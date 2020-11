Paus vergroot controle op financiën binnen Vaticaan

In een poging misschien wel het belangrijkste obstakel weg te nemen voor financieel schoon schip maken in het Vaticaan, heeft paus Franciscus verordonneerd dat het financiële management van het machtige Secretariaat van Staat moet worden overgedragen. De paus wenst het toe te bedelen aan de afdeling die de economische zaken van het Vaticaan coördineert.

Het pauselijke besluit volgt op een schandaal rondom speculatie met de financiële bijdragen van gelovigen. De voormalige tweede man van het Secretariaat van Staat, kardinaal Becciu, had zich ingelaten met een omstreden vastgoeddeal in Londen. Afwikkeling van deze operatie heeft het Vaticaan tientallen miljoenen euro’s gekost.

Becciu, die in deze en andere zaken is beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek, is eind vorige maand met een keiharde ingreep door de paus de laan uitgestuurd. Zijn kardinaalstitel behoudt hij, maar daaraan mag hij geen rechten meer ontlenen. Ook mag Becciu bijvoorbeeld niet meestemmen in een conclaaf.

Het Vaticaan maakte donderdag een brief van Franciscus uit augustus openbaar waarin hij zijn bedoelingen uiteenzet. „Het Secretariaat van Staat is zonder zweem van twijfel de afdeling die het dichtst bij en het meest direct” de paus steunt. Maar om dat te blijven doen, is het niet nodig dat het een eigen geldstroom heeft, schrijft Franciscus.

Kardinaal Pell

De paus volgt met de maatregel eerdere suggesties van kardinaal Pell, die hij in 2014 had benoemd als baas van het nieuw in het leven geroepen Secretariaat voor de Economie. Dit moest de geldstromen binnen het Vaticaan coördineren en transparanter maken. Pell vertrok in 2017 naar Australië om zich te verweren in processen wegens seksueel misbruik. Pell was direct na zijn aantreden hard in aanvaring gekomen met Becciu, die de financiële autonomie van het Secretariaat van Staat weigerde op te geven.

Verschillende media hebben gesuggereerd dat Becciu mensen in Australië heeft laten betalen om tegen Pell te getuigen. Het onderzoek daarnaar loopt nog. In cassatie is Pell vrijgesproken van de beschuldigingen tegen hem. Hij kwam vorige maand terug naar Rome en kreeg een nadrukkelijk in de openbaarheid gebrachte audiëntie van een half uur bij de paus.

De paus heeft woensdag in een gesprek met kardinaal Parolin, de baas van het Secretariaat, gezegd dat die overdracht van financiële zaken binnen drie maanden moet worden afgerond. Hij wees daarbij, blijkens een verklaring van het Vaticaan donderdag, op de reputatieschade die is ontstaan door financiële speculatie met bijdragen van gelovigen.

Als gevolg van het interne onderzoek naar de vastgoeddeal in Londen, waarmee zeker 350 miljoen euro was gemoeid, zijn eerder vijf medewerkers van het Vaticaan geschorst en is het hoofd van de Vaticaanse gendarmerie afgetreden.