantallen, van rond de dertigduizend nieuwe besmettingen per dag, is dat in zijn ogen niet te doen. We moeten eerst proberen in de buurt van nul uit te komen, zegt hij. Op een vraag hoe een land kan leren leven met het virus, antwoordt hij: „De beste manier om met het virus te leven, is zonder het virus.”

Alleen met lage aantallen besmettingen kan je ambiëren het coronavirus echt onder controle te houden. Ook dan zijn namelijk nog altijd heel veel tests nodig, om vast te stellen met wie een besmette persoon in contact kan zijn gekomen, en om vervolgens al die mensen te testen. Contact tracing, alleen het nagaan van contacten, is in zijn ogen geen effectieve manier daarvoor. In plaats daarvan pleit hij voor network testing. Dat betekent: onderzoeken hoe het sociale netwerk van iemand eruit ziet: school, vrienden, werk, huis, familie, en vervolgens ál die mensen ook daadwerkelijk testen, of ze nu verschijnselen hebben of niet.

„Deze strategie is met succes gebruikt in de landen die erin zijn geslaagd de epidemie onder controle te brengen”, zegt hij. Hij noemt Zuid-Korea, Taiwan, Vietnam, Nieuw-Zeeland en Singapore als voorbeelden. Hij wijst erop dat deze weg op kleine schaal is bewandeld nadat een aantal Italiaanse parlementsleden positief was getest. Daarna zijn alle parlementsleden getest, hun familie, de vriendjes van hun kinderen. „Op die manier is de overdracht van het virus geblokkeerd.”

Werd dit maar breder toegepast, verzucht hij. Maar de huidige Italiaanse testcapaciteit van 180.000 à 190.000 tests per dag is te laag voor zo’n strategie. Bovendien werkt de Italiaanse corona-app, Immuni, niet goed. Te weinig mensen hebben hem gedownload, en de regio’s die gegevens van positief geteste mensen zouden moeten invoeren, doen dit soms niet eens. Met de huidige aantallen besmettingen is het informaticasysteem achter de app ook absoluut ontoereikend, zegt Crisanti.

„Ik pleit voor uitbreiding van de testen”, zegt Crisanti. „Ik wil 400.000 testen per dag doen om de keten van overdracht te doorbreken.” Dat moet volgens hem ook het doel zijn van testen. Een test als diagnose of iemand ziek is, heeft in zijn ogen geen prioriteit. „De verschijnselen zijn erg specifiek, dat zie je toch wel en je kunt die diagnose ook stellen met een snelle, maar minder betrouwbare test. Je moet testen om vast te stellen wie het virus bij zich draagt. Dat is dé manier om de keten te doorbreken.”