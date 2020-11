Was het nog onrustig in Washington?

Het Witte Huis is een bunker in de verte. Je kunt net het dak zien. Twee stratenblokken rondom zijn afgezet door de politie. Voor het Witte Huis ligt Lafayette Park, anders altijd toegankelijk, maar sinds de moord op George Floyd en de demonstaties die daaruit voortvloeiden, is het afgegrendeld met hekwerk en betonblokken. Aan de andere kant woont de president, aan de kant van de 16de straat – sinds de dood van Floyd omgedoopt in Black Lives Matter Plaza – hebben zich de woensdag na de verkiezingen tientallen mensen verzameld, demonstranten, pers, maar ook nieuwsgierigen en buurtbewoners. Die laatsten, zegt de manager van een naburig hotel, willen maar één ding: „Rust.”

Terwijl elke verkiezingsuitslag tot onrust leidt, zegt hij. Elke dag verzamelt zich hier een groep demonstranten tegen de Trump-regering en tegen de politie. De etalageruiten van winkels en kantoorgebouwen zijn nog steeds dichtgetimmerd. „Onrust”, zegt de manager. Aan de andere kant gooit Trump vanuit het Witte Huis olie op het vuur. De sluiting van het park. Zijn roep om hertelling. „Het is irritant dat hij dat doet”, zegt de manager. „Hij moet het wat tijd geven totdat de stemmen zijn geteld.”

Gebrek aan tolerantie van twee kanten, zegt hij. Hij zou zijn jonge kinderen graag weer naar school sturen, „maar alleen al zeggen dat je dat wilt, leidt tot ongeloof. Men denkt hier dat je dan voor Trump bent.”

‘Blij dat het geen landslide is’

De manager heeft zich geregistreerd als onafhankelijk kiezer, maar denkt – hij heeft net nog de laatste percentages bekeken – dat Biden zal winnen. „Ik ben blij dat het geen landslide voor een van de twee radicale kanten is geworden”, zegt hij. „Dan voelt geen van beide groepen zich tenminste vernederd. Dat is een belangrijk uitgangspunt om mee verder te leven.”

De vraag deze day after luidt of kiezers bang zijn dat president Trump de verkiezingen zal manipuleren. De meeste wandelaars denken van niet. „Wel dat Trump het zal proberen”, zegt Patrice Harou, emeritus milieu-econoom bij de universiteit van Massachussetts. „Ik denk dat Trump een streek probeert uit te halen, maar het zal hem niet lukken. Amerikanen zijn gewend voor hun overtuiging te vechten. Dat verwacht ik nu ook.” De meeste wandelaars hebben op de Democraten gestemd en hebben deze plaats opgezocht om in de zon met geestverwanten bij te kletsen.

Gebruikelijke demonstranten zijn er ook. Vandaag Christenen tegen Trump. Ze dragen borden met teksten als: ‘Would Jesus really be a Trump supporter?’. Twee studenten van Georgetown University, Sarah met haar T-shirt ‘The Future is Female’ en roodharige Rylin, kijken met open mond naar de christenen. „Die demonstranten worden met de dag gekker”, zegt Sarah.

Rylin is vol vertrouwen – ze hoopt dat Biden wint en dat systeem en leger voorkomen dat Trump zijn bevlieging zal verwezenlijken. Sarah is niet „vol vertrouwen, maar als alles gaat zoals we het hebben gegarandeerd in dit land, dan moet het goed gaan”.

Andrew Shulman uit Los Angeles is legerkapelaan. Hij bereidt de inauguratie van januari volgend jaar voor en komt polshoogte nemen bij het Witte Huis. „Ik ben getroffen door deze hotspot van tolerantie middenin de stad. Geweldig dat je hier in het politieke hol van de leeuw je mening kunt uiten.”

De hotelmanager moet denken aan de toespraak die Trump eind augustus hield in de South Lawn van het Witte Huis, waarmee hij zijn presidentsnominatie aanvaarde. „De genodigden van de Republikeinse Conventie logeerden in ons hotel”, zegt hij. Datzelfde weekend was er de grote March on Washington, georganiseerd door de burgerrechtenbeweging NAACP. Deelnemers aan die mars logeerden ook in het hotel. „’s Avonds was er een gezellig samenzijn.”

