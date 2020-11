93 meldingen bij KNVB, maar racisme aanpakken op het voetbalveld is zo makkelijk nog niet

Wat is het nieuws? Bij de KNVB zijn in anderhalf voetbalseizoen 93 meldingen gedaan van discriminatie of racisme. Dat blijkt uit cijfers die NRC heeft opgevraagd bij de voetbalbond. Het is de eerste keer dat duidelijk wordt hoeveel racistische of discriminerende incidenten op voetbalvelden worden gemeld – de KNVB hield dat eerder niet bij.

gedaan van discriminatie of racisme. Dat blijkt uit cijfers die NRC heeft opgevraagd bij de voetbalbond. Het is de eerste keer dat duidelijk wordt hoeveel racistische of discriminerende incidenten op voetbalvelden worden gemeld – de KNVB hield dat eerder niet bij. November vorig jaar werd racisme in het voetbal een breed besproken maatschappelijk onderwerp, toen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira huilend van het veld liep in de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Hij was vanaf de tribune racistisch bejegend. Uit de cijfers komt duidelijk een ‘Mendes Moreira-effect’ naar voren. Vóórdat hij van het veld stapte kwamen bij de KNVB gemiddeld twee meldingen per week over discriminatie binnen, daarna waren dat er wekelijks 3,5.

naar voren. Vóórdat hij van het veld stapte kwamen bij de KNVB gemiddeld twee meldingen per week over discriminatie binnen, daarna waren dat er wekelijks 3,5. Veel van de antiracismeplannen van de KNVB zijn inmiddels in de praktijk gebracht, zoals gespecialiseerde aanklagers aanstellen en regelementen aanscherpen. Racisme of discriminatie bewijzen blijft desondanks een probleem, blijkt uit een onderzoek van NRC naar de afloop van tien racistische incidenten in het top- en amateurvoetbal sinds de zaak-Mendes Moreira. De KNVB erkent dat ook.

93 meldingen van racisme in het amateurvoetbal

Stephen van Beek raakt nog altijd geëmotioneerd over het voorval, ook al is het is ruim een half jaar geleden. De Surinaams-Nederlandse spits van toen nog amateurclub SC Rheden (inmiddels speelt hij elders) liep het veld af, na te zijn gewisseld vanwege een gele kaart. „Toen begon het geschreeuw vanaf de tribune”, vertelt hij. „Dat ik daar niet thuishoorde, dat ik moest wegwezen.”

Er „knapte iets” , zegt Van Beek, want het was niet de eerste keer dat zijn huidskleur onderwerp van gesprek was. „En ja, daar reken ik dit soort opmerkingen ook toe.”

Van Beek klom de tribune op „om verhaal te halen” bij de man die hij verantwoordelijk hield. Toen de supporter van vv Montferland ontkende, liep hij alsnog richting reservebank, nu met een rode kaart op zak vanwege spelbederf. „Maar toen liep er een tegenspeler op me af die ‘zwartjoekel’ riep, en escaleerde het helemáál.”

Van Beek vloog de speler aan en kreeg een schorsing van vijf wedstrijden voor het ‘negatief beïnvloeden’ van het duel, zoals het in de spelregels van voetbalbond KNVB heet. Die straf werd later teruggebracht naar twee wedstrijden, op basis van zijn verweer, dat door drie getuigen was ondertekend. „Ik heb me er maar bij neergelegd”, zegt hij. „Dat leek de club ook beter.”

Bij Montferland had niemand een racistische uiting gehoord, vertelt voorzitter Wilfried Lubbers. Spelers, bankzitters, fans op de tribune: ze zijn allemaal bevraagd voor een onderzoek op last van de KNVB. Op de verklaring die de club met een lijst handtekeningen naar de voetbalbond stuurde, is nooit meer iets vernomen. De betreffende speler is niet bestraft.

Op 17 november is het een jaar geleden dat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira tijdens een wedstrijd tegen FC Den Bosch racistisch werd bejegend door supporters van de thuisclub. Hij liep huilend van het veld en ontketende een groot maatschappelijk debat over racisme in het voetbal. Dat viel samen met wereldwijde protesten van de Black Lives Matter-beweging en racistische incidenten in buitenlandse voetbalcompetities.

In Nederland kwamen het kabinet en de KNVB met een ‘actieplan’ tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Doel was het voorkomen (door bewustwordingscampagnes), signaleren (camera- en geluidsopnames) en bestraffen (zwaardere sancties) van racisme en discriminatie. Er zijn grote vorderingen gemaakt met dat plan: straffen zijn flink verhoogd, er zijn speciale aanklagers aangesteld, er is een reclame- en mediacampagne gestart. Maar het probleem is daarmee niet zomaar verdwenen. NRC onderzocht de afloop van tien racistische incidenten in het top- en amateurvoetbal sinds de zaak-Mendes Moreira en sprak met betrokkenen.

De ervaring van oud-Rheden-speler Stephen van Beek legt een exemplarisch probleem bloot: het bewijs rond krijgen bleek onmogelijk. Clubs weten ook niet altijd hoe ze moeten handelen na een incident. In twee gevallen waar camera- en geluidstoezicht nodig waren, faalde de techniek.

Bellen met de KNVB

Op alle voetbalvelden in Nederland, bij de amateurs en de profs, was die middag een minuut stilte gehouden als protest tegen racisme. Het was vlak nadat Mendes Moreira van het veld was gelopen, iedereen had het erover. Willem Muilenburg, voorzitter van de Utrechtse club Sporting ’70, was met zijn eerste elftal meegereisd naar Arnhem voor een wedstrijd tegen Eldenia. Hij kon zijn oren niet geloven toen hij tegen het einde van de wedstrijd een supporter van Eldenia „ga weg, roetveegman” hoorde roepen naar een van zijn spelers. De scheidsrechter had het gehoord en stormde er meteen op af. De spelers liepen naar de kleedkamer. Muilenburg trof er een geëmotioneerde selectie aan. „Wat er ook gebeurt, wij spelen hier niet verder”, zei hij meteen.

De scheidsrechter staakte de wedstrijd. Spelers en bestuur van Eldenia kwamen excuses aanbieden voor het gedrag van hun supporter, wiens naam werd doorgegeven aan de KNVB – hij kreeg later een tijdelijk bezoekverbod.

Muilenburg voelde: hier gaat media op afkomen. Hij liet een medebestuurder terugrijden naar Utrecht. Toen begon het: Nu.nl, de NOS, De Telegraaf, het AD, Hart van Nederland, radioprogramma’s, televisieshows, kranten: iedereen wilde hem spreken. Met de speler om wie het ging had hij nog nauwelijks kunnen praten.

Muilenburg: „In 24 uur kwam er een gigantische storm over ons heen. Wij zijn allemaal vrijwilligers, we hadden geen idee wat we moesten doen.”

Terwijl Sporting ’70 op Teletekst verscheen en de voorpagina van De Telegraaf haalde, wachtte Muilenburg op één telefoontje dat maar niet kwam: van de KNVB. 26 uur later, toen de aandacht wat was verslapt, kwam er een e-mail van de plaatselijke KNVB-verenigingsadviseur. Die wilde weten of hij nog wat kon betekenen.

Muilenburg: „Dat was veel te laat voor ons. We hadden een voetbalbond nodig die naast ons ging staan. Eén telefoontje van het hoofd amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee, had ons al enorm geholpen. Daar begint het toch mee: naast de clubs gaan staan?”

Een woordvoerder van de KNVB zegt het te „betreuren” dat Muilenburg zich niet gesteund heeft gevoeld. „Bij een dergelijk heftig incident komt er veel op de betrokkenen af en gaat het allemaal razendsnel, daarvan zijn wij ons bewust”, zegt hij. De KNVB roept clubs op ook zélf contact te zoeken als er iets gebeurt. Er is een noodnummer dat 24/7 beschikbaar is. Bovendien wordt gewerkt aan meer vormen van snelle melding en contact, zoals een ‘meldingsapp’.

De eigen speler aangeven

Arjen Vos, die meer dan twintig jaar voorzitter was van Helmondia-MULO (nu opgegaan in SV De Brakel), wist eind vorig jaar ook niet goed wat hij moest doen toen een jeugdspeler van zijn club vertelde dat hij racistisch was uitgescholden door een speler van vv Mariahout.

De club van Vos besloot het bij de KNVB te melden. Probleem was dat de scheidsrechter het voorval niet had gezien en dat vv Mariahout ontkende. Vos liep tegen een probleem aan waar ook Stephen van Beek van SC Rheden mee worstelde: de verklaring van één betrokken club is voor de KNVB meestal onvoldoende om in te grijpen. Een sanctie kwam er ook in dit geval niet.

De KNVB erkent dat het moeilijk kan zijn om een racistisch of discriminerend incident te bewijzen. Het lukt meestal het beste als een scheidsrechter exact heeft kunnen waarnemen wat er is gebeurd en dat aan de KNVB rapporteert.

Eenvoudig is dat niet. Vanwege een tekort aan scheidsrechters fluiten clubmensen vaak hun eigen teams. Zij zijn, zeker in kleine gemeenschappen, niet snel geneigd hun eigen vrienden en kennissen ‘aan te geven’ bij de KNVB. Een woordvoerder van de voetbalbond noemt dat „inderdaad een lastig punt”, want „wij hebben wel medewerking nodig”.

Vaak kan een scheidsrechter ook niet horen wat er precies gebeurt tussen spelers die ruzie krijgen, of wat er is geroepen vanaf de tribune. In dat geval is een tuchtzaak alleen kansrijk als clubs elkaars verklaringen niet tegenspreken. Dat betekent dat één club de eigen speler of supporter moet aangeven als die betrokken is bij een racistisch incident.

Jerry Hoogeveen, secretaris van voetbalvereniging Nieuw Lekkerland, heeft gemerkt hoe lastig dat is. In december vorig jaar riep een supporter van Nieuw Lekkerland een racistische leus naar een speler van tegenstander Oranje Wit. Hoogeveen, toen pas een maand secretaris, ging meteen met het bestuur in „crisisoverleg”. Er werd gepraat met de supporter, die ook vrijwilliger is bij de club in het hechte dorp. Het bestuur vroeg hem een excuusbrief te schrijven. Op advies van de KNVB werd de man ontheven van zijn vrijwilligerstaken, vertelt Hoogeveen. „Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het is echt pijnlijk voor zo’n man, in een ons-kent-ons dorp. Hij had er ook spijt van, zei dat hij iets oerdoms had geroepen met te veel bier op. Maar goed, wij wilden een signaal afgeven, dus we vonden dit gepast.”

Het voorval werd met de tegenstander uitgesproken. De volgende twee wedstrijden deelden vrijwilligers van Nieuw Lekkerland flyers uit bij de poort met een boodschap tegen racisme. Hoogeveen: „Toen vonden wij eigenlijk dat we het konden afsluiten. Het was vervelend, we leren ervan en gaan allemaal verder.”

Maar zo ging het niet. De KNVB vroeg om de gegevens van de man, om een tuchtzaak te beginnen. Nieuw Lekkerland werkte daaraan mee. De tuchtcommissie wilde de man een boete opleggen en een bezoekverbod voor acht wedstrijden. Dat vond de man te veel en de club eigenlijk ook. Zeker omdat volgens Hoogeveen op de tenlastelegging ook dingen stonden die de man helemaal niet had geroepen – een bewering waar de KNVB niet op wil ingaan. „Bovendien was hij al door ons gestraft”, zegt Hoogeveen. Na hoger beroep werd de straf nog zwaarder: de man mocht een half jaar geen wedstrijden van Nieuw Lekkerland bezoeken. Dat vond de club zo overdreven dat ze de straf niet hebben gehandhaafd, vertelt Hoogeveen. „We hebben tegen die man gezegd: kom twee wedstrijden niet en laat dan voorzichtig je gezicht weer zien. Hij houdt zich natuurlijk koest sindsdien.”

De KNVB laat via een woordvoerder weten dat het „zeker niet de bedoeling” is dat een straf door een club niet wordt gehandhaafd. Hoogeveen vindt dat de KNVB „wel wat meer realiteitszin” had mogen tonen. De secretaris: „Wij hadden er werkelijk alles aan gedaan om deze situatie op te lossen, inclusief het straffen van de dader. We werkten ook nog mee aan het doorgeven van zijn naam aan de KNVB. Die heeft hem vervolgens de grond in geboord. Eerlijk gezegd hebben wij er vooral van geleerd dat je niet te snel moet meewerken. Je kunt het beter zelf oplossen.”

De trainer noemde hem ‘Joodje’

Ze wist van niks, totdat ze een appje kreeg van andere ouders. Dat het zo vreselijk was wat de trainer tegen haar zoontje Tobias zei, dat ze er allemaal zo van waren geschrokken. Toen besefte Roos Elkerbout dat Tobias haar niet had willen vertellen dat de trainer hem had uitgescholden vanwege zijn Joodse achtergrond. „Joodje” werd Tobias volgens Elkerbout door de trainer genoemd. Ook „kankerjood” en „teringjoodje”. Elkerbout deed een melding bij de club, het Amsterdamse GeuzenMiddenmeer, en bij de KNVB.

Meerdere medespelers van Tobias verklaarden dat hij inderdaad racistisch was bejegend. Het duurde lang voordat er actie werd ondernomen, vertelt Elkerbout. De club wilde het verhaal van de trainer horen, maar die ontkende. Na ongeveer een maand maakte de club de zaak aanhangig bij de tuchtcommissie van de KNVB. Jeugdvoorzitter Victor Koopman zegt dat de club in het begin moest zoeken: „Waar kun je terecht, hoe pak je het aan? We probeerden eerst zelf helder te krijgen wat er gebeurd was, maar de verhalen waren tegengesteld en de zaak werd alleen maar diffuser. Zonder zelf een oordeel te vellen hebben we toen de tuchtcommissie ingeschakeld. De trainer is wel meteen op non-actief gesteld.”

Van de KNVB hoorde Roos Elkerbout een hele tijd niets. Pas toen een regionale nieuwszender aandacht besteedde aan de zaak en de KNVB belde, liet de bond volgens Elkerbout weten dat ze waren „vergeten om de ontvangst van de klacht te bevestigen”. De KNVB bevestigt die lezing. De melding was binnengekomen bij het ‘meldpunt wanordelijkheden’, maar de aanpak van racisme was destijds volgens de KNVB „nog niet zo procesmatig ingericht als nu”, waardoor een reactie op zich liet wachten. Toen duidelijk werd dat de klacht was blijven liggen, heeft de KNVB gebeld met de vader van Tobias, de gemeente Amsterdam en met de club, waarmee ook contact is gehouden.

De klacht werd uiteindelijk door de tuchtcommissie in behandeling genomen: de trainer werd drie maanden op non-actief gesteld. Hij ging ook weg bij GeuzenMiddenmeer. Tobias zelf ook, omdat het gezin verhuisde. Hij voetbalt nu bij een andere club. Roos Elkerbout kijkt met gemengde gevoelens terug: „In een periode dat zo werd gehamerd op het stoppen van racisme op de velden vond ik dat we, zowel van de club als van de KNVB, niet erg snel respons kregen. Terwijl het toch nogal wat is wat er gebeurde. De straf vond ik zelf wat laag uitvallen.”

Dat gevoel heerst ook bij de Joodse zaalvoetbalvereniging Maccabi, die veertig leden heeft. Voorzitter Victor Loonstein (32) vertelde een half jaar geleden in NRC dat zijn club soms beveiligers inzet vanwege antisemitische incidenten tijdens wedstrijden. Dit jaar schreef de aanvoerder van de ploeg een brief aan de KNVB met een klacht over een scheidsrechter. Volgens de aanvoerder had die bewust niet ingegrepen toen zijn team racistisch en antisemitisch werd bejegend door een tegenstander. De KNVB sprak daarop met de betrokkenen en liet aan NRC weten dat deze scheidsrechter voortaan niet meer ingedeeld zou worden bij wedstrijden van Maccabi.

Uit wedstrijdoverzichten blijkt dat de scheidsrechter ook ná deze kwestie nog twee keer door de KNVB is ingezet bij wedstrijden van Maccabi. Volgens de KNVB gaat het om een „fout bij het aanstellen van zaalvoetbalscheidsrechters”. De KNVB heeft, na een melding van Maccabi, aan de commissie die scheidsrechters aanstelt „nogmaals nadrukkelijk verzocht om deze aanstelling in de toekomst te voorkomen”. Die belofte is sindsdien nagekomen.

Victor Loonstein, die een half jaar geleden al het gevoel had dat zijn klachten „door de KNVB niet serieus werden genomen”, houdt er geen goed gevoel aan over. Hij zegt: „Dat dit is gebeurd zegt veel over hoe de KNVB hiermee omgaat.”

Opsporing

„Volstrekt onacceptabel”, vond Fortuna Sittard het. In de rust van het thuisduel tegen PEC Zwolle in de Eredivisie, maart van dit jaar, werden de supporters door de stadionspeaker opgeroepen zich te onthouden van racistische leuzen. Een van de grensrechters had namelijk melding gemaakt van racistische teksten die door supporters op de Oost-tribune naar hem waren geroepen. Fortuna Sittard meldde na afloop dat het camerabeelden zou bestuderen om de dader(s) te pakken. Ook werden getuigen opgeroepen om zich te melden.

Uit navraag bij Fortuna Sittard blijkt dat het opsporen van daders niet is gelukt. De zaak is door de club overgedragen aan de politie en het Openbaar Ministerie, maar geseponeerd vanwege „onvoldoende bewijs”. Fortuna Sittard heeft er volgens een woordvoerder alles aan gedaan om de dader(s) te identificeren, „maar helaas zonder succes”. Dat betekent dat de camera’s in het stadion onvoldoende bewijsmateriaal hebben kunnen leveren.

Het is niet de enige keer dat de techniek tekortschiet. In de wedstrijd tussen MVV en Cambuur Leeuwarden werd Cambuur-aanvaller Issa Kallon slachtoffer van racistische leuzen. Hij was er behoorlijk door ontdaan in de rust van de wedstrijd, vertelde trainer Henk de Jong na afloop in een interview. Tot een veroordeling kwam het nog niet.

Na vragen van NRC verklaart MVV dat de veiligheidscoördinator camerabeelden naar de Maastrichtse politie heeft gestuurd. „Hierop is te zien dat één persoon iets roept naar de speler Kallon van Cambuur. Wat deze persoon roept is niet op te vangen door de camera’s, deze hangen namelijk in de nok van het stadion”, zegt de woordvoerder. MVV wacht nog op getuigenverklaringen uit Leeuwarden om mogelijk zelf een stadionverbod op te leggen aan de supporter.

De kwesties speelden parallel aan pogingen van de KNVB om slimme technologie voor het opvangen van beeld en – vooral – geluid in de stadions te krijgen. Niet eenvoudig, want er moet juridisch sluitend bewijs uit voortkomen waarmee bewezen kan worden wat één supporter op een tribune heeft geroepen. Midden volgend jaar moet de techniek gereed zijn en zal een bedrijf waarmee de KNVB in zee gaat in stadions gaan proefdraaien.

‘Ik ben opgestaan’

Zo lopen clubs bij de amateurs en de profs nog aan tegen dezelfde praktische, morele en technische hobbels als in november vorig jaar, toen Excelsior-speler Mendes Moreira geëmotioneerd het veld verliet.

Ondanks de duidelijk zichtbare stappen die de KNVB heeft gezet om oorzaken en gevolgen van racisme beter aan te pakken, loopt ook de bond nog aan tegen een realiteit waarin bewijs vergaren voor racisme ingewikkeld blijft. Bovendien vergt verandering veel tijd. Honderden scheidsrechters zullen opnieuw worden geschoold, de KNVB wil langs gaan bij duizenden clubs om uitleg te geven, de Anne Frank Stichting gaat workshops geven bij voetbalclubs over discriminatie en racisme. En dat in een tijd dat groepen vanwege corona niet mogen samenkomen.

Toch is niet alles bij het oude gebleven. Tussen april 2019 en september 2020 kwamen 93 meldingen van racisme binnen bij de KNVB – dat werd niet eerder bijgehouden door de bond. Aan één van die incidenten is goed te zien hoe niet alleen de bestraffing, bewijsvoering en bewustwording zijn veranderd, maar ook de houding van spelers die met racisme te maken krijgen.

Toen Richmond Bossman van de Amsterdamse club JOS/Watergraafsmeer eind vorig jaar een vrije trap wilde nemen tegen vv Emmen, hoorde hij iemand in het publiek „zwarte piet” naar hem roepen. Hij stopte abrupt, draaide zich om en liep op de tribune af. „Ik ging tussen de supporters staan en schreeuwde: wie zei dat? Iedereen hield zijn mond. Ik bleef het herhalen en toen keken ze naar een oude man, links in de hoek.” Bossman liep op de man af en vertelde hem dat dit niet kon. „Ik was door het dolle, maar dempte een beetje omdat de man wat ouder was.” De scheidsrechter legde de wedstrijd stil, de man moest de tribune verlaten.

Voorzitter Peter Bouws van vv Emmen vertelt dat de man „enorm geschrokken” is van zijn eigen gedrag. Bouws heeft direct namens Emmen zijn excuses aangeboden, die zijn geaccepteerd door JOS/Watergraafsmeer. De clubs kwamen er op die manier samen uit. Bij de KNVB is ook daardoor geen tuchtprocedure gestart. De man mag niet meer op het sportpark van vv Emmen komen.

Bossman is „trots” dat hij is opgestaan – hij voelde zich gesteund door Mendes Moreira, die dat ook deed. „Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen, niet te veel, niet te weinig.”