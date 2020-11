President Kosovo opgestapt na aanklachten Kosovotribunaal

De Kosovaarse president Hashim Thaci is donderdag opgestapt omdat hij wordt vervolgd door het Kosovotribunaal in Den Haag. Dat maakte de president bekend tijdens een persconferentie in de hoofdstad Pristina, melden internationale persbureaus. Eerder werd Thaci aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren negentig, waarbij duizenden mensen - voornamelijk Kosovaren - om het leven kwamen.

Tegen Thaci, een van de leiders van het Kosovaars Bevrijdingsleger dat in de jaren 90 vocht voor onafhankelijkheid van Servië, zijn tien aanklachten ingediend bij het tribunaal in Den Haag. Aanklagers beschuldigen Thaci en enkele anderen van zo’n honderd moorden, en gedwongen verdwijningen. Eerder kwam Thaci vrijwillig opdagen bij het tribunaal, dat formeel onderdeel is van de Kosovaarse rechtsmacht, maar gevestigd is in Den Haag, en waar alleen maar internationale aanklagers en rechters werken.

De 52-jarige Thaci is sinds 2016 president van Kosovo. Daarvoor was hij de leider van de Democratische Partij van het land. Hoewel hij in het verleden vaak van corruptie is beschuldigd, is hij nog altijd populair in Kosovo. Van 2008 tot 2014 was Thaci premier en vlak na zijn aantreden riep hij de onafhankelijkheid.

Het land werd echter in 1999 al de facto onafhankelijk, na luchtaanvallen op Servië door de NAVO. Ook Nederland deed mee aan die bombardementen. Servië trok vervolgens zijn leger terug en tekende de Overeenkomst van Kumanovo. Tot op de dag van vandaag erkent Servië de soevereiniteit van Kosovo niet. Volgens Servië is Kosovo een Servische provincie: de Autonome Provincie Kosovo en Metohija. Onderhandelingen tussen Servië en Kosovo liepen in 2018 vast. Nederland, België en de VS zijn drie van de ongeveer honderd landen die Kosovo erkennen als onafhankelijke staat.