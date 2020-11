Vogelgriep vastgesteld in Gelderse Puiflijk, 215.000 hennen geruimd

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Puiflijk is vogelgriep (H5) vastgesteld. Zo’n 215.000 leghennen worden geruimd bij twee bedrijven om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag.

Vlakbij het besmette pluimveebedrijf ligt één ander bedrijf. Beide bedrijven worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In een gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen nog zes andere pluimveebedrijven, die worden onderzocht op de vogelgriep. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) heeft bovendien per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf dat in de gemeente Druten ligt.

Twee weken geleden werd al een landelijke ophokplicht afgekondigd nadat op een pluimveebedrijf in Altforst een zeer besmettelijke vogelgriep (H5N8) werd vastgesteld. Bedrijven hun pluimvee en vogels voor onbepaalde tijd binnenhouden. Dat geldt ook voor dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels. Het besmette bedrijf in Puiflijk ligt in de zone van 3 kilometer van het bedrijf in Altforst.

Ook in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein is op een pluimveebedrijf de vogelgriepvariant H5N8 aangetroffen, zo maakte het ministerie van Landbouw van de deelstaat donderdag bekend. Alle kippen bij het bedrijf zijn geruimd. Eerder werd ook in Duitsland het virus al bij wilde vogels vastgesteld.