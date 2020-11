Veertig aanklachten tegen één journalist

Voordat de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia drie jaar geleden werd vermoord, was ze bezig zich te verdedigen tegen meer dan veertig civiele aanklachten. „Het laatste jaar van haar leven was eigenlijk verschrikkelijk”, beschreef haar zoon vorig jaar in de Columbia Journalism Review. „Ze was bijna elke dag in de rechtbank.” Niet dat de zakenlui en politici die de kritische journalist wegens smaad aanklaagden zulke sterke zaken hadden – winnen was ook niet het doel. „Het was gewoon een vorm van intimidatie om je je tijd en geld te laten verslinden”, aldus Matthew Caruana Galizia.

In de Verenigde Staten kwamen dergelijke intimidatiezaken zo vaak voor dat er een naam voor werd bedacht: een Strategic Lawsuit Against Public Participation oftewel SLAPP. Ongeveer dertig staten hebben wetgeving aangenomen om het gebruik van SLAPPs te ontmoedigen. Sinds de moord op Caruana Galizia is er ook in Europa een actieve lobby om Europese anti-SLAPP-wetgeving op te tuigen. Want ook in Europa zijn SLAPPs een groeiend probleem , zei de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, Dunja Mijatović, eind oktober. Afgelopen maandag nog verscheen een rapport van de Britse denktank Foreign Policy Centre, dat een peiling had gehouden onder 63 onderzoeksjournalisten uit 41 landen. Bijna drie op de vier (73 procent) zei vanwege hun journalistieke onderzoek een dreigement voor juridische stappen te hebben ontvangen, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Onder de radar

Ook de Europese Commissie lijkt nu overtuigd dat SLAPPs een mogelijke bedreiging van persvrijheid zijn. Volgend jaar komt de Europese Commissie met maatregelen, zo kondigde ze onlangs aan in haar ‘werkprogramma’ voor 2021. Voor het vierde kwartaal staat een ‘initiatief tegen misbruik van procesrecht ten aanzien van journalisten en rechtenbeschermers’ gepland. Het dagelijks bestuur van de EU heeft zorgen, maar wil een duidelijker beeld van het probleem. Het lastige aan rechtszaken die als doel hebben journalisten het zwijgen op te leggen, is dat de succesvolle SLAPPs onder de radar blijven.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), kent zeker voorbeelden van Nederlandse zaken met SLAPP-kenmerken. Het blijft echter bij anekdotisch bewijs. „Ik kan niet zeggen: het is een groot probleem. Daar heb ik geen bewijs voor”, zegt Bruning. De NVJ heeft een Balie Persvrijheid opgezet, voor juridische vragen en advies. Er zijn meldingen over SLAPP-zaken binnengekomen, maar niet veel. Minister Arie Slob (ChristenUnie, Media) schreef vorig jaar in een Kamerbrief dat navraag bij de rechtspraak „onvoldoende duidelijk [heeft gemaakt] in welke mate deze praktijken voorkomen” in Nederland.

Julie Majerczak, EU-woordvoerder van de internationale organisatie Verslaggevers zonder Grenzen, heeft elders in de EU al SLAPP-zaken gezien in Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Malta, Polen, Slovenië, Spanje en Roemenië. „En dit is nog maar het topje van de ijsberg, honderden wordt discreet het zwijgen opgelegd door brieven met dreigementen met gerechtelijke stappen.” Vooral freelancers en kleine mediabedrijven durven of kunnen vaak het juridische financiële risico niet te nemen als ze worden aangeklaagd, zegt Majerczak. Haar organisatie pleit voor Europese regels die kwaadwillende rijke zakenlieden of politici ontmoedigen een SLAPP-strategie te volgen. Denk aan manieren om overduidelijk kansloze zaken snel niet ontvankelijk te verklaren of klagers wier enige motief een slepend juridisch conflict blijkt te zijn, een boete te geven.

Mediavrijheid

Ook het Europees Parlement pleit al sinds 2018 voor een anti-SLAPP-richtlijn. Het Parlement kan zelf geen wetgeving voorstellen en moet wachten op een voorstel van de Commissie. In november komt mediavrijheid opnieuw aan bod in een resolutie van het Parlement en daarin verzoekt het Parlement, volgens de concepttekst, de Commissie „andermaal met klem” om anti-SLAPP-wetgeving voor te stellen.

Of die er gaat komen, is nog onduidelijk. Het kan ook dat de Commissie volgend jaar met een niet-wetgevend initiatief komt. In 2018 schreef Eurocommissaris Frans Timmermans nog in een brief aan Europarlementariërs dat de EU de bevoegdheid niet heeft om een anti-SLAPP-richtlijn aan te nemen. Zelfs als de Commissie die wel voorstelt, moet ook een ruime meerderheid van de lidstaten nog akkoord gaan. Of Nederland voorstander is van een Europese of nationale aanpak, kan het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog niet zeggen.