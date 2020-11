Wie heeft Arizona nu gewonnen?

In de loop van donderdagochtend berichten media verschillend over de vraag of er al een winnaar in Arizona kan worden uitgeroepen, en wie dat zou moeten zijn. Volgens persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender Fox News is er geen twijfel: Joe Biden wint Arizona. Fox callde als eerste, woensdag rond 23.00 uur lokale tijd. AP volgde iets meer dan drie uur later. Fox en AP gelden als zeer betrouwbaar op dit vlak, vandaar dat NRC ervoor kiest om hun telling te volgen - waardoor die soms kan afwijken van andere grote nieuwsmedia als CNN.

Want andere gezaghebbende Amerikaanse media, zoals CNN en The New York Times zijn nog helemaal niet zo zeker en willen wachten totdat er nog meer stemmen zijn geteld. Het maakt nogal uit wie gelijk heeft. Als Biden ergens in de komende uren ook Nevada binnenhaalt, dan is de overwinning voor hem, dan heeft hij precíes de 270 kiesmannen die benodigd zijn. Maar dat geldt dus alleen als hij Arizona daadwerkelijk in the pocket heeft. Biden heeft met Arizona nu 264 kiesmannen. Nevada zou hem de laatste benodigde zes opleveren. Heeft Biden Arizona (nog) niet binnen, of gaat de staat misschien zelfs naar Trump, dan wordt zijn weg naar de overwinning aanzienlijk lastiger. En die van Trump weer een stuk gemakkelijker.

Waarom callde AP?

AP heeft op zijn website een uitgebreide verklaring gezet waarom het bureau Biden woensdag tot winnaar uitriep. Volgens AP kán Trump simpelweg niet meer winnen. Onder de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, zijn er niet meer genoeg voor Trump om zijn achterstand op Biden in te lopen.

Toen AP de call maakte, waren er reeds zo’n 2,6 miljoen stemmen geteld: 80 procent van het totaal aantal verwachte stemmen. Biden leidde op dat moment met een voorsprong van 5 procentpunt, ofwel 130.000 stemmen. Er waren dus nog zo’n 625.000 niet-getelde stemmen, en hoewel dat er in principe genoeg zijn voor Trump om zijn achterstand in te halen, kwam een groot deel van die stemmen volgens AP uit de county Maricopa, waartoe de stad Phoenix behoort. Juist daar doet Biden het, op basis van al wel getelde stemmen uit die county, véél beter dan Trump, hij leidde er met 9 procentpunt. Trump won die county vier jaar geleden met 4 procentpunt voorsprong.

Volgens AP kan Trump in Maricopa niet meer terugkomen. Dat was een verwachting op basis van die eerdere uitkomsten en bestaande data van AP (historische resultaten, peilingen voorafgaand aan de verkiezingen). Maar The New York Times baseert zijn inschatting weer op een latere set stemmen, waarin Trump het veel beter deed. Als die lijn zich zou doortrekken, haalt hij de winst alsnog binnen. Inmiddels is de achterstand van Trump in elk geval flink teruggelopen, hij staat nu, met nog maar 5 procent van de stemmen te tellen, nog maar zo’n 75.000 stemmen achter.