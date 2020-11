Popcorn in het kabinet en Ruttes campagne

Onder elkaar doen de ministers en staatssecretarissen van Rutte III graag ontspannen over de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Je had in juni D66’er Sigrid Kaag die zich kandidaat stelde als lijsttrekker, bij het CDA waren er zelfs twéé bewindslieden die dat wilden worden, Mona Keijzer en Hugo de Jonge. En in de ministerraad reageerden de collega’s vrolijk: „Succes, jongens. Wij pakken de popcorn er bij.”

Ze worden elkaars concurrent en als de campagne echt begint zal het er vast nog wel hard aan toe gaan tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die sinds 2017 samen regeren. Maar nu, is het idee in het kabinet, moeten de verkiezingen nog geen reden zijn voor ruzies en gedoe.

Al verandert er wel iets. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vond eerder nog dat premier Mark Rutte in de ministerraad weinig aandacht had voor wat zij zei. Dat had ze hem ook al eens laten weten. Nu ze D66-lijsttrekker is, is het soms zelfs zo dat zíj bij een buitenlands onderwerp van Rutte als eerste het woord krijgt. Ook als het veel logischer is dat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok er iets over zegt.

Rutte, denken mensen om hem heen, wil Kaag beter leren begrijpen: wat vindt ze belangrijk, hoe denkt ze? Met CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge werkt Rutte in de coronacrisis al heel lang nauw samen. PvdA’er Lodewijk Asscher was vicepremier in het kabinet-Rutte II, met GroenLinks-leider Jesse Klaver onderhandelde hij in de formatie van Rutte III, PVV-leider Geert Wilders kent hij ook al heel lang: nog van de VVD, voordat Wilders daaruit stapte, en van de tijd dat de PVV Rutte I gedoogde. Maar wat kan hij verwachten als hij in een verkiezingsdebat tegenover Kaag staat?

Dat Rutte zelf ook lijsttrekker zou worden, was voor niemand een verrassing. Hij kwam er afgelopen weekend mee in De Telegraaf. Een paar dagen eerder ging het nieuws al rond en in de ministerraad op vrijdag kreeg hij van collega’s te horen dat ze de popcorn er bij zouden pakken.

Dat hadden beter pepermuntjes kunnen zijn. Want een spektakel werd het helemaal niet. Rutte zei in de krant dat hij voorlopig geen campagne voert. Door de coronacrisis voelde dat niet goed, zei hij.

Waarom zou je ook, als uit opinieonderzoek blijkt dat je als minister-president alleen maar populairder wordt in deze crisis? En als je partij in de peilingen op zo’n veertig zetels staat?

Rutte hield op zaterdagavond in de Haagse Kloosterkerk de jaarlijkse ‘Protestantse Lezing’. Als premier in crisistijd riep hij de onlinekijkers op om elkaar te helpen en te troosten. Hij noemde zichzelf „een gelovig mens”. Maar ook een „liberaal” die niemand wilde „afschrijven”.

Geen verhaal voor popcorn, het was wél gewoon campagne.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.