Presidentiële verliezers blijken vasthoudende politici

‘Beste Joe, de sleutels liggen onder de bloempot en er is nog cola in de koelkast, Donald.” Als Joe Biden de verkiezingen wint, zal het zo vermoedelijk niet gaan. Voordat de Democraat aan de slag kan, moet hij zich eerst nog ontdoen van zijn voorganger. En dat belooft niet eenvoudig te worden. Met Bidens voorsprong in de tellingen, doemt de vraag op: kan Trump wel verliezen?

Trump maakte duidelijk dat hij niet van plan is zich zomaar van het pluche te laten duwen. Woensdag verplaatste hij de strijd van stemlokaal naar rechtszaal en beschuldigde de Democraten van fraude. Als Donald J. Trump vertrekt, vertrekt hij niet in stilte – had iemand iets anders verwacht?

Trump is niet de eerste die zich niet meteen neerlegt bij de uitslag. Onderzoek laat zien dat in een vijfde van de presidentiële verkiezingen in de wereld de verliezer protest aantekent. De politicoloog Victor Hernández-Huerta onderzocht 178 verkiezingen in democratische presidentiële stelsels in de periode 1974-2012. In 38 gevallen vocht de verliezer de uitslag aan.

De presidentiële verliezers zijn vasthoudende politici. Met verzet tegen de uitslag hopen ze politieke onderhandelingsruimte te verwerven, schrijft de onderzoeker in Foreign Affairs. Megawati Soekarnoputri verloor in 2009 de verkiezingen in Indonesië. Ze vocht het resultaat aan en opende tevens geheime onderhandelingen met de winnaar, Yudhoyono. Het protest werd afgewezen, maar ze kreeg wel gedaan dat haar echtgenoot voorzitter van het parlement werd.

Nu is het niet waarschijnlijk dat Biden geheime onderhandelingen zal beginnen met Trump. Maar een strijd tot het bittere eind verleent Trump wel het imago dat hij vechtend ten onder is gegaan. Dat is goed voor zijn reputatie en dat kan wederom nuttig zijn voor een leven na het Witte Huis.

Want in Washington wordt er, schreef Trump-kenner Maggie Haberman in The New York Times, rekening mee gehouden dat Trump niet van het toneel zal verdwijnen. Hij heeft dinsdag hoe dan ook een enorme achterban op de been gekregen. Dat is populariteit waar je iets mee kunt. Trumps plannen zijn niet bekend, maar in de presidentiële bibliotheek zie je hem nog niet zitten.

Trump heeft hoe dan ook tot de inauguratie op 20 januari de tijd om zijn erfenis veilig te stellen. De overgang van de ene president naar de andere, is een precaire periode. Soms ging die machtsoverdracht voorbeeldig. Zo nam Obama van Bush een financiële crisis en twee oorlogen over.

Er waren ook uitgaande presidenten die het de inkomende man even lastig maakten. Zo gaf George H. W. Bush na zijn nederlaag tegen Bill Clinton toestemming voor een militaire interventie in Somalië. President Eisenhower gaf nadat zijn vicepresident Richard Nixon de verkiezingen had verloren van John F. Kennedy, toestemming voor clandestiene operaties, onder andere op Cuba. Trump zou nog snel iets kunnen doen om Teheran of Beijing dwars te zitten of Israël te helpen.

Biden, waarschuwde de historicus Timothy Naftali inForeign Policy, moet er rekening mee houden dat Trump of de zijnen hem zullen betichten van een samenzwering tegen de zittende president. Gezien Trumps dedain voor wetten en regels, is het ook de vraag wat Biden in archieven en kluizen zal aantreffen.

Ook als Biden wint, van Trump is hij nog niet af. „Winnen is eenvoudig”, zei Trump op verkiezingsdag. „Verliezen is nooit eenvoudig. Voor mij niet.”

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft over de kantelende wereldorde.