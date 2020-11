Westerse automarkt herstelt mede dankzij Chinese consument

Goed nieuws uit de auto-industrie: dat hadden we al een tijdje niet gezien. De afgelopen weken kwam zowel Volkswagen als concurrent Daimler (van Mercedes) met berichten die de ogen deden knipperen. Een Volkswagen-topman die stelt dat nieuwe aankoopsubsidies niet nodig zijn? In China een kwart meer Mercedessen verkocht in het derde kwartaal dan het jaar ervoor?

De afgelopen maanden gold de autobranche als de industriële sector die het hardst was getroffen door de coronacrisis. Na het kwakkeljaar 2019 maakte de pandemie de situatie nu helemaal zorgwekkend. Autobouwers gooiden fabrieken dicht omdat toeleveringsketens verstoord raakten, consumenten kozen massaal voor de tweedehandsmarkt, bedrijven zagen af van leasecontracten. Het leidde tot een waardeloos tweede kwartaal. Bijna alle grote merken noteerden verliezen. Massa-ontslagen werden al voor de zomer aangekondigd.

In oktober lag de verkoop in Nederland slechts 5 procent onder die in dezelfde maand een jaar eerder

De meeste analisten gaan er nog altijd vanuit dat de afzet over heel 2020 ongeveer een kwart lager uitvalt dan een jaar eerder. Maar wie naar de afgelopen maanden kijkt, ziet ook steil herstel sinds de zomer.

In oktober lag de verkoop in Nederland slechts 5 procent onder die in dezelfde maand een jaar eerder. Volkswagen – het grootste autobedrijf ter wereld – verkocht in september 10 procent meer auto’s in Europa dan de maand ervoor. In China was het zelfs 1 procent meer dan dezelfde maand een jaar eerder.

Ook bij Mercedes speelt China een grote rol in het herstel. De verkopen lagen daar in het derde kwartaal bijna een kwart hoger dan in het tweede. „Bijna te mooi om waar te zijn”, noemde topman Ola Kallenius het. Het gedrag van Chinese consumenten geeft autobouwers hoop dat consumenten ook in Europa snel naar de dealer gaan zodra het coronavirus onder controle is – hoe lang dat ook mag duren. Dit fenomeen staat inmiddels bekend als ‘V-vormig’ herstel.

Aankoopsubsidies

Toch zag Herbert Diess, topman van Volkswagen (onder andere Porsche, Audi en Seat) nu al genoeg aanleiding voor een opmerkelijke oproep. Eind oktober zei hij tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat nieuwe aankoopsubsidies voor auto’s na 2021 niet meer nodig zijn om de markt op gang te helpen.

Dat was een opvallend teken van vertrouwen van een man die enkele maanden terug bondskanselier Angela Merkel nog smeekte om dit soort subsidies, zelfs voor benzineauto’s. Toen de Duitse regering alleen met subsidies van meerdere duizenden euro’s voor elektrische auto’s kwam, was de Duitse auto-industrie zichtbaar teleurgesteld. In veel andere landen volgden soortgelijke regelingen.

Nu verklaarde Diess dat de subsidies simpelweg goed gewerkt hadden. De verkoop van hybride en elektrische auto’s is de afgelopen maanden flink omhooggegaan: in Nederland is inmiddels ongeveer één op de vijf verkochte nieuwe auto’s elektrisch. Handig voor autobouwers die eind dit jaar aan nieuwe, strenge Europese emissienormen moeten voldoen. Daarvoor moeten ze een bepaald percentage elektrische auto’s verkocht hebben, anders volgen miljoenenboetes.

„Het is paradoxaal, maar de crisis en het indirecte gevolg daarvan, de subsidies, hebben heel erg geholpen om dat doel te bereiken”, zegt Matthias Schmidt, een Duitse kenner van de auto-industrie die elke maand Europese verkoopdata van elektrische auto’s publiceert.

Volgens Schmidt is het goed Diess’ woorden met enige scepsis te benaderen. „Ik denk dat er een heel logische reden is dat hij dit zegt: Volkswagen wil de brandstofauto blijven verkopen.” Daarop maakt het bedrijf nog altijd veel meer winst dan op elektrische auto’s, dus als de elektrische markt hard aantrekt door subsidies, heeft Volkswagen daar uiteindelijk weinig aan. Zie Renault, dat extreem veel elektrische Zoes verkoopt, maar toch in grote financiële problemen verkeert.

Schmidt: „De directeuren van Daimler en Volkswagen staan onder druk van twee kanten: ze moeten meer elektrische auto’s op de markt brengen om de competitie met Tesla aan te gaan. Maar aandeelhouders zijn niet blij als de winstmarge inzakt.”

Boetes vermijden

Volkswagen loopt wat dat betreft over een dunne lijn. Het gaat erom spannen of het dit jaar genoeg elektrische auto’s verkoopt om boetes te vermijden.

Dat Diess toch geen nieuwe subsidies wil, komt volgens Schmidt omdat de Volkswagentopman het heeft over de periode na 2021, wanneer de huidige Duitse subsidies vervallen. Dan voldoet ook Volkswagen vermoedelijk aan de emissienormen, en wil het hier daarna niet ‘te veel’ aan voldoen omdat dit ten koste van de winst zou gaan.

Voorlopig heeft Diess de subsidies nog gewoon nodig. Anders dan veel andere merken introduceren Volkswagen en Daimler de meeste elektrische modellen waarmee ze de normen wil halen nu pas, in deze tweede helft van 2020.

Schmidt: „De Duitsers willen nu een grote slag slaan. Maar als er een tweede lockdown komt, gaat die hele strategie in rook op.” Diess lijkt zich dat te realiseren: in de Financial Times wees hij erop dat misschien wél nieuwe subsidies nodig zijn na 2021 als de economische omstandigheden slecht blijven.

