Trump herhaalt ongefundeerde beschuldiging van verkiezingsfraude

President Donald Trump heeft donderdagavond zonder bewijs zijn beschuldiging herhaald van fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De president, die afstevent op een verlies in het kiescollege terwijl in diverse staten nog stemmen worden geteld, beschuldigt zijn Democratische tegenstanders ervan de verkiezingen te hebben „gestolen”.

„Als je de legale stemmen telt, winnen we met gemak”, stelde Trump tijdens een mediaverklaring van ongeveer een kwartier in het Witte Huis. Hij beschuldigde Democraten in staten waar nog stemmen worden geteld, waaronder Pennsylvania en Georgia, ervan met de resultaten te sjoemelen door „plotseling extra stemmen te vinden”. Daar is geen bewijs voor. „Ze proberen verkiezingen te stelen, ze proberen verkiezingen te vervalsen”, zei Trump.

De president stond tijdens zijn verklaring alleen; hij werd niet vergezeld door bondgenoten als vicepresident Mike Pence. Trump, die zei dat zijn team zich tot doel heeft gesteld „de integriteit van de verkiezingen te verdedigen”, beantwoordde geen vragen.

Trump viel de integriteit van het verkiezingsstelsel in de Verenigde Staten hard aan - een ongehoorde tactiek voor een Amerikaanse president. Grootschalig stemmen per post, zoals dit jaar is gebeurd wegens de coronapandemie, heeft volgens hem „het systeem verwoest, het is een corrupt systeem.”