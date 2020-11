Onrust rond thuisbezorging medicijnen Eemland

Inwoners van de regio Amersfoort krijgen vanaf 1 januari medicatie die ze in de avonduren en in het weekend nodig hebben thuisbezorgd. De bezorging van de geneesmiddelen zal worden uitgevoerd door de Dienstapotheek Utrecht.

Momenteel kunnen mensen uit de regio Eemland buiten de normale openingstijden voor medicijnen terecht bij Dienstapotheek Eemland.

Maar zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid maakten onlangs bekend het contract met deze spoedapotheek te staken. Aanleiding voor de contractbeëindiging is dat de Dienstapotheek Eemland volgens de twee zorgverzekeraars, onvoldoende haar kostenberaming voor het komende jaar kan onderbouwen.

Zeventig spoedapotheken

Er zijn ongeveer zeventig spoedapotheken in Nederland. Iedere spoedapotheek heeft een contract met minstens twee zorgverzekeraars: één landelijke en één regionale.

Het besluit van de twee zorgverzekeraars om het contract met de spoedapotheek Eemland te staken, stuitte op veel weerstand. In de Tweede Kamer stelden SP-Kamerleden vragen aan de minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark.

En apothekerscoöperatie ACE stuurde een boze brief naar de lokale burgemeesters. ACE vreesde dat patiënten ’s avonds of in het weekend zonder medicijnen komen te zitten, of moeten uitwijken naar Utrecht. „Er ontstaat simpelweg een witte vlek in de acute zorgverlening”, schreef ACE in de brief.

Dat gat lijkt voorlopig te zijn opgevuld. De Dienstapotheek Utrecht, die in de regio Utrecht spoedzorg levert aan 1,3 miljoen inwoners, en het „overgrote deel” hiervan thuisbezorgt, zal in Eemland naar schatting 300 recepten per week bezorgen, aldus een woordvoerder van het Zilveren Kruis.

’s Nachts zal de bezorging van medicijnen uiteraard sneller gaan dan op een drukke zaterdagmiddag, zegt de Zilveren Kruis woordvoerder, „maar veel mensen zullen hun medicijn sneller krijgen dan voorheen”.

‘Service zal bufferen’

Elien Peterse, van apothekerscoöperatie ACE, twijfelt hieraan. De bezorgservice zal „bufferen”, vermoedt zij: men wacht net zo lang tot er genoeg geneesmiddelen verzameld zijn om een ritje te maken. „Ze laten de koerier echt niet met medicijnen voor één persoon vertrekken.”

Het gevolg is dat patiënten soms uren op hun medicijnen zullen wachten, zegt zij. Peterse heeft er „principieel bezwaar” tegen dat zorgverzekeraars een contract opzeggen en vervolgens zelf besluiten met wie ze in zee gaan. De zorginhoud kan niet door de verzekeraars zelf ingevuld worden, zegt ze, en daarmee gaan ze op de stoel van zorgverleners zitten. „Als we rollen verwisselen, wordt het een puinhoop.”

Dienstapotheek Eemland heeft bekend gemaakt een kort geding aan te zullen spannen tegen het Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid om de beëindiging van het contract ongedaan te maken. „Ik weet helemaal niet of het kort geding doorgaat”, zegt de Zilveren Kruis-woordvoerder „We hebben niets meer gehoord.”