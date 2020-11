Structurele loonsverhoging voor personeel publieke omroepen

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen hebben samen met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en vakbond CNV een akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor het omroeppersoneel. 97 procent van leden stemde in met het eindbod. De cao geldt voor drie jaar en gaat (met terugwerkende kracht) over 2019, 2020 en 2021. Belangrijke afspraak is een structurele loonsverhoging van 5 procent.

Vakbond FNV tekende het eindbod van de cao niet, omdat 65 procent van de leden tegen stemde. Dat komt hoofdzakelijk doordat de werkgevers geen afspraken wilden maken over meer werkzekerheid. Andrée Ruiters, Bestuurder FNV Media & Cultuur: „Een duidelijk signaal van de omroepmedewerkers. Ze willen na jarenlange onzekerheid eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. We hopen dat de omroepen dit signaal oppakken en bereid zijn om hun medewerkers tegemoet te komen.” Ruiters zegt daarnaast dat minder tijdelijke contracten ook in het belang zijn van de omroep, omdat anders „kennis en kunde verdwijnt”.

De cao geldt voor ongeveer 4.900 omroepmedewerkers: 3.600 bij de landelijke publieke omroep en 1.300 bij de RPO (Regionale Publieke Omroepen). Het gaat voornamelijk om redacteuren, productie-assistenten en regisseurs. Omdat de NVJ en CNV wel akkoord gingen , geldt de cao voor alle medewerkers bij landelijke en regionale omroepen.

Hoger minimumtarief voor zzp’ers

FNV is wel tevreden met het nieuwe minimumtarief voor zzp’ers bij de publieke omroepen. Die krijgen voortaan 150 procent van het cao-loon, onder de naam ‘Fair Practive Code’. De FNV hoopt met deze afspraak dat meer mediamakers in dienst komen bij de omroep en dat mensen die kiezen voor het ondernemerschap een steun in de rug krijgen om met de omroep een rechtvaardig tarief overeen te komen.

Daarnaast hoopt FNV met het nieuwe tarief een einde te maken aan de „schijntarieven” voor zzp’ers die op structurele basis bij regionale omroepen werken.

De Fair Practice Code gaat in op 1 december en wordt getekend door alle vakbonden. Een commissie van vakbonden en omroepwerkgevers ziet toe op de juiste uitvoering van de afspraak.

Naast het 150 procent cao-loon voor zzp’ers geldt vanaf 2021 een maximumsalaris voor bestuurders en leden van de raad van toezicht van de publieke omroep. Minister Arie Slob (CU, Media) ziet de nieuwe regelingen als „enorme stappen”.