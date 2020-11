Orchidee kiest een andere bestuiver

Een bloem die vreemdgaat met een bij: zo zou je de Afrikaanse orchidee Satyrium longicauda kunnen omschrijven. De bloem met lange nectarbuizen is bij uitstek geschikt om bestoven te worden door nachtvlinders met lange tongen, maar toch zagen biologen van de universiteit van KwaZulu-Natal hoe enkele orchideeën overdag bezocht werden door bijen, die op heel andere wijze voedsel vergaren dan de nachtvlinders.

Die ontdekking, gepubliceerd in Current Biology, laat zien hoe een plant zich aan een nieuwe bestuiver aanpast. Dat ‘bestuivertje wisselen’ heeft heel vaak in de evolutie van bloemplanten plaatsgevonden, maar is zelden in het wild waargenomen.

De zuidelijke zomer

Satyrium longicauda is een orchidee met witte, zoetruikende bloemen, die veelvuldig voorkomt in Zuid-Afrikaans grasland – van zeeniveau tot op 3.100 meter hoogte. De bloemen bloeien in de zuidelijke zomer, van december tot en met april. Tot dusver waren er twee ondersoorten bekend, die beide worden bestoven door nachtvlinders. Maar tijdens een uitgebreid veldwerk ontdekte het driekoppige biologenteam binnen een vierkante kilometer maar liefst zes verschijningsvormen van de orchidee, die zich hebben aangepast aan heel specifieke lokale omstandigheden.

Aanvankelijk dachten ze dat al die zes varianten door nachtvlinders werden bestoven, maar dan door soorten met een verschillende tonglengte. Voor vijf varianten klopte dat, maar de zesde bleek nooit door nachtvlinders bestoven te worden. Wel werd die orchidee overdag bezocht door vrouwelijke bijen van de soort Rediviva neliana. Die bijen verzamelen een olie-achtige substantie in plaats van nectar, als voedselbron en nestbouwmateriaal.

We waren door het uiterlijk van de bloem gefopt Timo van der Niet co-auteur van het onderzoek

„Eerst waren we door het uiterlijk van de bloem gefopt”, vertelt de Nederlandse co-auteur Timo van der Niet. „De variant die door bijen wordt bestoven ziet er in heel veel opzichten uit als een typische nachtvlinderbloem. Pas toen onze Mexicaanse promovendus toevallig overdag de bloemen bezocht zag hij de bijen aan het werk.”

Om te kijken of de orchideeën daadwerkelijk olie afscheiden besmeerden de biologen de binnenzijde van de bloemen met een rode kleurstof die specifiek op vettige oliën reageert. In alle plantvarianten bleek de olie aanwezig, en toch kwamen de bijen specifiek op eentje af. Verder onderzoek toonde aan dat die variant een verhoogde concentratie had van glyceryldiacetaat – een vloeistof die oliezoekende bijen interpreteren als ‘aanwijzing’ dat er olie te halen is.

De vijf ‘nachtvlindervarianten’ krijgen overdag ook weleens bezoek van andere bestuivers, van bepaalde vliegensoorten. Maar die vliegen snoepen net zoals de vlinders nectar met hun tong. De bijen gaan radicaal anders te werk: ze vliegen gedeeltelijk de bloem in, op zoek naar olie. Zo komen de pollenklompjes (de stuifmeelpakketjes van de orchidee) aan hun plakkerige olie-voorpoten terecht in plaats van aan hun tong. De orchidee profiteert dus daadwerkelijk van de affaire met de nieuwe bestuiversoort: de bij helpt mee met de bestuiving, en komt niet alleen voedsel ‘stelen’ (zoals bijvoorbeeld van sommige hommelsoorten bekend is, die gaatjes bijten in bloemen waar ze met hun korte tong niet bijkunnen).

Rol in de evolutie

Opvallend is ook dat de door bijen bestoven orchideeën nauwelijks nectar in hun nectarbuizen hadden. Die lijken daarmee te zijn verworden tot een rudimentair orgaan. Om te testen in hoeverre ze nog een rol spelen in de bestuiving, bogen de onderzoekers de nectarbuizen van enkele orchideeën om. De nachtvlinders konden de bloemen in kwestie vervolgens niet meer bestuiven; de bijen nog wel.

Biologen gaan ervan uit dat bestuiververschuivingen zoals deze een belangrijke rol hebben gespeeld in de evolutie van bloemplanten: juist door zich aan te passen aan andere insecten kunnen de planten zich ontwikkelen tot een nieuwe soort.

Van der Niet: „Er moeten ooit bijen geweest zijn die nachtvlindervarianten gingen bezoeken, en vervolgens is via natuurlijke selectie een aanpassingsproces begonnen waardoor de nectar verdween. Vaak is niet duidelijk hoe bestuivershifts plaatsvinden omdat alleen de eindproducten van evolutie overgebleven zijn. In het systeem wat wij hebben bestudeerd zien we evolutie in actie.”

Of een bestuiververschuiving meer voor de hand ligt bij orchideeën dan bij andere bloemen is nog niet onderzocht. Van der Niet: „Wel is het vaak zo dat in plantenfamilies die heel divers zijn in bloemtypen – zoals orchideeën, irisachtigen en vlijtige liesjes – waarschijnlijk een groter aantal verschuivingen heeft plaatsgevonden dan in plantenfamilies met weinig bloemvariatie. En bloemen van families die heel gespecialiseerd zijn in hun bestuivingssysteem, zoals orchideeën, zullen vaker van bestuiver wisselen dan generalisten als fluitekruid.”